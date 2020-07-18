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Колосков: «Только „Спартак“ может помочь „Химкам“»

18 июля 2020, 17:37

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможную финансовую помощь «Химкам» от «Спартака».

Все будет зависеть от того, как оформить это сотрудничество. Ведь по уставу ФИФА и УЕФА запрещено одновременное владение двумя клубами, играющими в одном дивизионе. Для руководителей «Спартака» это не сюрприз. Уверен, они все сделают юридически грамотно. Я поддерживаю такой вариант развития событий. Это было бы хорошим примером для других больших клубов, которые в состоянии помочь меньшим братьям со стабилизацией финансирования. Ведь многие испытывают аналогичные проблемы.

В «Химках» меня удивляет другое. Когда серьезная компания готова взять на себя обязательства по финансированию и просит поменять название, но руководство региона против. Когда обращается букмекерская компания и говорит, что может помочь, но опять же чиновники идут в отказ. У самих денег нет, а другие предложения не принимаются. Это выше моего разума.

Тот же «Локомотив» мог помочь условному «Тамбову». У нас же много клубов пропадают. Если бы гранды, у которых есть деньги, имели бы некую социальную ответственность перед другими клубами, я это поддержал бы. Так что такие истории не должны вызывать ревность.

 Если откажутся [«Химки»] и от «Спартака», не знаю, что им может помочь.

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Все комментарии
311
311
18 июля в 21:40
Что за почетный президент такой, одобряющий нарушение устава ФИФА?)
dynkel
dynkel
18 июля в 19:32
Они бы лучше выиграли чемпионат а условным Химкам пусть Воробьёв помогает регион не нищий. Зачем плодить сплетни и слухи .А тому кому некуда деньги девать пусть в детдом отдадут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 июля в 19:21
Старый совсем плохой стал. Какие грпнды имеют деньги? Газпром, РЖД и ВТБ. Это все государственные гранды. А у Галицкого, Федуна и Ротенберг своих проблем полно. Остальные десять клубов это иждевенцы региональных бюджетов.
Cir Braun
Cir Braun ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
18 июля в 19:09
Достаточно этого сезона.
serh62
serh62
18 июля в 18:45
отличное будет вложение средств. утром деньги- в обед стулья.сегодня деньги-потом 6 очков каждый сезон.
cska1948
cska1948
18 июля в 18:23
Вся эта история заглохнет на уровне разговоров.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 18:19
хрень полная
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Cir Braun (раскрыть)
18 июля в 18:10, ред.
Просмотри статистику противостояний этих клубов,потом пиши.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 июля в 17:58
Уже чуть ли не в открытую, очками торгуют. Разве это не позор?
Если Спартак хочет помочь Химкам, то какие проблемы, пусть помогает как команде ФНЛ. Локо Тамбову? Да без проблем, пусть вылетают в ФНЛ и тогда уж можно говорить о помощи.
Сами говорят о странных матчах и тут же сами делают всё для этих странных матчей.
Ещё предложите всем командам "завести" себе по клубу и пусть калечат конкурентов, а себе 6 очков.
Я не против Химок, но я против цирка!
Aчиститель
Aчиститель
18 июля в 17:56
У Зенита есть один фарм-клуб, самый надежный, всегда честно поставляет очки, спартак.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 июля в 17:56
свиньи такие все могут)
Cir Braun
Cir Braun
18 июля в 17:55
Не лопнет спартак от фарм-клубов, один Ахмат чего стоит с тренерами свиными.
beefs
beefs ответ ekliziast (раскрыть)
18 июля в 17:55
так наш футбол уже давно прогнил, да это уже и не футбол, поэтому и нужен фарм-клуб, чтобы хотя бы 6 баллов иметь дармовых...
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 17:53
Скоро федун профинансирует несколько таких клубов, так удобнее да и дешевле покупать очки.
ekliziast
ekliziast ответ beefs (раскрыть)
18 июля в 17:53
    Romkurch
    Romkurch
    18 июля в 17:47
    Зенит может помочь Уралу, Уфе, Ротору, Тамбову, зачем тогда чемпионат проводить?
    beefs
    beefs
    18 июля в 17:38
    правильно Спаротаку нужен фарм-клуб...
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