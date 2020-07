«Вест Бромвич» уступил «Хаддерсфилду» (1:2) в матче 45-го тура Чемпионшипа.

Этот результат позволил «Лидсу» досрочно обеспечить себе выход в АПЛ . «Павлины» покинули главный клубный турнир Англии в 2004 году.

After 16 years away, @LUFC are finally promoted back to the Premier League 🙌⚪ pic.twitter.com/l8It5LFJCb