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Арбитр Федотов: «Турбин подарил 30 млн евро „Локомотиву“ и отнял их у ЦСКА»

18 июля 2020, 23:09
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с падением полузащитника ЦСКА Николы Влашича в штрафной «Локомотива», который произошёл в матче 29-го тура РПЛ.

На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А VAR на этот момент внимания не обратил.

Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле.

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Все комментарии
vinjard
vinjard ответ LyonBest2 (раскрыть)
20 июля в 17:40, ред.
Какие три команды? После провала в ЛЧ и ЛЕ - где российские команды дружно слились отдав тем самым три места португальцам. В этом сезоне только две команды от России выступают в ЛЧ, а вторая команда через квалификации будет проходить отбор.
Вторая команда напрямую не попадает в лигу чемпионов, если их три было бы тогда да, первая и вторая напрямую, а третья через квалификации.
SHMEL
SHMEL ответ andrefino13 (раскрыть)
19 июля в 15:20
Не думаю, что Набабкин играл умышленно рукой, но ничего не поделать, рука была. Дело мне кажется в другом, такой опытный боец как Кирилл, должен был прятать руки за спину при борьбе за мяч. Детская ошибка, а цена неимоверно высокая.
Хиромант
Хиромант ответ Александр Светличный 1 (раскрыть)
19 июля в 15:09
Что судьи часто и необъяснимо чудят - согласен! А на Газпром бочку не катит только ленивый (народные деньги, лучше бы нам всем раздали и т.п.) А РЖД на чьи деньги строили, сколько народу пострадало при строительстве? А электростанции, а металлургические, химические и другие заводы - что сами из земли выросли? А водоканалы, а космодромы? А ну-ка, катни на них бочку..?!
LyonBest2
LyonBest2 ответ vinjard (раскрыть)
19 июля в 15:07, ред.
Дядя, в этом сезоне еще 3 команды в ЛЧ)
Vadik
Vadik
19 июля в 14:25
А ещё говорят, что Гинер всё купил!!!! Что-то непохоже))))
vinjard
vinjard
19 июля в 13:31
30 Лямов евро? А квалификационные раунды кто-нибудь ещё отменял? Локомотиву ещё квалификацию надо будет пройти прежде чем попасть в групповой турнир ЛЧ. Не факт что пройдут. Там 50 на 50 бывает. А тут так говорят как-будто эти деньги уже в кармане.
Levadia
Levadia
19 июля в 12:53
Интересно,а сколько Набабкину пообещали за его не совсем умный повод к пенальти?
andrefino13
andrefino13 ответ SHMEL (раскрыть)
19 июля в 12:44
Скорее не было, чем было. Но то, что сделал Набабкин, перечеркивает все за и против.... Глупейшее действие очень опытного человека.
Beekeeper
Beekeeper
19 июля в 11:57
Ну конечно проплатили, стали бы они так заявлять, если мы не останемся на 2 месте мы покинем свой пост ))) бабла зарядили и уверенность появилась, кто так уходит со своей кормушке, правильно, никто :)
berda2003
berda2003
19 июля в 11:51
чья б корова мычала, а федота лучше б молчала...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
19 июля в 11:41
С этим чемпионатом всё понятно, отдайте уже ЛЧ Локомотиву сразу, они всё купили
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Александр Светличный 1 (раскрыть)
19 июля в 10:27
Заранее отмазки ищете для неумех-спартаковцев?
RIR68
RIR68
19 июля в 10:03
успокойте кто-нибудь Федорова. проехали уже. зачем вторую неделю нагнетать.
амурец
амурец
19 июля в 09:37
ВАР теперь ставит всё на свои места
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 09:35
Ах вы кони, мои кони сизокрылые!).
Судейство было нормальным. ВАР сработал. Когда нечего сказать лучше помолчать).
Некакойшенко
Некакойшенко
19 июля в 09:00
    амурец
    амурец ответ КЭТиК (раскрыть)
    19 июля в 08:53
    и кто же?
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
    19 июля в 08:52
    С СУДЕЙСКИМ КОРПУСОМ РПЛ . ОЧЕНЬ МНОГО ЧУДЕС ! И СЕГОДНЯ В 1-2 ФИНАЛА БУДЕТ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ , В ФУТБОЛЕ РОССИИ БОГ- ГАЗПРОМ ........
    SHMEL
    SHMEL
    19 июля в 08:41
    Первый пенальти локо лично для меня тоже не 100%-й, по мне так там больше картинное падение . Ну да ладно, после драки кулаками не машут.
    nubom
    nubom
    19 июля в 08:16
    Как же надо не уметь играть в футбол, чтобы стать судьей...
    ekliziast
    ekliziast
    19 июля в 08:08
    Не гоже судьишке на своего коллегу гадить, может плохо аукнуться.
    Бутсы
    Бутсы ответ мангo (раскрыть)
    19 июля в 07:41
    Как минимум в матче Тамбовом, где на ровном месте удалили Чуперку, а через десять минут из его зоны вы забили два мяча. Не дали 100% пенальти Тамбову и за аналогичное нарушение (за которое удалили Чуперку) вашему игроку не показали даже желтую. Или в матче с Краснодаром, где первый гол забил с пенальти Влашич, которое дали после просмотра Вара за неумышленную игру рукой Скопинцева (мяч попал в локоть после удара Влашича, больше похоже на то, что он туда умышленно целился). Ну а потом Безбородов стал вторить такую дичь, что словами не описать. Дивеев откровенно фолит на Берге - там красная, судья молчит. Дивеев сбивает Берга в 100% голевой ситуации - крот после вар не видит пенальти в упор. И таких матчей было не один, и не два, а гораздо большое. Просто Гинер умеет работать с журналюгами, и заносить куда надо сми-шникам.
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
    19 июля в 07:29, ред.
    это не возможно если судейки захотят назначить пендаль они везде его найдут...после любой подачи в штрафную идет борьба...и там всегда можно найти повод для пенальки...
    Игорь Иркутск
    Игорь Иркутск
    19 июля в 07:07
    Опять - назначил пенальти , не назначил. Не в этом дело. А вот , что мы хуже играли. Не реализовали , то что могли. За это и поплатились.
    А если так , по чесноку - последние три гола в нашу калитку - с пенальти и после просмотра ВАР и ещё один отмененный наш пенальти . Так , что судьи ошибались в нашу сторону , мягко говоря. Надо выводы из всего этого делать , игру ставить так , что бы никакие судьи с никакими ошибками/ исправлениями после ВАР не помешали бы.
    Pashok00786
    Pashok00786
    19 июля в 06:51
      Супервайзер
      Супервайзер
      19 июля в 06:46
      Вот какие распри бывают между арбитрами по поводу матчей, на результат которых их боссу Миллеру наплевать. Другое дело- Спартак, тут судьи единодушны в поддержке коллег, беззастенчиво гнобящих команду КБ.
      Хуторянин 84
      Хуторянин 84
      19 июля в 06:33
        112910415
        112910415
        19 июля в 06:04
        Не исключено.
        КЭТиК
        КЭТиК
        19 июля в 05:32
        Понятно кто занёс чемоданчик судье.
        Caniggia
        Caniggia
        19 июля в 05:20, ред.
        Пиарится этот Федотов! Все уже давно о нём позабыли, а тут на те - вот он я какой жутко справедливый!
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