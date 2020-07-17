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Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам в МЮ

17 июля 2020, 06:43
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ.

Для вратаря МЮ Давида Де Хеа это был 112-й сухой матч в АПЛ. Это лучший показатель в истории клуба, испанец сравнялся по нему с Петером Шмейхелем. Однако датчанин при этом провёл на 59 игр меньше, чем Де Хеа (252 против 311).

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Все комментарии
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
17 июля в 11:30
Я здесь с 2010 года но так и не понимаю за что здесь раздают баны и никто из модерации этого не объяснил.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
17 июля в 11:26
Самое интересное, что один из пользователей написал вот такой комментарий
"Игра двух антинародных команд завершилась победой советского судейства.
Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!"
называя лицами нетрадиционной ориентации и футболистов и их фанатов и этот комментарий даже не скрыли! Это значит можно! А меня за слова "чушь" и "цирк" в бан! Где логика??
Azu-Killah37
Azu-Killah37
17 июля в 11:20, ред.
Товарищи! Позавчера один сэр написал мне "ты несёшь чушь", я написал ему "чушь несёшь как раз таки ты", без оскорблений, без намёка на ругательное слово
Он подумал, что я фанат Спартака, написал, что Спартак в лч это бред, я поправил, что Спартак в ЛЧ - цирк (возможно я имел в виду, что они устраивают шоу, а не веселят народ, значит это тоже не оскорбление
И МЕНЯ ЗАБАНИЛИ! А его нет) ЗА ЧТО? Объясните пожалуйста! Я действительно не понимаю, разжуйте мне глупому, чтобы я знал правила и условия, около 8 лет сижу на этом сайте, но с такой ситуацией столкнулся впервые, очень неприятно, ей богу! Даже стал задумываться перейти на другие источники! Прошу вашего комментария
yudin_duda
yudin_duda
17 июля в 08:50
Была бы нормальная оборона, сделал это намного раньше)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 июля в 08:05
Поздравляю Давида, вчера он очень помог
mihaluch
mihaluch
17 июля в 07:36
И все-таки Де Хеа сильнее Шмейхеля, достаточно подсчитать сейвы.
shlomo
shlomo
17 июля в 07:22
Красиво....на ноль нашим только снится....
STVA 1
STVA 1
17 июля в 07:14
Достойный результат!!!
Foxes
Foxes
17 июля в 07:07
Поздравляю испанца!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 07:00
Будет рекорд, количеством игр берёт ,но берёт ведь!
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 06:52
Скоро будем отмечать полноценный рекорд.
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