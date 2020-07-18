Гендиректор «Химок»: «Финансовая помощь от „Спартака“? Это невозможно»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для участия в сезоне-2020/21 РПЛ .

Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово?

Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется. Какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу? Вероятность большая. В понедельник все объявят.