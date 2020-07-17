«Арсенал» заинтересован в подписании Сарра

The Sun сообщает, что «Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Ниццы» Маланга Сарра.
Лондонский клуб уже вышел на 21-летнего футболиста и провел с ним первый этап переговоров.
Ранее на Сарра также претендовал «Интер».
The Sun сообщает, что «Арсенал» заинтересован в подписании защитника «Ниццы» Маланга Сарра.
Лондонский клуб уже вышел на 21-летнего футболиста и провел с ним первый этап переговоров.
Ранее на Сарра также претендовал «Интер».
ну а если серьезно то довольно добротный сезон провел,да и неплохой первый пас у него,а ведь ему всего 21
ну а если серьезно то довольно добротный сезон провел,да и неплохой первый пас у него,а ведь ему всего 21