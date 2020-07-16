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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак»

16 июля 2020, 17:59

В воскресенье, 19 июля, состоятся полуфиналы Кубка России и перенесённый матч 23-го тура РПЛ.

РФС на своём официальном сайте опубликовал судейские бригады на предстоящие игры.

1/2 финала Кубка России

«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Васильев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.

Перенесенный матч 23-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.

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Все комментарии
ГазоваяТрубаСпбВечна
ГазоваяТрубаСпбВечна
19 июля в 18:12
у столичного середняка в подтребунной будут трястись поджилки перед выходом на поле против лучшего клуба восточной европы...гыгы..артём сергеевич должен отгрузить трёшку в бывший якорь который не позволял зарабатывать трофеии...гыгы
Александр Алексатов
Александр Алексатов
17 июля в 00:06
    морозз
    морозз ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    16 июля в 21:52
    У каждого человека своя правда и только истина одна на всех!
    морозз
    морозз ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    16 июля в 21:50
    Хороший мультик, я его смотрел лет 20 назад!
    Бубнин
    Бубнин
    16 июля в 21:24
    Не удивительно! Ясно все..
    Wolf77785
    Wolf77785
    16 июля в 20:45
    Недуивительно, иванов пару пенок нарисует мясным.
    Армейская душа
    Армейская душа
    16 июля в 19:56
    10.07.2020 19:29 Тедеско дисквалифицирован на 3 матча по итогам игры с «Локомотивом»
    Курский колхозник опять тут во славу боевых питерских лазурят клаву в кровь стирает. Умора.

    ==============================

    "Адекватность" по-спартаковски. Лучше я останусь курским колхозником, чем буду химкинским быдлом
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    16 июля в 19:55
    Он судил зенит-спартак потом его на год отстранили. Мерзкий тип.
    Бутсы
    Бутсы ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    16 июля в 19:41
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ морозз (раскрыть)
      16 июля в 19:41, ред.
      Отстать от Лидера на 33 очка и говорить что в этом виноваты судьи - смех смешной...))

      Были несомненно и судейские ошибки...куда ж без них то в РПЛ...
      У провального сезона много обстоятельств .....сделавших его провальным.....

      И Газпром и Судьи были и 3 года назад.....что не мешало Спартаку стать чемпионом....
      А самоуспокотиельные басни про "все кругом плохие" - не лучший способ исправить ситуацию в лучшую сторону...

      Удачи Спартаку в новом сезоне...
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Legend 6 (раскрыть)
      16 июля в 19:38
      Да. Но ЦСКА проиграл без участия судьи, просто потому, что команда сейчас слабее Зенита. А спартачи после любого матча, где свистнули против спартака как-то не так, орут "душат! убивают!". Хотя сами молчат в тряпочку, когда для них придумывают пенальти и не отменяют голы, забитые после нарушения правил
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      16 июля в 19:38
      Понятно все. Удачи и разгромной победы питерскому Зениту!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      16 июля в 19:33
      Жаль, что не прислушались к мнению Лёни и не поставили Вилкова.
      Бутсы
      Бутсы ответ RomzesRZN (раскрыть)
      16 июля в 19:23
      Шансов нет и с Турбиным, Кукуяном, Еськовым, и прочими. Всё куплено проектом. Сезон можно даже было не начинать, а сразу отдать "медали" "чемпионам". Желательно парочке Азмун-Дзюба, ведь если бы их голы засчитали также как голы Спартака, они бы забили 3 гола на двоих, и один в лазурной раздевалке.
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      16 июля в 19:20, ред.
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР ответ морозз (раскрыть)
        16 июля в 19:18
        в 64 стыдно уже должно быть смотреть мультики про Скруджа))
        RomzesRZN
        RomzesRZN
        16 июля в 19:18
        Его после матча 2016 года должны были от свистка пожизненно отлучить, а его ставят на важный матч между этими же командами. Поражает подлость питерских бюрократов. Уж лучше б Вилков. С Ивановым, боюсь, у нас шансов нет.
        scarp
        scarp
        16 июля в 19:14
        А Иванов, он за красных или за белых? Иль за батьку Махно?
        Бутсы
        Бутсы ответ Legend 6 (раскрыть)
        16 июля в 18:50
          Glyba
          Glyba
          16 июля в 18:44
          Иванов за место судьи УЕФА мать родную продаст.
          For56tas
          For56tas
          16 июля в 18:36
          Хуже судьи, чем трусливый Иванов для матча найти не могли?
          cska vperiod
          cska vperiod
          16 июля в 18:35
          Федун, обвиняя судей хочет оправдаться за провальный сезон, пусть молится своему богу, что в пердив не угодили.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          16 июля в 18:33
          Народ, че вы заволновались? Вилков судит другой матч, а остальных Федун не боится ;)
          Не проще ли собрать волю в кулак и дать бой чемпиону, чем искать виноватых.
          По чемпионату Зенит набрал вдвое больше очков, чем Спартак, неужели это не показатель силы?
          cska vperiod
          cska vperiod
          16 июля в 18:32
          Ждём реакцию федуна, он предлагает играть без судьи.
          Legend 6
          Legend 6 ответ Армейская душа (раскрыть)
          16 июля в 18:27
          Кто-то плакал уже назначением Иванова на матч с Зенитом🤔

          Армейская душа
          ответ Egorium (раскрыть)
          17.06.2020, 15:51
          Миллер = коррупция, это всему миру известно
          Venegant
          Venegant
          16 июля в 18:21
          VAR — Евгений Турбин
          Ну тут всё ясно. Я бы устроил видеонаблюдение за комнатой видеонаблюдения. Что то мне подсказывает там будут горы кокса и толпы девушек низкой социальной ответсвенности присланные Мюллером
          Legend 6
          Legend 6
          16 июля в 18:18
          Не зря Зенитчиков раньше звали "75".
          Прозвище устарело, а повадки остались.
          Армейская душа
          Армейская душа
          16 июля в 18:16
          Ахтунг! VAR на матче - опять душат Спартак!
          Весёлый могильщик
          Весёлый могильщик
          16 июля в 18:15
          Зенит покажет кто есть ху.
          ошалевший
          ошалевший
          16 июля в 18:13
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