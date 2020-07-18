Арбитр Федотов: «Турбин подарил 30 млн евро „Локомотиву“ и отнял их у ЦСКА»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с падением полузащитника ЦСКА в штрафной «Локомотива», который произошёл в матче 29-го тура РПЛ .

На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА . А VAR на этот момент внимания не обратил.

Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле.