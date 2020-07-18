Рахимов: «„Арсенал“ даст бой, но выиграет „Манчестер Сити“»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Мы прекрасно понимаем, что тут команды с именами и традициями. Мы все знаем, как английские болельщики болеют и переживают с командой каждый эпизод. Гвардиола любит выигрывать, и нужно обратить внимание на то, что Артета работал ранее с испанцем. Артета знает, что делает Гвардиола, а Пепу знакома работа Микеля, тут все будут решать нюансы. «Арсенал» даст в этой встрече бой, но выиграет «Сити».