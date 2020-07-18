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Рахимов: «„Арсенал“ даст бой, но выиграет „Манчестер Сити“»

18 июля 2020, 18:47
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Мы прекрасно понимаем, что тут команды с именами и традициями. Мы все знаем, как английские болельщики болеют и переживают с командой каждый эпизод. Гвардиола любит выигрывать, и нужно обратить внимание на то, что Артета работал ранее с испанцем. Артета знает, что делает Гвардиола, а Пепу знакома работа Микеля, тут все будут решать нюансы. «Арсенал» даст в этой встрече бой, но выиграет «Сити».

Напомним, что в этом матче «канонирам» не поможет форвард Габриэл Мартинелли.

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Все комментарии
nurajanm
nurajanm
19 июля в 00:50
Арсенал победить 2:0
Я из будущего
LMI
LMI
18 июля в 23:45
66 тебе Рахимов
Caniggia
Caniggia
18 июля в 20:06
Арсенал даст бой, но будет, как обычно, разгромлен.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 19:55
Арсенал выиграет по-любому
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 19:05
Боя никакого не будет Сити победит на классе.
матос
матос
18 июля в 18:59
никакого боя со стороны пушек не будет , слабаки они , МС победит.
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 18:54
Главное, чтобы Луиз был)) в прошлый раз против мс он отлично сыграл))
Baggio R.
Baggio R.
18 июля в 18:52
Выиграть можно приз, а "Сити" или победить/обыграть, либо выиграть у "Сити"
Romkurch
Romkurch
18 июля в 18:47
Наверное, так и будет.
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