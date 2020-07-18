Колосков: «Только „Спартак“ может помочь „Химкам“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможную финансовую помощь «Химкам» от «Спартака».

Все будет зависеть от того, как оформить это сотрудничество. Ведь по уставу ФИФА и УЕФА запрещено одновременное владение двумя клубами, играющими в одном дивизионе. Для руководителей «Спартака» это не сюрприз. Уверен, они все сделают юридически грамотно. Я поддерживаю такой вариант развития событий. Это было бы хорошим примером для других больших клубов, которые в состоянии помочь меньшим братьям со стабилизацией финансирования. Ведь многие испытывают аналогичные проблемы.

В «Химках» меня удивляет другое. Когда серьезная компания готова взять на себя обязательства по финансированию и просит поменять название, но руководство региона против. Когда обращается букмекерская компания и говорит, что может помочь, но опять же чиновники идут в отказ. У самих денег нет, а другие предложения не принимаются. Это выше моего разума.

Тот же «Локомотив» мог помочь условному «Тамбову». У нас же много клубов пропадают. Если бы гранды, у которых есть деньги, имели бы некую социальную ответственность перед другими клубами, я это поддержал бы. Так что такие истории не должны вызывать ревность.

Если откажутся [«Химки»] и от «Спартака», не знаю, что им может помочь.