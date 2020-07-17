Дивеев: «Не хватило моментов, может, реализации»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).
Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, например.
А в конце VAR поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы ты разогнался так же [как до этого]. VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.
Мой удар со штрафного? Импровизация была. Просто ударил.
С «Тамбовом» мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа.
Ник пользователя Супервайзер, новость Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»
От себя добавлю, что меня этот комментарий не задел и не оскорбил, скорее просто удивился, что так можно)
Ник пользователя Супервайзер, новость Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»
От себя добавлю, что меня этот комментарий не задел и не оскорбил, скорее просто удивился, что так можно)
По второму - словосочетание "русский язык" подразумевает под собой не национальность, а форму изречения мыслей (ну или школьный предмет")
В любом случае спасибо за ответ и разъяснение! Постараюсь быть ещё более лояльным и осторожным)
По второму - словосочетание "русский язык" подразумевает под собой не национальность, а форму изречения мыслей (ну или школьный предмет")
В любом случае спасибо за ответ и разъяснение! Постараюсь быть ещё более лояльным и осторожным)
Вам бан дали по совокупности. Вы первые вступили с пользователем в диалог, мерится знаниями и кто чего не понимает, а далее перешли на национальность.
Данный вопрос закрыт.
Вам бан дали по совокупности. Вы первые вступили с пользователем в диалог, мерится знаниями и кто чего не понимает, а далее перешли на национальность.
Данный вопрос закрыт.