Дивеев: «Не хватило моментов, может, реализации»

Защитник ЦСКА прокомментировал итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, например.

А в конце VAR поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы ты разогнался так же [как до этого]. VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.

Мой удар со штрафного? Импровизация была. Просто ударил.

С «Тамбовом» мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа.