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Дивеев: «Не хватило моментов, может, реализации»

17 июля 2020, 11:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, например.

А в конце VAR поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы ты разогнался так же [как до этого]. VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.

Мой удар со штрафного? Импровизация была. Просто ударил.

С «Тамбовом» мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Аpбитр (раскрыть)
17 июля в 13:07
Не хочется стучать но других, но против слова "пожалуйста" я пасую
Ник пользователя Супервайзер, новость Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»
От себя добавлю, что меня этот комментарий не задел и не оскорбил, скорее просто удивился, что так можно)
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Аpбитр (раскрыть)
17 июля в 13:03
По первому пункту - здесь по сути все мерятся знаниями и мнениями
По второму - словосочетание "русский язык" подразумевает под собой не национальность, а форму изречения мыслей (ну или школьный предмет")
В любом случае спасибо за ответ и разъяснение! Постараюсь быть ещё более лояльным и осторожным)
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 12:42
А может футболистов не было на поле))))))
Valeleo
Valeleo
17 июля в 12:38
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    17 июля в 12:19
    Дайте пожалуйста ник автора данного комментария.
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    17 июля в 12:17
    Добрый день.
    Вам бан дали по совокупности. Вы первые вступили с пользователем в диалог, мерится знаниями и кто чего не понимает, а далее перешли на национальность.
    Данный вопрос закрыт.
    Legend 6
    Legend 6
    17 июля в 11:58
    Случайно рукой сыграл😂😂😂
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июля в 11:57
    Мастерства не хватило...
    Армейская душа
    Армейская душа
    17 июля в 11:53
    Моменты были, но вот с завершающим ударом беда просто
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