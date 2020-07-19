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Боярский: «Пусть ненавистники „Зенита“ помалкивают в тряпочку»

19 июля 2020, 15:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

«Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» выиграет. Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть. Нужна красивая победа, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных. Это нужно, чтобы расставить все точки.

После заслуженного чемпионства про «Зенит» снова поползли всякие высказывания о судействе, больших деньгах и так далее. Сегодня у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть так, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
19 июля в 21:47
RIR68
RIR68
19 июля в 21:45
сказал провидец, как в шляпу наложил!
4ел
4ел ответ Petergoff (раскрыть)
19 июля в 18:33, ред.
клал я на мясокомбинат, но что-то не припомню как хр10ши хоть близко подошли в плане трат на игроков к голубым нищебродам...Никогда никто столько не тратил, сколько зенит за 15 лет.
Petergoff
Petergoff ответ 4ел (раскрыть)
19 июля в 17:38, ред.
Я помню, это когда спартак, за счёт бандитского общака, в 90-х, прошлого века, покупал всех, кого захочется. Было дело))))
Михалыч 75
Михалыч 75
19 июля в 17:31, ред.
а почему болельщик тосно комментирует новость о Зените?
andreika20133
andreika20133
19 июля в 17:08
Всё правильно сказал. Спартаку надо хотя бы выйти на уровень Зенита а потом смогут что то говорить. Да и всем остальным тоже чего тут молчать.
minai
minai
19 июля в 17:07
Если бы у этого лысого человека, прикрывшегося шляпой. не было за спиной безлимитного газового бюджета, он бы разговаривал в куда более робкой манере.
oFANATo
oFANATo
19 июля в 16:58, ред.
Ахахаха. ...как бы Боярскому не пришлось бы молчать в тряпочку после игры бомжей в ЛЧ.
Там админресурса и своих судей не будет, как в РПЛ.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 июля в 16:58
Конечно, Михаил Сергеевич! Особенно это касается болельщиков Спартака - середняка, которые реально думают, что в Питере пупсики могут выиграть) Это будет из разряда фантастики.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Бутсы (раскрыть)
19 июля в 16:55
че за фигня :D)))
4ел
4ел
19 июля в 16:45
Те, кто постарше помнит, как играл зенит до реальных вливаний списшенн0г0 у народа бабла под видом "народного недоразумения"...И у болельщиков питерских было гораздо меньше поводов на счастливый исход матча.
Mi6
Mi6
19 июля в 16:40
Говорящая голова
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 16:39
что взять со спившегося старика))) пусть только не плачет))))
oleg3k
oleg3k
19 июля в 16:25
Этот газпромовский подпевала пускай сам молчит в тряпочку.Бомжи побеждают пока питерские у власти,а вот когда их отодвинут от кормушки,мы и посмотрим как будет играть зенит.Я думаю ждать осталось недолго.
batman555
batman555
19 июля в 16:25
Уважаемый шляпомен))) а Бенфика тоже должна помалкивать в тряпочку)) 0-3 и вылет из одной из самых легких групп в лч)))) а Локо который выйграл у Зенита в Суперкубке тоже должен помалкивать....может господин Боярский вам пора снять шляпу...ибо очень давит на ваш мозг не самый молодой))))))
виктор бочарников
виктор бочарников
19 июля в 16:13
Газпром уже объявил о повышении цен ,так что ничего страшного, молчим дальше.
морозз
морозз
19 июля в 16:11
Облысевший питерский мушкетёр, носящий вечную шляпу чтобы никто не видел этого...решил блеснуть остроумием! Блеснул, только не остроумием!
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
19 июля в 16:10
    makkie
    makkie
    19 июля в 16:03, ред.
    Сколько гонору, бахвальства и надменности.
    Именно это олицетворяет Зенит в последнее время.
    И руководство, и футболисты, и болельщики под стать.

    Унижая других, в первую очередь делаешь плохо себе!
    Константин Белых
    Константин Белых
    19 июля в 15:56
    Вот что самое мерзкое в Зените-они не могут сыграть матч выиграть-проиграть но отнестись к сопернику с уважением (с конями играем то они нас то мы их и я их уважаю) А Зениту нужно именно обгадить и унизить соперника так им живется легче.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    19 июля в 15:54
      Константин Белых
      Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
      19 июля в 15:50
      Скорее как Гендос-распетушился!
      cska1948
      cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
      19 июля в 15:45
      А у кого-то ещё "труба", вместо мобильника.
      Footbolista
      Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
      19 июля в 15:44
      Кто поребрик кто бордюр)...
      LOpp
      LOpp
      19 июля в 15:43
      Что-то каналья раскудахтался
      cska1948
      cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
      19 июля в 15:42, ред.
      Скорее всего в Боярском заговорил комплекс относительно извечного спора между Москвой и Питером по вопросу: кто из них столица.
      Nafnafik
      Nafnafik
      19 июля в 15:40
      Тряпочка им пригодится слезки вытирать.
      Footbolista
      Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
      19 июля в 15:38
      У них все кто Москве живет московские...даже питерские...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      19 июля в 15:36
      Дартаньян совсем рамсы попутал
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер
      19 июля в 15:34
      Слова Путинского холуя никому не интересны
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