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«Арсенал» заинтересован в подписании Сарра

17 июля 2020, 13:04

The Sun сообщает, что «Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Ниццы» Маланга Сарра

Лондонский клуб уже вышел на 21-летнего футболиста и провел с ним первый этап переговоров. 

Ранее на Сарра также претендовал «Интер»

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матос
матос
17 июля в 16:05
Свободный агент.
A.S.A
A.S.A
17 июля в 14:52
Вейра посодействует)))
ну а если серьезно то довольно добротный сезон провел,да и неплохой первый пас у него,а ведь ему всего 21
Nafnafik
Nafnafik
17 июля в 13:48
Черный самое главное.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 13:05
заинтересован так подписывай
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