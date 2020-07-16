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«Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2020/21

16 июля 2020, 22:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

Клуб обеспечил себе место в тройке, гарантирующее право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА же поборется с «Краснодаром» за последнюю путевку от России в главный клубный турнир Европы.

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амурец
амурец
18 июля в 01:53
Локо удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 00:54
Бедный Николич....парню то ли сочувствовать...то ли поздравлять...
1 пенальти в РПЛ - ничья...
2 пенальти в РПЛ - победа...

...а если вообще без пенальти...да и ещё в ЛЧ...??
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 00:26
Удачи Локомотиву в ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
16 июля в 23:53
Да уж, с никнеймом "очко" можно шутить о никнеймах))
BESTJuventus21
BESTJuventus21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 23:35
тебя точно нужно подучить манерам. хотя судя по твоему никнейму, все в норме.)
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 23:22
Поздравляю паровозов!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
16 июля в 23:21
лч начинается с отбора, так что вопрос кому что подучить. А вот юве не плохо бы честно хоть раз попасть в лч
oFANATo
oFANATo
16 июля в 23:18
С такой игрой как играли сегодня Локо будет непросто в ЛЧ.
Там так везти с двумя пенальти не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
16 июля в 23:14
С чем!? С пенальти?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 23:12
    Шишанутый
    Шишанутый
    16 июля в 23:05
    Займут там свое излюбленое четвертое место. В Лч им не будут давать бить пенальти каждый матч а как с игры забить в Локо не знают.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
    16 июля в 23:02
    Так вроде это уже и будет лч, там 1/64 вроде.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 23:02
    Все к этому шло . Для ЦСКА и ЛЕ без новых покупок будет тяжела.
    Витек опять намудрил с заменами. Почему раньше не выпустил Бистровича с Кучаевым??? Было же видно , что парни устали, много сил отдали , чтобы сравнять счет.
    Замены - это явно не конек Ганчаренко. В прошлом матче все испортил заменами , да и здесь тоже. Шкурину еще набирать форму и набирать. Да и вообще пока это приобретение выглядит очень сомнительно. Но парень молодой, может еще и прибавит?
    Локо с победой и выходом в ЛЧ, а уж с какого места - скоро узнаем.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июля в 23:01, ред.
    Теперь все в руках Локо. Победа над уставшим после Кубка Уралом или ошибка быков сделают свое дело.
    Быков жаль, растеряли много очков, перенесенная игра, усталость к последнему туру. Могут без медалей остаться, а заслужили ведь.
    Армейцы глупо потеряли очки, это футбол, а не волейбол. Но за третье место поборятся. Но я за быков.
    Ростов вряд ли поднимется, тоже жаль...
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    16 июля в 22:58
    подучите регламент. место в тройке гарантирует разве что место в отборочной квалификации к лиге чемпионов. а чтобы попасть в групповой этап надо занять место в двойке лидеров. чего локо себе еще не гарантировал.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 июля в 22:55
    Поздравляю болельщиков Локо
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    16 июля в 22:52
    Это очень хорошо.
    Паровозов
    Паровозов
    16 июля в 22:52
    Повезло Кику.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июля в 22:52
    С какого места...
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