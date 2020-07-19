Хомуха: «Быстрые атаки у „Спартака“ получаются лучше, чем позиционная игра»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Глубина состава у «Спартака» не столь впечатляюща, поэтому потеря этих игроков скажется на качестве его игры. Сложно сказать, кто может заменить Зобнина. Порой Умяров действует на его позиции, когда кто-то из игроков центральной части отсутствует. Думаю, в его пользу будет сделан выбор.

Я не ожидаю, что «Спартак» бросится атаковать с первых минут, потому что цена ошибки очень высока. Думаю, основные действия будут происходить в центральной части поля, будет использоваться пространство за спиной защитников, чтобы провести быстрые атаки, которые у «Спартака» получаются лучше, чем позиционная игра.