«Ювентус» готовится устроить массовую чистку состава

По данным Tuttosport, «Ювентус» готов устроить массовую чистку состава в предстоящее трансферное окно.
Туринский клуб готов к полному обновлению состава. На трансферный рынок будут выставлены следующие игроки: Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески, Сами Хедира, Блез Матюиди и Даниэле Ругани.
«Юве» хочет найти новых игроков, которые соответствуют видению тренера Маурицио Сарри, а еще снизят средний возраст команды.
А зачем держать 90 минут аргентиского пешехода?
Который бегать уже не может и пасётся у штрафной,да и толку с него с каждым годом всё меньше.
В 35 гному и даже близко физической формы не набрать в которой сейчас Рон.
Да и Роналду не может каждый матч играть на уровне в таком графике.
Я бы на месте Сарри Рона выпускал его во втором тайме когда защита соперника подсевшая.
А зачем держать 90 минут аргентиского пешехода?
Который бегать уже не может и пасётся у штрафной,да и толку с него с каждым годом всё меньше.
В 35 гному и даже близко физической формы не набрать в которой сейчас Рон.
Да и Роналду не может каждый матч играть на уровне в таком графике.
Я бы на месте Сарри Рона выпускал его во втором тайме когда защита соперника подсевшая.
В сериале им и так не плохо,там все решается в других местах,все знают где.
А ушастого им НИ КОГДА НЕ ВЗЯТЬ.Там пенальти,а то и по два в каждой игре не ставят.
В сериале им и так не плохо,там все решается в других местах,все знают где.
А ушастого им НИ КОГДА НЕ ВЗЯТЬ.Там пенальти,а то и по два в каждой игре не ставят.