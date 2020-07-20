«Все знают, кто лучший». «Барселона» — о решении не вручать «Золотой мяч»

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20 июля 2020, 17:08

«Барселона» отреагировала на решение France Football не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

«Понимаем это. Но в любом случае, все знают, кто лучший», — написала пресс-служба «блаугранас» в твиттере, прикрепив фотографию нападающего команды с шестью «Золотыми мячами».