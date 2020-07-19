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Хомуха: «Быстрые атаки у „Спартака“ получаются лучше, чем позиционная игра»

19 июля 2020, 14:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Глубина состава у «Спартака» не столь впечатляюща, поэтому потеря этих игроков скажется на качестве его игры. Сложно сказать, кто может заменить Зобнина. Порой Умяров действует на его позиции, когда кто-то из игроков центральной части отсутствует. Думаю, в его пользу будет сделан выбор.

Я не ожидаю, что «Спартак» бросится атаковать с первых минут, потому что цена ошибки очень высока. Думаю, основные действия будут происходить в центральной части поля, будет использоваться пространство за спиной защитников, чтобы провести быстрые атаки, которые у «Спартака» получаются лучше, чем позиционная игра.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 14:58
посмотрим что у них получается в игре)))
Lukajs
Lukajs
19 июля в 14:51
Он игры спартака что ли не видел?
Смольчик
Смольчик
19 июля в 14:41
Даже автобус у спартака сам себе забивает.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
19 июля в 14:08
Где он видел быстрые атаки автобуса?
ОПС
ОПС
19 июля в 14:08
Игра все покажет.
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