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Безуглов: «Медицинский протокол РПЛ не уступает регламенту УЕФА»

17 июля 2020, 12:06

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что медицинский регламент возобновления и проведения матчей РПЛ по своим параметрам не уступает аналогичному документу УЕФА, который разработан для матчей еврокубков и сборных.

Буквально позавчера УЕФА представил свой вариант медицинского регламента для еврокубков и матчей сборных. Могу сказать, что наш регламент ничем ему не уступает с точки зрения безопасности спортсменов. Уже можно говорить о том, что травматизм у нас не вырос, все ребята уже вернулись, и некоторые из них, как Фарфан, Погребняк, начали забивать решающие мячи.

Чемпионат уже завершается, готовится регламент нового турнира. Понятно, что в этой ситуации сложно, поскольку механизмы этого не были отработаны. ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] в этом плане оказало нам неоценимую помощь в разработке регламентов, все соблюдается строго.

Как показывает практика, расслабленность оборачивается очень тяжелыми последствиями. Думаю, коллеги из других видов спорта наш опыт будут перенимать. Опыт уникальный.

Ранее Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с коронавирусом в «Сочи» и «Уфе», где недавно были выявлены случаи заражения COVID-19.

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Nafnafik
Nafnafik
17 июля в 12:43
пусть так и будет.
shlomo
shlomo
17 июля в 12:21
А ещё не паханое поле для аккредитаций, лицензирования и т.п. хрени....А наши чинуши могут довыпендриваться....и так у нас с УЕФА не совсем гладкие отношения...
za7dwzwx65yp
za7dwzwx65yp
17 июля в 12:20
Это само собой разумеется
beefs
beefs
17 июля в 12:07
самое главное что бы потом не было претензий...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 12:07
И что?
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