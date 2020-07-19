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Самедов: «Очень хочется, чтобы „Спартак“ победил сегодня»

19 июля 2020, 14:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.

Очень хочется, чтобы «Спартак» победил, но будет очень тяжело. Игра будет в Санкт-Петербуге, «Зенит» — чемпион и фаворит. Но есть фактор — последний шанс для «Спартака» пробиться в еврокубки. 

Отсутствие Зобнина и Понсе из-за дисквалификации? Понятно, что это основные игроки, но я думаю, что их можно заменить. Я считаю, что это не такая большая проблема.

Я надеюсь, что «Спартак» покажет хорошую игру. Это кубковый матч, поэтому у всех есть шансы.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:59
полуфиналы нынче с сюрпризами ...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 16:38
Такого же мнения
Garrincha58
Garrincha58
19 июля в 15:36
очень хотелось чтобы Самедов когда играл, скорей бы закончил с карьерой и этого я дождался,но теперь его ещё приходится и слушать а не заткнулся бы вы господин футболёрчик
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 15:15
Спартаку нечего ловить в этом матче. Позорное поражение ждет их.
Yurza
Yurza
19 июля в 14:45
Это можно преодолеть.
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 14:42, ред.
Вся страна иного мнения.
МиХаХа
МиХаХа
19 июля в 14:20
Очень не хочется победы свиней
shlomo
shlomo
19 июля в 14:12
В полуфиналы вышли достойные... В финале сыграют ЛУЧШИЕ.... Нам сидеть и наслаждаться Футболом, а некоторым лучше сидеть с блокнотиками и ходы записывать на будущее...:)))
ОПС
ОПС
19 июля в 14:10
А кому то не очень.
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 14:04
Остальным, кроме Самедова очень хочется победы Зениту. Гыгыгы
shlomo
shlomo
19 июля в 14:02
Шансы на это есть...но призрачные
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