ГлавнаяНовости

Малафеев: «Безусловно, „Зенит“ не захочет проигрывать „Спартаку“»

19 июля 2020, 14:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Я думаю, что противостояние «Зенита» и «Спартака» всегда привлекает внимание не только специалистов, но и болельщиков, журналистов. Конечно же, все будут сравнивать. «Спартак» имеет мотивацию: в этом сезоне они не очень удачно провели чемпионат и хотят как-то реабилитироваться — выиграть кубок. «Зенит» очень уверенно, с запасом, стал чемпионом, возможно, существует небольшая расслабленность, но надеюсь, что ее нет. «Зенит» набрал темп, и даже последние матчи, где была ротация, несущественно повлияли на результаты команды.

Безусловно, «Зенит» не захочет проигрывать «Спартаку», поэтому я ожидаю интересный матч. Будем надеяться, что он не будет закрытым с точки зрения зрелищности, что будет много атакующих действий с обеих сторон. Надеюсь также, что «Спартак» не будет играть от обороны, вряд ли и «Зенит» отдаст инициативу. Если «Спартак» будет пытаться играть острее и где-то рисковать, то мы увидим очень зрелищный матч, где будут и опасные моменты, и забитые мячи. «Зенит» хочет взять дубль — чемпионство и кубок, поэтому посмотрим.

Я ожидаю победы «Зенита», возможно, в дополнительное время, возможно, в серии пенальти.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 16:19
наверное долго думал)))) глубокие мысли))))))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
19 июля в 16:13
Почему знали, могли обсудить просто. Условный диалог:
Химки (Х):- В РПЛ очень хочется, тока денежек не хватает.
Спартак (С): - Нема вопросов, только вы уж с Уралом постарайтесь.
Вышибете их - получите вдвое больше.
Х: - Мы газон грызть будет, вы главное про денежку не забудьте, ага?
С: - Ладно, не забудем. Только ещё 1 момент. С вас 6 очков в чемпионате. Иначе никак.
Х: - По рукам! У Зенита с Локо постараемся отобрать, больше не у кого ;)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 июля в 16:07
СтОит ли выдавать на всеобщее обозрение такие перлы ?
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 июля в 15:33
Народные прям знали, что Химки Урал вынесут)...
Заговор?)....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 14:57
У Спартака появился дополнительный стимул выходить в финал. Химки пока выносят Урал.
Подозреваю, что народные не зря стали окучивать Химки на предмет помощи.
В случае возможного финала Спартак-Химки всё будет понятно. Спартак -в Европе, Химки- в РПЛ, Крылья (Тамбов?) в ФНЛе. Первая помощь от филиала ;)
Осталось совсем немножко - победить в Питере чемпиона ;)
Valeleo
Valeleo
19 июля в 14:49
Проиграть спартаку даже Тамбову стыдно.
Nafnafik
Nafnafik ответ mihaluch (раскрыть)
19 июля в 14:39
Там Урал просто сливает матч ввиду его ненадобности.
mihaluch
mihaluch
19 июля в 14:39
Может получится как с Химками.
112910415
112910415
19 июля в 14:31
можно и пенальти посмотреть ..
Вова Туземец
Вова Туземец
19 июля в 14:14
Скажи Слава прямо. Зенит победит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100