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Гендиректор «Химок»: «Финансовая помощь от „Спартака“? Это невозможно»

18 июля 2020, 10:37

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для участия в сезоне-2020/21 РПЛ.

Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово?

Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется. Какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу? Вероятность большая. В понедельник все объявят.

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Все комментарии
шацк
шацк
18 июля в 22:18
Слава Богу! Не пачкайтесь об антинародников..
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
18 июля в 16:21
Ну ещё бы он это подтвердил. Халявные 6 очков для пищевика в следующем сезоне обеспечены.
Сп62
Сп62
18 июля в 15:50
Вася ничего не знает, Шамиль тоже. А здесь все всё знают, как в ФСБ.
демасек эксперт
демасек эксперт
18 июля в 14:43
спортачи себе фарм клуб оформят
pomor 445
pomor 445
18 июля в 12:13
Вася понимает, что кто девушку платит, тот её и танцует.
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 12:08
    pomor 445
    pomor 445
    18 июля в 12:02
    Иванов, а еврей.
    vm777
    vm777 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
    18 июля в 12:00
    Дааа бились. Азмун забивает рукой и игрокам Сочи пофиг. Оренбург все игры зениту проиграл. Отлично бьются. Ну и Спартак с Зенитом на равных играл. В последней игре достаточно было свистнуть толчок дзюбы против Кутепова в моменте с автоголом и не было бы 1-0 в пользу зенита)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 июля в 11:57
    Скорее всего интерес спартака огромный, другое дело, что Вася Иванов этого не хочет, понимая, что матчи с спартаком придётся сливать но федун думает по другому в крайнем случае если Вася сильно упрётся федун через правоохранителей найдёт какой-нибудь компромат проти гендира Химок, что из этого получится вопрос второй но попытки будут, пример судья Лапочкин.
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    18 июля в 11:53
    Гендиректор «Химок»: "Сливать свиньям по три очка за круг? Не-не-не, что Вы!!!
    LOpp
    LOpp
    18 июля в 11:39
    Вот и правда
    makkie
    makkie
    18 июля в 11:35
    Кто-то вбросил эту чушь, а все повелись.
    Если понятно, что Химки в этом сезоне останутся в ФНЛ, к чему эти сказки?
    Полагаю, ответка от Зенита в преддверии матча на Кубок.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 июля в 11:30
    Если даже и войдут в РПЛ, то через полгода начнутся проблемы и будет амкар. КС получше для РПЛ, однозначно
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ vm777 (раскрыть)
    18 июля в 11:28
    Напоминаю :
    Сочи и Оренбург с Зенитом бились..
    а динамо и спартак легко слили нам 12 очков ,
    так еще и Сочи по разу проиграли...
    Zenit_84
    Zenit_84
    18 июля в 11:26
    Никак
    particular
    particular
    18 июля в 11:15
    Теперь многомиллионная торсида Химок застыла в суровом и трепетном ожидании понедельника..:))) Вероятность - слово многозначащее..:))
    drug01
    drug01
    18 июля в 11:11
    Федун хочет всех задобрить.... Кроме судей!
    волгодон 2
    волгодон 2
    18 июля в 10:53
    Разве что народной нефти отольют немного.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
    18 июля в 10:53
    100 пудов договорились уже!
    Jantu
    Jantu
    18 июля в 10:50
    Как раз возможно, только раньше это скрывали.
    vm777
    vm777
    18 июля в 10:50
    А петроградские уже и рады были, что они не одни такие будут - с фарм клубами))
    Nafnafik
    Nafnafik
    18 июля в 10:45
      Romkurch
      Romkurch
      18 июля в 10:42
      Начали омазываться, когда все вскрылось.
      Caniggia
      Caniggia
      18 июля в 10:39
      Ой, хитрит, пёс смердящий!
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