Гендиректор «Химок»: «Финансовая помощь от „Спартака“? Это невозможно»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» может оказать подмосковному клубу финансовую помощь для участия в сезоне-2020/21 РПЛ.
Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово?
Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется. Какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу? Вероятность большая. В понедельник все объявят.
Если понятно, что Химки в этом сезоне останутся в ФНЛ, к чему эти сказки?
Полагаю, ответка от Зенита в преддверии матча на Кубок.
Если понятно, что Химки в этом сезоне останутся в ФНЛ, к чему эти сказки?
Полагаю, ответка от Зенита в преддверии матча на Кубок.
Сочи и Оренбург с Зенитом бились..
а динамо и спартак легко слили нам 12 очков ,
так еще и Сочи по разу проиграли...
Сочи и Оренбург с Зенитом бились..
а динамо и спартак легко слили нам 12 очков ,
так еще и Сочи по разу проиграли...