Радченко: «Сегодня Тедеско ждёт очень важный матч»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что кубковый матч против «Зенита» может стать последним для Доменико Тедеско в качестве наставника «красно-белых».
Для Тедеско очень важный матч. Во многом решающий. Вполне вероятно, что в случае поражения он может стать последним для него в «Спартаке».
З.Ы. Но всё может пойти на смарку, если Зенит отгрузит привычную пятёрочку.
Тогда прямо из Питера можно ехать в Германию...
З.Ы. Но всё может пойти на смарку, если Зенит отгрузит привычную пятёрочку.
Тогда прямо из Питера можно ехать в Германию...