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«Все знают, кто лучший». «Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»

20 июля 2020, 17:08

«Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

«Понимаем это. Но в любом случае, все знают, кто лучший», — написала пресс-служба «блаугранас» в твиттере, прикрепив фотографию нападающего команды Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Grabovsky (раскрыть)
23 июля в 08:10
Этот шмандейк опозорил себя не раз против и Барсы, и Зальцбурга, и Мансити, и даже Атлетико в ЛЧ, который отбиваясь умудрился вколотить им 4 гола за две игры. Шмандейк это распиаренная выскочка. Если кто и достоин из Ливера то только Салах, который однажды номинировался как лучший игрок АПЛ =)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 июля в 08:04
После ЛЧ будет видно кто больше достоин в этом году =)
explay-
explay- ответ eleven LC (раскрыть)
21 июля в 08:01
Ювентус и Реал вполне могут вылететь уже в 1/8. Хотя у Юве побольше шансов, всё таки французы без игровой практики.
Grabovsky
Grabovsky
21 июля в 07:09
Ну точно не в этом сезоне. Да и не впрошло. Украли мячик у Ван Дейка
Зидан 1972
Зидан 1972
20 июля в 23:37
ну это говорит о том, что там нет здравомыслящих людей , полный бред!Человек который развалил Аргентину и Барсу на ЗМ,у вас все дома?
ZjzoRe
ZjzoRe
20 июля в 22:40
Левандовски, Рамос, де Брюйне, Дибала, которые провели супер сезон такие: "ну да, ну да, пошли мы на..."
Чупакабра
Чупакабра
20 июля в 22:35
Скорее всего если бы Барселона выигралв Ла лигу, то вручение мяча не отменилм бы. В ЛЧ им тоже ничего не светит, по этому вручение 7го меча выглядело бы сверх абсурдным! Ему и так через один мяч давали за красивые глазки и по старой памяти! Еще и Перес тут бенза начал продвигать, по схеме Модрича... Вот они и решили, так не доставайся ты никому! Я думаю в конце ЛЧ было бы ясно кто его заслужил!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 21:38
Уже давно не лучший
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
20 июля в 21:17
Не достоин Месси ЗМ в этом сезоне и близко,сдал очень сильно.Раньше если один на один с защитником,то он почти всегда его обыгрывал,сейчас дриблинга стало больше,а вот эффективность его упала.
juvenale
juvenale
20 июля в 20:21
    BARRRS
    BARRRS
    20 июля в 20:10, ред.
    Месси недосягаем!!! Левандовски просто наконечник, Месси вдобавок еще и асссисты штампует и играет давно уже не нападающего!
    Garrincha58
    Garrincha58
    20 июля в 19:22
    достали уже своим Карлушей всех
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    20 июля в 19:09
    Ну в этом сезоне лучший КДБ
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 июля в 19:07
    Липовые подарки.
    Charismatic
    Charismatic ответ eleven LC (раскрыть)
    20 июля в 18:58
    Так ЗМ - это индивидуальная награда, а не командная. И даётся она не за кучу забитых голов (за это есть ЗБ). Так что и давать её должны за индивидуальные достижения.
    eleven LC
    eleven LC ответ Killofwrath (раскрыть)
    20 июля в 18:45, ред.
    Если Барселона возьмёт лч то конечно же Месси достоин будет золотого мяча!
    Но Барселона не похожа на фаворита лч, с начала Наполи потом Бавария,после в возможном полуфинале МанСити,Реал или Ювентус,так что врядли!
    Killofwrath
    Killofwrath ответ eleven LC (раскрыть)
    20 июля в 18:27
    а если возьмут ЛЧ ?)
    Alex12357
    Alex12357
    20 июля в 18:25
    Кто это сказал что Аргентинский лори самый лучший?В Барселоне-возможно ,но в Мире и Европе полно игроков играющих намного лучше и интереснее и меськи и роналду!!!
    dzvinka
    dzvinka
    20 июля в 18:15
    клятая Осасуна спутала все карты))), а одних "звитяг" над Алавесом не хватило.
    Juve14
    Juve14
    20 июля в 18:03
    Да успакойтесь вы, это же троллинг)
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    20 июля в 17:38
    Жертва Осасуны не может быть лучшей
    Шишанутый
    Шишанутый
    20 июля в 17:38
    Конечно знаем. Роналду!!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    20 июля в 17:36
    Будем считать,что Месси получил 7й ЗМ.
    У нас свои правильные решения,Эвелен тоже знает,потому что Эвелен хоть мадридист но мудрый,умный итд.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    20 июля в 17:28
    Нужно было в фотошопе забацать, как Месси купается в ванне с Золотыми Мячами. По ходу эту шизу никак не остановить...
    ermak6848
    ermak6848
    20 июля в 17:17
    Мне тоже симпатичен Мессии, время покажет Кто Лучшии...
    nba05
    nba05 ответ eleven LC (раскрыть)
    20 июля в 17:16
    Именно так, надо победителю ЛЧ давать, Барса его не возьмет
    razdvatri
    razdvatri
    20 июля в 17:15
    алавесси в этом сезоне зм бы и не получил
    eleven LC
    eleven LC
    20 июля в 17:13, ред.
    В отличае от многих я признал что золотой мяч 2019 Месси получил по праву,он и правда был лучшим футболистом прошлого года,хоть и без победы в лч!
    Но в этом году Месси никак не мог получить зм,приз лучшему ассистенту сезона да,но золотой мяч нет!
    Тем более что Барселона в этом сезоне останется без трофеев!
    LOpp
    LOpp
    20 июля в 17:12
    Кто?
    Заболотный?
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