Бышовец: «Попадание в Лигу чемпионов, наверное, заслуга Николича»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Я предполагал, что игра будет равная. Цена матча очень высока. Главный фактор преимущества «Локомотива» – опыт игроков. Проигрывая 0:1, ЦСКА во втором тайме играл очень активно. Что касается пенальти, в первом случае это стопроцентная точка. И без VAR можно принять это решение. «Локомотив» часто бьёт пенальти? «Динамо» не уступает в этом плане.

Попадание в Лигу чемпионов, наверное, заслуга Николича. Ему нужно было войти в коллектив и найти, возможно, единственное решение, которое могло объединить и подготовить команду. Николич ещё и столкнулся с определёнными околофутбольными проблемами. Команда несколько изменила акценты в игре и в тактике. Думаю, и игроки восприняли это, творчески пытаясь дополнить то, что от них требует Николич. Но игра «Локомотива» в Лиге чемпионов в последние годы оставляет мало надежд. Из трёх команд мне более симпатичен «Краснодар».