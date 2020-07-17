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Безуглов: «У 10 футболистов РПЛ COVID-19 вызвал пневмонию в легкой форме»

17 июля 2020, 11:48

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что более 10 футболистов РПЛ из тех, что были заражены коронавирусом, перенесли пневмонию в легкой форме.

У нас есть несколько кейсов — больше 10, когда ребята не только перенесли инфекцию, но и пневмонию. К счастью, это была легкая форма, поражений легочной ткани больше чем в первой степени не было. Практически все ребята уже вернулись, приступили к тренировкам, играют.

Мы знаем, что у ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] блестяще оборудованы восстановительные центры. Восстановить любого спортсмена, перенесшего коронавирус, мы сможем. И я думаю, если бы у зарубежных коллег была возможность к нам приезжать, они бы это делали.

Ранее Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с коронавирусом в «Сочи» и «Уфе», где недавно были выявлены случаи заражения COVID-19.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
17 июля в 11:58
Не могут чиновники прийти к единому мнению, как оградить футболистов от коронавируса, как выделять контактных при заболевании кого-то из членов команды, где вообще проводить матчи....самое интересное, что Главный тренер Сочи Владимир Федотов отказался называть имена игроков, у которых выявили корону типа это «всё же это тайна»....
mihaluch
mihaluch
17 июля в 11:50
Это врачебные разборки
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