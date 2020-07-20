«Все знают, кто лучший». «Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»

«Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.
«Понимаем это. Но в любом случае, все знают, кто лучший», — написала пресс-служба «блаугранас» в твиттере, прикрепив фотографию нападающего команды Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами».
We understand.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020
Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg
Но Барселона не похожа на фаворита лч, с начала Наполи потом Бавария,после в возможном полуфинале МанСити,Реал или Ювентус,так что врядли!
Но Барселона не похожа на фаворита лч, с начала Наполи потом Бавария,после в возможном полуфинале МанСити,Реал или Ювентус,так что врядли!
У нас свои правильные решения,Эвелен тоже знает,потому что Эвелен хоть мадридист но мудрый,умный итд.
У нас свои правильные решения,Эвелен тоже знает,потому что Эвелен хоть мадридист но мудрый,умный итд.
Но в этом году Месси никак не мог получить зм,приз лучшему ассистенту сезона да,но золотой мяч нет!
Тем более что Барселона в этом сезоне останется без трофеев!
Но в этом году Месси никак не мог получить зм,приз лучшему ассистенту сезона да,но золотой мяч нет!
Тем более что Барселона в этом сезоне останется без трофеев!
Заболотный?
Заболотный?