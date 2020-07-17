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Бышовец: «Попадание в Лигу чемпионов, наверное, заслуга Николича»

17 июля 2020, 11:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Я предполагал, что игра будет равная. Цена матча очень высока. Главный фактор преимущества «Локомотива» – опыт игроков. Проигрывая 0:1, ЦСКА во втором тайме играл очень активно. Что касается пенальти, в первом случае это стопроцентная точка. И без VAR можно принять это решение. «Локомотив» часто бьёт пенальти? «Динамо» не уступает в этом плане.

Попадание в Лигу чемпионов, наверное, заслуга Николича. Ему нужно было войти в коллектив и найти, возможно, единственное решение, которое могло объединить и подготовить команду. Николич ещё и столкнулся с определёнными околофутбольными проблемами. Команда несколько изменила акценты в игре и в тактике. Думаю, и игроки восприняли это, творчески пытаясь дополнить то, что от них требует Николич. Но игра «Локомотива» в Лиге чемпионов в последние годы оставляет мало надежд. Из трёх команд мне более симпатичен «Краснодар».

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:21
заслуга Кикнадзе ! )
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
18 июля в 21:43
БЫШОВЕЦ И ИЖЕ С НИМ УТКИН ГУБЕРНИЕВ ,ШИРОКОВ , КАК КУЛАЦКИЕ ПОДПИВАЛЫ УНИЖАЛИ ДОСТОИНСТВО ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА ПАЛЫЧА , КОТОРЫЙ РАДОВАЛ НАС БОЛЕЛЬЩИКОВ ЛОКО МНОГО ЛЕТ , И ВДРУГ ЭТИ УПЫРИ ЛИШИЛИ НАС , С ПОМОШЬЮ МЕЩЕРЯКОВА И кикнадзе позволили изгнать ПАЛЫЧА ИЗ ЛОКО , ДАЖЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ НЕ ПРОВОДИВ , РОВНО 20 ЛЕТ БОЛЕЮ ЗА ЛОКО , А ТЕПЕРЬ МНЕ ХВАЛЯТ НИКОЛИЧА , КОТОРЫЙ ПОКА ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ , И ВСЕ ЕЩЕ ЗАСЛУГА ПАЛЫЧА ! А ПАЛЕЦ КИКНАЗЕ ЕЩЕ НАЙДЕТ СВОЕ МЕСТО !
Kuvkil
Kuvkil
17 июля в 20:42
Набабкин спас Николича и Кикнадзе. Здесь без вариантов
oFANATo
oFANATo
17 июля в 15:18
Бышовец, не смеши народ.
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 15:13
бышовец как был 32ой, так им и остался!
Заслуга Николича только одна, что он не стал ломать, то, что сделал Палыч.
Скорее всего с Палычем уже была бы решена судьба второго места и прямой путёвки в ЛЧ.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля в 14:44
Вы над прошлогодним ЦСКА в ЛЕ не наугорались???Я вот более позорного выступления нашей команды в еврокубках не помню!!!
Lukajs
Lukajs
17 июля в 12:40
Еще раз убеждаешься в никчемности подлого Бышовца.
pomor 445
pomor 445
17 июля в 12:23
За что Бышовец так ненавидит Сёмина?
pomor 445
pomor 445
17 июля в 12:22
Достаточно сравнить результаты Сёмина и Николича, чтобы придти к выводу, что Николич просто ещё не успел растранжирить всё Сёминым. К тому же ещё не финиш. Продует Николич Уралу, а Мусаев добудет 6 очков и ЛОКО попадёт в отборы, которые наверняка не пройдёт.
Garrincha58
Garrincha58
17 июля в 12:01, ред.
аксакал совсем из ума выжил! это заслуга Краснодара и защитников ЦСКА и что там вообще делать этому Локомотиву там пенальти постоянно давать не будут
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 июля в 11:58, ред.
Ну прям вообще тренер от бога ничьи с Сочи, КС, Спартаком, Уфой, сомнительная победа над ЦСКА. Это повезло что Краснодар еще бездарнее сыграл свои матчи, разбазаривал очки. Супер-тандем нарисовывается Кикнадзе и Николич, на багаже Семина выехали и радуются, ЛЧ все расставит на свои места.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
17 июля в 11:56
Палыч вообще тут не при делах ))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ mihaluch (раскрыть)
17 июля в 11:52
Останется ли Лёха ???
Принесший 90% очков при Николиче ??
mihaluch
mihaluch
17 июля в 11:46
Посмотрим какой на следующий сезон будет Локомотив.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 11:37, ред.
Конечно заслуга Николича...ну ещё и Кикнадзе...)))
Одни 4 ничьи подряд...в Москве чего стоЯт.....
РПЛ ещё не видела более классного тандема...чем Николич и Кикнадзе...
Трепещи ЛЧ.....

Страшно представить как Сухине обидно читать такие строки Бышовца....
Команде за 3 недели поставили 5 пенальти в ворота соперников и удалили 3-х игроков чтоб облегчить дорогу к ЛЧ....
Columb
Columb
17 июля в 11:34
Ерунду такую несет.
shlomo
shlomo
17 июля в 11:33
Коняшки не Шмагли...:(((
Izmar
Izmar
17 июля в 11:33
Да уж куда там.
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