Арбитр Федотов: «Турбин подарил 30 млн евро „Локомотиву“ и отнял их у ЦСКА»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с падением полузащитника ЦСКА Николы Влашича в штрафной «Локомотива», который произошёл в матче 29-го тура РПЛ.
На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А VAR на этот момент внимания не обратил.
Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле.
Вторая команда напрямую не попадает в лигу чемпионов, если их три было бы тогда да, первая и вторая напрямую, а третья через квалификации.
Вторая команда напрямую не попадает в лигу чемпионов, если их три было бы тогда да, первая и вторая напрямую, а третья через квалификации.
Судейство было нормальным. ВАР сработал. Когда нечего сказать лучше помолчать).
Судейство было нормальным. ВАР сработал. Когда нечего сказать лучше помолчать).
А если так , по чесноку - последние три гола в нашу калитку - с пенальти и после просмотра ВАР и ещё один отмененный наш пенальти . Так , что судьи ошибались в нашу сторону , мягко говоря. Надо выводы из всего этого делать , игру ставить так , что бы никакие судьи с никакими ошибками/ исправлениями после ВАР не помешали бы.
А если так , по чесноку - последние три гола в нашу калитку - с пенальти и после просмотра ВАР и ещё один отмененный наш пенальти . Так , что судьи ошибались в нашу сторону , мягко говоря. Надо выводы из всего этого делать , игру ставить так , что бы никакие судьи с никакими ошибками/ исправлениями после ВАР не помешали бы.