Радченко: «Сегодня Тедеско ждёт очень важный матч»

Бывший игрок «Спартака» считает, что кубковый матч против «Зенита» может стать последним для в качестве наставника «красно-белых».

Для Тедеско очень важный матч. Во многом решающий. Вполне вероятно, что в случае поражения он может стать последним для него в «Спартаке».