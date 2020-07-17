Безуглов: «Медицинский протокол РПЛ не уступает регламенту УЕФА»

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что медицинский регламент возобновления и проведения матчей РПЛ по своим параметрам не уступает аналогичному документу УЕФА , который разработан для матчей еврокубков и сборных.

Буквально позавчера УЕФА представил свой вариант медицинского регламента для еврокубков и матчей сборных. Могу сказать, что наш регламент ничем ему не уступает с точки зрения безопасности спортсменов. Уже можно говорить о том, что травматизм у нас не вырос, все ребята уже вернулись, и некоторые из них, как Фарфан, Погребняк, начали забивать решающие мячи.

Чемпионат уже завершается, готовится регламент нового турнира. Понятно, что в этой ситуации сложно, поскольку механизмы этого не были отработаны. ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] в этом плане оказало нам неоценимую помощь в разработке регламентов, все соблюдается строго.

Как показывает практика, расслабленность оборачивается очень тяжелыми последствиями. Думаю, коллеги из других видов спорта наш опыт будут перенимать. Опыт уникальный.