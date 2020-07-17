Безуглов: «У 10 футболистов РПЛ COVID-19 вызвал пневмонию в легкой форме»

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что более 10 футболистов РПЛ из тех, что были заражены коронавирусом, перенесли пневмонию в легкой форме.

У нас есть несколько кейсов — больше 10, когда ребята не только перенесли инфекцию, но и пневмонию. К счастью, это была легкая форма, поражений легочной ткани больше чем в первой степени не было. Практически все ребята уже вернулись, приступили к тренировкам, играют.