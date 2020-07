«Все знают, кто лучший». «Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»

«Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

«Понимаем это. Но в любом случае, все знают, кто лучший», — написала пресс-служба «блаугранас» в твиттере, прикрепив фотографию нападающего команды с шестью «Золотыми мячами».

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg