Безуглов: «У 10 футболистов РПЛ COVID-19 вызвал пневмонию в легкой форме»

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что более 10 футболистов РПЛ из тех, что были заражены коронавирусом, перенесли пневмонию в легкой форме.
У нас есть несколько кейсов — больше 10, когда ребята не только перенесли инфекцию, но и пневмонию. К счастью, это была легкая форма, поражений легочной ткани больше чем в первой степени не было. Практически все ребята уже вернулись, приступили к тренировкам, играют.
Мы знаем, что у ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] блестяще оборудованы восстановительные центры. Восстановить любого спортсмена, перенесшего коронавирус, мы сможем. И я думаю, если бы у зарубежных коллег была возможность к нам приезжать, они бы это делали.
Ранее Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с коронавирусом в «Сочи» и «Уфе», где недавно были выявлены случаи заражения COVID-19.