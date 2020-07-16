«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.
Клуб обеспечил себе место в тройке, гарантирующее право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА же поборется с «Краснодаром» за последнюю путевку от России в главный клубный турнир Европы.
Быков жаль, растеряли много очков, перенесенная игра, усталость к последнему туру. Могут без медалей остаться, а заслужили ведь.
Армейцы глупо потеряли очки, это футбол, а не волейбол. Но за третье место поборятся. Но я за быков.
Ростов вряд ли поднимется, тоже жаль...
Быков жаль, растеряли много очков, перенесенная игра, усталость к последнему туру. Могут без медалей остаться, а заслужили ведь.
Армейцы глупо потеряли очки, это футбол, а не волейбол. Но за третье место поборятся. Но я за быков.
Ростов вряд ли поднимется, тоже жаль...