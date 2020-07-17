«Ювентус» готовится устроить массовую чистку состава

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17 июля 2020, 11:08

По данным Tuttosport, «Ювентус» готов устроить массовую чистку состава в предстоящее трансферное окно.

Туринский клуб готов к полному обновлению состава. На трансферный рынок будут выставлены следующие игроки: , , , и .

«Юве» хочет найти новых игроков, которые соответствуют видению тренера Маурицио Сарри, а еще снизят средний возраст команды.