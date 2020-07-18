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Червиченко: «Ничего плохого в сотрудничестве „Спартака“ и „Химок“ не вижу»

18 июля 2020, 11:11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко коснулся темы слухов о том, что «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ.

Давно муссировалась тема, что они наладят какое-то сотрудничество между собой. Но я думаю, это очередная шпилька в адрес «Зенита» и «Газпрома». Они же раздувают тему, что у «Зенита» всегда есть в запасе очки с «Оренбургом» и еще кем-то. Видимо, решили тоже попробовать эту схему.

Если будут помогать, то «Химкам» от этого только хорошо будет. А насколько будет хорошо «Спартаку», не знаю. В принципе, у них игроков много, которых они не задействуют и много хорошей молодежи, которой где-то надо набирать опыт. Если эти игроки будут играть в Премьер-лиге, то это будет положительным моментом. Ничего плохого в этом сотрудничестве не вижу, главное, чтобы никому не залетела дурная мысль попросить «Химки» пойти навстречу, если «Спартаку» будут нужны очки. Это будет совсем нехорошо, а во всем остальном я вижу только плюсы.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
18 июля в 15:25, ред.
У Зенита вон сколько фарм клубов в Рпл за счет них и становятся чемпеонами. Теперь Спартак тоже сделает себе фарм клубы и даст конкуренцию Зениту!! Будут бить питерцев ихними же методами.
Yurza
Yurza
18 июля в 15:06
Спартак хочет это все узаконить, чтобы не покупать у них больше матчи.
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
18 июля в 12:27
Ну и создавайте себе фарм, в чем проблема?
Хоть в ЛЧ попадёте... и никакие Набабкины не подна*рут 😂
112910415
112910415
18 июля в 12:27
Все это выдумки.
Совсем другой клуб разводит армию "младших братьев" ... не надо стрелки переводить !
Abverin
Abverin
18 июля в 12:08
У спартака хватает тесных сотрудничеств с Ахматом, Крыльями Советов, Арсеналом, куда еще?
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
18 июля в 11:42
У федуна другого выхода просто нет, он решил за счёт фарм клубов зарабатывать очки, все его цорны грабят его больше, чем содержать несколько таких "Химок" и при этом, заметь, гарантированые шесть очков от каждого фарма.
makkie
makkie
18 июля в 11:38
Это явная утка!

Лично я против таких сотрудничеств с "помощью".
Пока этим грешит лишь один клуб в РПЛ, но в этом сезоне лишился одного из своих вассалов...
Спартак спокойно может и дальше обкатывать молодежь в тех же Крыльях, Тамбове, Уфе. Зачем еще кому-то платить и создавать зависимость?
Ерунда это всё и вбросы!
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 11:38
Глазам не верится, что это говорит червь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 11:26
Конечно ничего плохого нет.
Это только Зенит делает филиалы, у Спартака сотрудничество. Мазутные народные деньги некуда девать...
beefs
beefs
18 июля в 11:23
так создается конкуренция в чемпионате...
Caniggia
Caniggia
18 июля в 11:21
Надо же, Червь даже ни на кого не наехал и никого не обо...л из Спартака.
shlomo
shlomo
18 июля в 11:20
Да все понятно...без комментарий
mihaluch
mihaluch
18 июля в 11:14
Ничего хорошего в этом тоже нет
волгодон 2
волгодон 2
18 июля в 11:14
Сотрудничество в первую очередь создается для того,что он назвал "дурной мыслью". Остальное вторично.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 11:13
Сказки скорее всего.
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