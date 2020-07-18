Червиченко: «Ничего плохого в сотрудничестве „Спартака“ и „Химок“ не вижу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко коснулся темы слухов о том, что «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ .

Давно муссировалась тема, что они наладят какое-то сотрудничество между собой. Но я думаю, это очередная шпилька в адрес «Зенита» и «Газпрома». Они же раздувают тему, что у «Зенита» всегда есть в запасе очки с «Оренбургом» и еще кем-то. Видимо, решили тоже попробовать эту схему.

Если будут помогать, то «Химкам» от этого только хорошо будет. А насколько будет хорошо «Спартаку», не знаю. В принципе, у них игроков много, которых они не задействуют и много хорошей молодежи, которой где-то надо набирать опыт. Если эти игроки будут играть в Премьер-лиге, то это будет положительным моментом. Ничего плохого в этом сотрудничестве не вижу, главное, чтобы никому не залетела дурная мысль попросить «Химки» пойти навстречу, если «Спартаку» будут нужны очки. Это будет совсем нехорошо, а во всем остальном я вижу только плюсы.