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«Ювентус» готовится устроить массовую чистку состава

17 июля 2020, 11:08

По данным Tuttosport, «Ювентус» готов устроить массовую чистку состава в предстоящее трансферное окно. 

Туринский клуб готов к полному обновлению состава. На трансферный рынок будут выставлены следующие игроки: Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески, Сами Хедира, Блез Матюиди и Даниэле Ругани.

«Юве» хочет найти новых игроков, которые соответствуют видению тренера Маурицио Сарри, а еще снизят средний возраст команды.

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Все комментарии
feris1
feris1
18 июля в 14:26, ред.
Тага Дага
А зачем держать 90 минут аргентиского пешехода?
Который бегать уже не может и пасётся у штрафной,да и толку с него с каждым годом всё меньше.
В 35 гному и даже близко физической формы не набрать в которой сейчас Рон.
Да и Роналду не может каждый матч играть на уровне в таком графике.
Я бы на месте Сарри Рона выпускал его во втором тайме когда защита соперника подсевшая.
Тага Дага
Тага Дага ответ Juve14 (раскрыть)
17 июля в 22:03
Дуглас,Бернардески,Дибала...вот нападение.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
17 июля в 21:56
Первым в списке на выход должен быть САРРИ! Затем: Буффон, Кьелини, Игуаин, Ремзи, матьюиди , Хедира, Бернардески ( но можно и оставить для ротации) Ругани также можно оставить для ротации! Вернуть из Болоньи Орсолини, купить парочку хороших игроков в полузащиту и хорошего нападающего либо по типу Манджукича или по типу Тевеса техничного и скоростного , а так же крайнего защитника и полный комплект!
Juve14
Juve14 ответ Тага Дага (раскрыть)
17 июля в 17:04
А кого вместо Рона выпускать чтоб голы были? Рон из тех кто не прощает ошибок противников, просто мало кто в Юве способен заставить ошибится опонентов, вот в чем проблема
Wolf77785
Wolf77785
17 июля в 16:43
странно что нет роналду в списке..
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 16:05
Этого и следовало ожидать! Ювентусу нужны глобальные перемены и сейчас самое подходящее для этого время.
Тага Дага
Тага Дага ответ Juve14 (раскрыть)
17 июля в 15:50
Посмотрим как он потащит в лиги чемпионов...если убрать его или посадить на лавку,остальные будут знать. ...что это действительно тренер. ..зачем держать 35-ти летнюю старуху в нападении...и все 90 минут? Он с игры уже не забивает. ...ждёт пенки...пенки и Дибала..и Бернардески может. ..в нападении нужна скорость. ...
Медив
Медив
17 июля в 15:43
Дайте деду поработать, хе-хе. Он ещё не поставил просто Саррибол, для этого нужно больше времени
Juve14
Juve14 ответ Тага Дага (раскрыть)
17 июля в 15:35
Под петухом ты Рона имел ввиду? Сейчас он второй на пару с Дибалой который хоть пытается вытянуть клуб! Всю полузащиту надо менять, вот где бездари засели, и чутка защиту убрав Бонуччи в первую очередь и щильо естественно
ballak144
ballak144 ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
17 июля в 15:18
думали продадут...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
17 июля в 15:13
Оствьте Сарри и дельфина)))
BESTJuventus21
BESTJuventus21 ответ ballak144 (раскрыть)
17 июля в 15:09
маротта идиотина продлил старпера. каку перед уходом подложил.
Бубнин
Бубнин
17 июля в 14:50
Сарри расчищает места для Миранчука и Жоржиньо!
ballak144
ballak144
17 июля в 14:41
на какой х хедиру продлевали????? тьфу
Ekkimukk
Ekkimukk
17 июля в 14:32
Тем временем Роналду решил устроить персональную чистку
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля в 14:30
Оптом брать и не думать.
Шишанутый
Шишанутый
17 июля в 14:29
Давно пора! Главное чтобы Сарри на их место всяких Жоржиний не притащил. Нужна граматная трансферная политика. Купить наконец хороших игроков а не подберать свободных агентов не кому не нужных.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 июля в 14:18
Ругани и Бернардески можно и оставить, молодые же, а Игуаина и Хедиру надо им сливать
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
17 июля в 14:16
Зачем старухи менять состав?
В сериале им и так не плохо,там все решается в других местах,все знают где.
А ушастого им НИ КОГДА НЕ ВЗЯТЬ.Там пенальти,а то и по два в каждой игре не ставят.
shlifen
shlifen
17 июля в 14:06
Список явно не полный, по крайней мере если Юве собрался омолаживаться и держать марку топ-клуба. Рабьо, Рэмзи, Данило, Ругани, Сандро, Хедира, Бернардески, Игуаин - добавь ещё парочку и вратаря и вот у вас целый состав обычного середняка Серии А. Ювентусу бы вместо них три-четыре классных игроков в "самом соку" взять (скажем условных Канте, Ван де Бека, Хаверца и Чиллуэла) - хотя первым пунктом наверное будет смена тренера =))))
Олег Гусов
Олег Гусов
17 июля в 13:44
С Сарри начните ! На сегодняшний день он - главная проблема Юве !
beefs
beefs
17 июля в 13:39
ну, это их дело, что хочет хозяин...
Hypnoz
Hypnoz
17 июля в 13:38
Возьмут вместо этих бездарей, Миранчука, Чалова с Дзюбой и будет им счастье !
Doping87
Doping87
17 июля в 13:31
Бернардески и Ругани добротные игроки, пригодились бы любому клубу.
KoJIбасА
KoJIбасА ответ Funny_Smailik (раскрыть)
17 июля в 13:15
Ювентусу не перебить миллиардные долги клуба в котором керует гном!
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 12:51
Хотят пригласить Почетинно а тут стоят команду под Сарри.
Bastardo
Bastardo ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 12:44
Ну так-то у него без пенок 17 голов, у Иммобиле 18. Один хрен лучшие бомбардиры этого сезона
Bastardo
Bastardo ответ МиХаХа (раскрыть)
17 июля в 12:42
Тогда уж Буффон
Тага Дага
Тага Дага
17 июля в 12:39
Не то что менять. ...гнать нужно курильщика...петуха и толстяка.....они реально не нужны.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 12:32
Пока Джиджи на лавке средний возраст никак не снизить.
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