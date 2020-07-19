ГлавнаяНовости

Радченко: «Сегодня Тедеско ждёт очень важный матч»

19 июля 2020, 15:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что кубковый матч против «Зенита» может стать последним для Доменико Тедеско в качестве наставника «красно-белых».

Для Тедеско очень важный матч. Во многом решающий. Вполне вероятно, что в случае поражения он может стать последним для него в «Спартаке».

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jantu
Jantu
19 июля в 15:50
Вместо спартака в финале появится купленный Xимки.
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 15:43
9-е место еще высоким покажется.
cska1948
cska1948
19 июля в 15:36
А что, есть такие, которые надеются на победу СпаМа?
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 15:32
Зенит будет экзаменировать клуб из второй половины турнирной таблицы. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 15:23
Это реальный шанс спасти сезон и попасть в ЛЕ. Одержать натужную или корявую победу, а в финале уже Химки ждут. Которым деньги на РПЛ пообещаны. Ещё даже не появившись ,филиал может принести огромную пользу. Жду переобуваний спартачей в воздухе.
З.Ы. Но всё может пойти на смарку, если Зенит отгрузит привычную пятёрочку.
Тогда прямо из Питера можно ехать в Германию...
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 15:20
вещи уже собрал?))))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 15:15
Фриц вролне может из Питера поехать в Германию.
ermak6848
ermak6848
19 июля в 15:14
Дима! Стрелки ТоТо показвают на бакланоФФ..
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 15:13
Пан или домой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100