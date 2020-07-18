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Глава судейского комитета РФС высказался о судействе в матчах «Спартака»

18 июля 2020, 15:11

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц порассуждал о судействе в матчах «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» — это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных.

Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу «красно-белых». Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
18 июля в 23:14
Не в пользу какой либо команды, и не против какой либо команды. По правилам не пробовали судить.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 июля в 19:08
в чем интересно величие спартака заключается? ни одного европейского трофея, второсортные кубки в свое время набрали и все)
Некакойшенко
Некакойшенко
18 июля в 18:17
Семь матчей подряд ?
Это как подскользнуться на арбузной корке и семь раз упасть на тесак.
Cir Braun
Cir Braun
18 июля в 16:15
Когда судьи судят честно, спартак сразу на 9-12-м месте.
Abverin
Abverin
18 июля в 16:04, ред.
Короче, когда судьи отказывают свиням, они начинают истерить.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
18 июля в 15:53
Отмазки судейства не прокатят.
zzz-
zzz- ответ cska vperiod (раскрыть)
18 июля в 15:51
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    18 июля в 15:50
    Напомните спартачам как их тащили целых 6 первых туров.
    Сп62
    Сп62
    18 июля в 15:44
    Как только судейские ошибки, сразу играть не умеете. Не напоминает это "сам ты дурак".
    trimetil
    trimetil
    18 июля в 15:43
    Короче, плохому танцору...
    112910415
    112910415
    18 июля в 15:43
    "Пустяки,дело житейское !"
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 июля в 15:40
    У федуна, искать виноватых это уже традиция.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 июля в 15:26
    Конечно ,какой алкоголик сознается ,что он алкоголик ?!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июля в 15:21
    Зато в первых турах Спартаку дарили очки судьи. Только и разговоров было , что быть бы бело-красным в зоне вылета, если бы не ошибки в их пользу.
    shlomo
    shlomo
    18 июля в 15:17
    Ни о чем...а что ему сказать...
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