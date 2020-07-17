Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам в МЮ

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17 июля 2020, 06:43

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ .

Для вратаря МЮ это был 112-й сухой матч в АПЛ . Это лучший показатель в истории клуба, испанец сравнялся по нему с . Однако датчанин при этом провёл на 59 игр меньше, чем Де Хеа (252 против 311).