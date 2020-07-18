«Спартак»-2021: между Лигой чемпионов и ФНЛ

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вчера, 15:01

Фанаты ждут трансферы от Газизова, но «Соккер.ру» выясняет, сколько джокеров в запасе?

Ищут деньги на трансферы

Газизову предложили накрыть роскошный стол за три рубля одной банкнотой? Есть такая версия, но параллельно появилась информация, что Алекперов и Федун готовы выдать новому директору такую же сумму, как имел Цорн – под 40 млн евро. И тогда «Спартак» боссы будут ждать в первой тройке. Хиотя покупки не значат, что не нужно собирать средства на новичков продажами. И тренер – тоже возможный трансфер. Тедеско могут уволить уже в воскресенье после игры с «Зенитом». Бердыев и Газизов могли не встречаться в Сочи лично, но не только Курбан Бекиевич способен зайти в «Спартак» в ближайшие недели. Так что вопрос по деньгам открыт, и по тренеру неопределенность, чтобы спешить с набором новичков. Впрочем, если доверятся Тедеско, независимо от результатов последних игр сезона, то должны делать четкие точечные трансферы.

Состав достаточно глубокий

Надо подстраховать в первую очередь фланги обороны – как минимум нужны дублеры Рассказову и Айртону. Николай после карантина играет лучше, чем до, а поскольку он вроде как любимчик Федуна – возможно, нового правого бразильского бека не будет, а прикрывать тылы поручат Ещенко. Но нужен еще один дублер в обойму. И на этом все. Больше позиций, где совсем нет футболистов для основы и второго состава, у «Спартака» не найти. У команды три вратаря, пять центральных защитников, есть вингеры, которые и не нужны в нынешней схеме, три форварда и немало хавбеков. Если бы состав был плохо укомплектован, то Ломовицкий, Ташаев, Мелкадзе и Глушенков не оказались бы в аренде. Георгий Мелкадзе, к слову, решает вопрос четвертого форварда к Понсе, Ларссону и Соболеву, когда вернется из «Тамбова».

Футболисты не вырастают в цене

Чтобы покупать сильных новичков, «Спартаку» нужно заработать. Пусть финансовые правила УЕФА подкорректировали – отстрочили на год отчет, будут брать сумму за пару лет, «Спартак» набрал новичков прошлым летом, существенно нагрузив бюджет нынешнего года. И теперь у них нет Промеса, Фернандо, Зе Луиша и остальных, за кого заплатят много и охотно. Есть Жиго – единственный, кто вряд ли упал в цене. Еще Ларссон, который самим нужен, как и Самуэль. Возможно, контракт Крала легко продать, но Алекс тоже в основе и не худший из всех, хотя пока нестабильный. Но Зобнин или Айртон, Мирзов или Тиль не в первых строчках в списках скаутов богатых клубов. Мало тех, кого Газизов может отпустить, чтобы «Спартак» получил живые деньги на усиление.

Не получается улучшать игроков

Дело не только в рыночной стоимости, но и в игре. Символом застоя после попадания в «Спартак» можно назвать Мирзова. Игру вингера не воспринимают многие фанаты «Спартака». Основания – стиль, что заключается в тысяче попыток обвести соперника без продолжения, к которому приучил Промес. Мирзов - еще один Педро Роша, но за 4 млн евро? В «Арсенале» был на своем месте, а в «Спартаке» вне основной тактической схемы (в 3-5-2 нет вингеров) и вне списка любимцев. Если своему Мелкадзе, который и крайний хавбек, и форвард, было сложно, то неудача Мирзова не удивляет. Удивляет лишь, что в «Спартаке» не стали лучше работать с новичками, уже имея неудачные примеры с добрым десятком футболистов, причем как воспитанников – начиная с Жано и заканчивая «российским Месси» Давыдовым, так и приезжими – Тиль лишь на днях проснулся.

Охотятся за людьми для ФНЛ

Газизов еще одобрит у Федуна и Алекперова нового спортивного директора, но наперед не завидуем главному по скаутингу и переговорам – «Спартак» сложно усилить в ближайшие недели, если информация об огромном бюджете ошибочна. Не поймите превратно, все названные в новостях игроки приличные, многим командам принесут или уже приносят пользу. Но конкретно в «Спартаке» с учетом предыдущего пункта их может ждать участь тех, кто разочаровал. Опыт не важен – Шюррле у немецкого тренера не заиграл, а он целый чемпион мира, но схема у команды при Тедеско особенная, а клубу продолжают предлагать странных новичков.

Вот заговорили о Луценко. А ничего, что ему 33 года и в «Динамо», где к руководству разных лет вопросов не меньше, чем к менеджерам «Спартака», не был таким результативным, как в «Арсенале»? Еще навели целый список ребят из «Уфы». Но разве у Евсеева атакующая команда, которая играет, как подобает одной из самых богатых в лиге – «Спартаку»? Нет, а в защите торчать можно и с Зобниным и Кралом, Фомин не нужен. А если пригодится, то не обязательно видоизменит команду, чтобы с середины таблицы зайти на второе место – третьей путевки в ЛЧ в 2021 году в РПЛ не будет, а вторая станет непрямой, с квалификацией.

Остался один единственный джокер

Ставки сделаны, ставок больше нет. Рулетка крутится, Федун по-прежнему обожает находить крайних, и Тедеско – следующий на очереди. У Газизова хорошая репутация, но не может быть власти в новом клубе, в котором работает несколько дней. Состав не реализует потенциал, но достаточно глубокий и разнообразный. Перекресток, как он есть. Например, если в поисках денег потеряют Жиго и Крала, то надо искать новичков на сразу две ключевые позиции, да и оставаться с нынешним набором латералей будет ошибкой – схема 3-5-2 выжимает с фланговых игроков все соки. А сейчас даже Самедова нет, чтобы закрыл бровку при случае, поэтому новичок нужен. Возможно, появится еще один полузащитник, но даже форвард будет лишь четвертым в списке.

«Спартак» неудачным сезоном с массой поражений загоняется себя в трансферный угол. Если высмотрят крутого иностранца и найдут деньги, то самому футболисту не хватит амбиций «красно-белых» для переезда. А если Газизов будет работать в стиле «Уфы», предлагая «Спартаку» раскрывать таланты, вроде Зинченко, то пока не понял, куда попал. Возьмите чемпионский состав – Промес не заиграл в «Севилье», Глушаков, Зобнин и Джикия не в топ-5. Зе Луиш вернулся в Португалию. Луис Адриано – в Бразилию. Второго Видича даже с Каррерой не нашлось. Сейчас тоже очереди из желающих забрать у «Спартака» игроков нет.

А если ставить на ребят из «Уфы», то с учетом «коэффициента неудачливости» — на него всегда нужно умножать, когда речь о переходе в московский клуб, получите отряд для борьбы за спасение в РПЛ , тогда следующий сезон будет продолжением нынешнего. Соперники видят, что «Спартак» можно бить довольно больно и играть на победу, отдавая мяч. И так, как с «Ахматом», не со всеми получится. Тем более, впереди матч против «Зенита», где шансы остаются – игра на вылет, а у Семака не кубковая команда, но статус аутсайдера давит. Как и понимание, что без победного финала Кубка России у Газизова останется один метод реальной перезагрузку команды без сборов и лавины трансферов – смена тренера.

Но и здесь не забывайте, что после Карреры ни один наставник не порадовал даже на коротком отрезке, еще одна трансферная ошибка – с выбором главного тренера, не исключена. Последнюю опцию Газизов хотел бы оставить на середину следующего сезона, а в идеале – доверять Тедеско долго и успешно, чтобы доверчивый Доменико доброе отношение оправдал. «Спартак» неплох, о чем говорим постоянно. Но неудачливый и самопоглощение в клубе на запредельном уровне. Токсичная среда, ведь в завершающемся сезоне испробовали все три перезагрузки – меняли состав, тренера и генерального директора. Да кого только не меняли – от водителей до пресс-атташе.

Вот поэтому трудно найти более важный и определяющий для конкретной команды поединок за последние годы в России, чем игра «Спартака» против «Зенита» в Кубке. Или раскроются и дела наладятся с Тедеско, или увидим Бердыева или другого тренера на бровке «Открытие Арены» у хозяйской скамейки. И вот тогда информация о большом трансферном бюджете соединится с потребностью новой метлы в своих кадрах. А пока «Спартак» на перепутье между рывком вверх и закреплением в середине таблицы недалеко от зоны вылета.