Глава судейского комитета РФС высказался о судействе в матчах «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц порассуждал о судействе в матчах «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» — это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных.

Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу «красно-белых». Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами.