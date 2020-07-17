Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам в МЮ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ.
Для вратаря МЮ Давида Де Хеа это был 112-й сухой матч в АПЛ. Это лучший показатель в истории клуба, испанец сравнялся по нему с Петером Шмейхелем. Однако датчанин при этом провёл на 59 игр меньше, чем Де Хеа (252 против 311).
🧤 David De Gea has kept his 112th PL clean sheet for Man Utd, equalling Peter Schmeichel’s club record in the comp— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 16, 2020
🥅 Most PL clean sheets for Man Utd:
112 David De Gea (311 apps)
112 Peter Schmeichel (252)
90 Edwin van der Sar (186)
30 Fabien Barthez (92)
24 Roy Carroll (49) pic.twitter.com/uwGPU4pyvT
"Игра двух антинародных команд завершилась победой советского судейства.
Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!"
называя лицами нетрадиционной ориентации и футболистов и их фанатов и этот комментарий даже не скрыли! Это значит можно! А меня за слова "чушь" и "цирк" в бан! Где логика??
"Игра двух антинародных команд завершилась победой советского судейства.
Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!"
называя лицами нетрадиционной ориентации и футболистов и их фанатов и этот комментарий даже не скрыли! Это значит можно! А меня за слова "чушь" и "цирк" в бан! Где логика??
Он подумал, что я фанат Спартака, написал, что Спартак в лч это бред, я поправил, что Спартак в ЛЧ - цирк (возможно я имел в виду, что они устраивают шоу, а не веселят народ, значит это тоже не оскорбление
И МЕНЯ ЗАБАНИЛИ! А его нет) ЗА ЧТО? Объясните пожалуйста! Я действительно не понимаю, разжуйте мне глупому, чтобы я знал правила и условия, около 8 лет сижу на этом сайте, но с такой ситуацией столкнулся впервые, очень неприятно, ей богу! Даже стал задумываться перейти на другие источники! Прошу вашего комментария
Он подумал, что я фанат Спартака, написал, что Спартак в лч это бред, я поправил, что Спартак в ЛЧ - цирк (возможно я имел в виду, что они устраивают шоу, а не веселят народ, значит это тоже не оскорбление
И МЕНЯ ЗАБАНИЛИ! А его нет) ЗА ЧТО? Объясните пожалуйста! Я действительно не понимаю, разжуйте мне глупому, чтобы я знал правила и условия, около 8 лет сижу на этом сайте, но с такой ситуацией столкнулся впервые, очень неприятно, ей богу! Даже стал задумываться перейти на другие источники! Прошу вашего комментария