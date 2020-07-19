Самедов: «Очень хочется, чтобы „Спартак“ победил сегодня»

Бывший игрок «Спартака» рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.

Очень хочется, чтобы «Спартак» победил, но будет очень тяжело. Игра будет в Санкт-Петербуге, «Зенит» — чемпион и фаворит. Но есть фактор — последний шанс для «Спартака» пробиться в еврокубки.

Отсутствие Зобнина и Понсе из-за дисквалификации? Понятно, что это основные игроки, но я думаю, что их можно заменить. Я считаю, что это не такая большая проблема.

Я надеюсь, что «Спартак» покажет хорошую игру. Это кубковый матч, поэтому у всех есть шансы.