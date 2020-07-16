Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак»

В воскресенье, 19 июля, состоятся полуфиналы Кубка России и перенесённый матч 23-го тура РПЛ.
РФС на своём официальном сайте опубликовал судейские бригады на предстоящие игры.
1/2 финала Кубка России
«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Иванов.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Васильев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.
Перенесенный матч 23-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.
Курский колхозник опять тут во славу боевых питерских лазурят клаву в кровь стирает. Умора.
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"Адекватность" по-спартаковски. Лучше я останусь курским колхозником, чем буду химкинским быдлом
Курский колхозник опять тут во славу боевых питерских лазурят клаву в кровь стирает. Умора.
==============================
"Адекватность" по-спартаковски. Лучше я останусь курским колхозником, чем буду химкинским быдлом
Были несомненно и судейские ошибки...куда ж без них то в РПЛ...
У провального сезона много обстоятельств .....сделавших его провальным.....
И Газпром и Судьи были и 3 года назад.....что не мешало Спартаку стать чемпионом....
А самоуспокотиельные басни про "все кругом плохие" - не лучший способ исправить ситуацию в лучшую сторону...
Удачи Спартаку в новом сезоне...
Были несомненно и судейские ошибки...куда ж без них то в РПЛ...
У провального сезона много обстоятельств .....сделавших его провальным.....
И Газпром и Судьи были и 3 года назад.....что не мешало Спартаку стать чемпионом....
А самоуспокотиельные басни про "все кругом плохие" - не лучший способ исправить ситуацию в лучшую сторону...
Удачи Спартаку в новом сезоне...
Не проще ли собрать волю в кулак и дать бой чемпиону, чем искать виноватых.
По чемпионату Зенит набрал вдвое больше очков, чем Спартак, неужели это не показатель силы?
Не проще ли собрать волю в кулак и дать бой чемпиону, чем искать виноватых.
По чемпионату Зенит набрал вдвое больше очков, чем Спартак, неужели это не показатель силы?
Армейская душа
ответ Egorium (раскрыть)
17.06.2020, 15:51
Миллер = коррупция, это всему миру известно
Армейская душа
ответ Egorium (раскрыть)
17.06.2020, 15:51
Миллер = коррупция, это всему миру известно
Ну тут всё ясно. Я бы устроил видеонаблюдение за комнатой видеонаблюдения. Что то мне подсказывает там будут горы кокса и толпы девушек низкой социальной ответсвенности присланные Мюллером
Ну тут всё ясно. Я бы устроил видеонаблюдение за комнатой видеонаблюдения. Что то мне подсказывает там будут горы кокса и толпы девушек низкой социальной ответсвенности присланные Мюллером
Прозвище устарело, а повадки остались.
Прозвище устарело, а повадки остались.