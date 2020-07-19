Малафеев: «Безусловно, „Зенит“ не захочет проигрывать „Спартаку“»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Я думаю, что противостояние «Зенита» и «Спартака» всегда привлекает внимание не только специалистов, но и болельщиков, журналистов. Конечно же, все будут сравнивать. «Спартак» имеет мотивацию: в этом сезоне они не очень удачно провели чемпионат и хотят как-то реабилитироваться — выиграть кубок. «Зенит» очень уверенно, с запасом, стал чемпионом, возможно, существует небольшая расслабленность, но надеюсь, что ее нет. «Зенит» набрал темп, и даже последние матчи, где была ротация, несущественно повлияли на результаты команды.

Безусловно, «Зенит» не захочет проигрывать «Спартаку», поэтому я ожидаю интересный матч. Будем надеяться, что он не будет закрытым с точки зрения зрелищности, что будет много атакующих действий с обеих сторон. Надеюсь также, что «Спартак» не будет играть от обороны, вряд ли и «Зенит» отдаст инициативу. Если «Спартак» будет пытаться играть острее и где-то рисковать, то мы увидим очень зрелищный матч, где будут и опасные моменты, и забитые мячи. «Зенит» хочет взять дубль — чемпионство и кубок, поэтому посмотрим.

Я ожидаю победы «Зенита», возможно, в дополнительное время, возможно, в серии пенальти.