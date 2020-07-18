Как поживает легенда «Зенита»? Молодая жена и трансферные игры

1595064785

вчера, 12:33

Бразилец под дождем из предложений, но «Соккер.ру» не уверен, что в списке претендентов бывший клуб.

Семак сто раз повторил, что нужен немолодой Кокорин. И кто сказал, что владельцы «Зенита» не хотят увидеть в команде Халка? Бразильца уважают. Одновременно видим, как активно работают агенты Халка. Будущий свободный агент заявил, что у него «дождь из предложений», успели прочитать об интересе из Бразилии, Турции и России.

Халк – крутой форвард, один из лучших легионеров в истории РПЛ . Но если Вагнер в условиях, когда Гинер еще не выбил у ВЭБ денег на Гаича, точно не стал бы лишним в ЦСКА , учитывая его опыт и запросы – Лав уехал в Казахстан, то о возвращении Живанилдо можно начинать дискуссию. Возможно, это не лучший вариант для «Зенита», чья задача – плей-офф Лиги чемпионов. Или как раз опытные люди сейчас остро нужны? Повод для дискуссии.

За возвращение

1. В «Зените» работает опыт

Дзюбе скоро 32 года, Ивановичу — 35, Ракицкому будет 31, Жиркову – тысяча восемьсот шестнадцать. А если серьезно, то аргумент понятный. «Зениту» помогает опыт, будь это включение Михаила Кержакова на отрезке сезона, или же постоянное участие немолодого Дзюбы в голевых атаках. Молодые тоже есть, но не юные. «Зенит» — опытный, а РПЛ в целом чтит ветеранов – Нобоа, Еременко, Игнатьев, Иванович, Луценко, Чорлука, Беленов, Козлов или Ману Фернандеш не последние в лиге. Халк, пускай ему исполнилось 33 года, пригодился бы «Зениту». И статус легионера не будет помехой, если продать парочку аргентинцев, или отдать лишних иностранцев в аренду в «Сочи».

2. Бразилец умеет «тащить»

И научил этому Дзюбу. Вот только зависимость от Артема приобрела в последних сезонах болезненную форму. Представьте, что форвард по любой из причин выбывает из игры на пару месяцев. Кто будет лидером? Барриос и Дуглас – не Серхио Рамос. Малком – вряд ли, Дриусси – не лидер, как и Азмун. Как видите, есть дефицит тех, кто реально способен тащить и влиять комплексно (как Иванович, Ракицкий и Дзюба). Есть важные, но капитанов лишь двое – Бранислав и Артем. Появление третьего не будет лишним. Тем более, кто сказал, что Халк всегда будет в основе? Ветерана можно использовать точечно, а перевернуть игру умеет лучше любого Ригони и Дриусси.

3. С Дзюбой сложно сыграться

Вспомните, как Слуцкий назвал игру своей команды на Евро-2016, а там пытались создать трио с Дзюбой и еще двумя форвардами. Это за полем проблем нет, Кокорин – друг Артема, Азмун – друг Артема, да и Халк был другом Артема. Вот только на поле на каждого Живанилдо, что сочетался с Дзюбой идеально, приходился свой Заболотный, Полоз или Кокорин. Реально хорошо получалось в паре с Артемом только у Халка и Азмуна. А что, если селекционеры привезут молодого парня, но тот не заиграет? Логично иметь в запасе проверенный вариант. Ни Алексей Миранчук, ни Чалов в сборной с Дзюбой не спелись. А Халк научил Артема многому из того, что тот потом показал, отойдя в глубину поля. Непросто найти форварда, что подойдет для дуэта в атаке Семака после Азмуна за пару недель. Халк – вариант.

Против возвращения

1. Супергерой обойдется дорого

Слишком дорого для 33-летнего. Не пойдет человек, которому платили 7 млн евро в «Зените», а в Китае – 20 млн евро без бонусов, на смешную зарплату, лишь бы порадовать публику из Санкт-Петербурга. У Халка отличные отношения с бывшим клубом, поздравляет с успехами, в ответ получает футболки, но на данный момент у бразильца контракт с китайцами. Соглашение до 1 января. «Зениту», чтобы получить Халка сейчас, надо заплатить его нынешнему клубу и перебить предложения других команд из Турции или Бразилии. Не логичнее потратить деньги на молодого форварда? Да и как Дзюба воспримет, что с ним ведут переговоры месяцами, жмут выложить 3-3.5 млн евро на стол, а старику Халку с порога вкатят 5-6 млн евро зарплаты? Денисов в свое время не понял похожий фортель руководства «Зенита». Был неправ, а коллектив изнутри подорвал.

2. В Китае потерял мотивацию

И форму Халк тоже потерял, если оценивать по лучшим годам. Китайцы говорят, что далеко не всегда играл круто. В «Зените» старался, уезжать не спешил – так сложились обстоятельства, что старшие коммерческие братья помогли младшим вписаться в правила УЕФА , а жена Халка выбрала зарплату, а не амбиции мужа. Кстати, уже бывшая супруга, и эту «Сант-Барбару» могли зацепить – Халк развелся и женился на племяннице бывшей. Если закрутил роман в пределах семьи, то понятно, что от футбола отвлекался. Хотя это и по результатам понятно – в слабом чемпионате Китая бразилец не повторил лучший показатель в РПЛ и скатился по голам и ассистам. Хорош, но уже не так, как раньше.

3. Халк изменился тактически

В «Зените» играл справа или глубоко в центре, когда команда требовала связывать линии. Но Халк не был центральным нападающим штрафной в России. И не был таким в Португалии. В Китае же делал, что душа желала, в «Шанхай СИПГ» есть плеймейкер Оскар, который выдавал голевые передачи, появился Арнаутович, нигде не пропадал Одил Ахмедов из «Краснодара», чтобы помогать в центре. Эта банда гастарбайтеров из европейских клубов не сделала китайский клуб чемпионом в прошлом сезоне. А коронавирус сорвал старт нового чемпионата. Халк без нормальной игровой практики получил в Азии тактическую свободу, что не сделало его форвардом штрафной, но позволило играть и там.

Мнение читателей. Халк нужен «Зениту»?

Не факт, что представители клуба из Санкт-Петербурга ведут переговоры – хотя были времена, когда идею вернуть бразильца рассматривали. Но это было пару лет назад, «Зенит» не был чемпионом. А сейчас возвращение Живанилдо не отменит задачу найти еще одного форварда, только в штрафную. Впрочем, если Семак слушает Дзюбу – а он слушает, то здесь может быть трансфер по запросу лидера.

Если Артему перечислят форвардов, которых Рибалта может в ближайшие недели завербовать, то Халк на их фоне способен выгодно отличиться классом, опытом и пониманием нюансов в игре самого Дзюбы. Конечно, это временное решение, не новичок на перспективу. Но и задача у клуба конкретная — плей-офф Лиги чемпионов, и связана с идеальной заменой для Азмуна.

Последний раз весной в главном турнире играли как раз под предводительством Халка, да и падение «Зенита» совпало во времени с уходом бразильца. Живанилдо оставил по себе хорошую память, это высококлассный мастер, а РПЛ жалует ветеранов. У петербуржцев такой огромный бюджет, что и возвращения Аршавина с Тимощуком финансовый хребет не сломали. И приезд Халка не уничтожит другие трансферные планы Семака.

Вопрос скорее в том, насколько готов бразилец, и есть ли у него реальная мотивация? Не исключено, что слухи о «Зените» и Турции запускают, чтобы выбить больше денег с бразильской команды, что приютит Халка. Если новая молодая подруга хочет домой, то Санкт-Петербург упоминают в корыстных целях, а завершится все так, как в случае с Гараем – его жена Тамара потребовала переезд в Испанию, а муж не играл толком в конце карьеры в РПЛ .

Впрочем, если трансфер Халка состоится, то фанаты «Зенита» протестовать не станут – речь о любимчике, которому одного удара хватит, чтобы перевернуть сложный матч в Лиге чемпионов. Ивановича тоже считали старым и списанным, когда заключали контракт, а получили капитана чемпионского состава. А вот если Бранислав уедет в ближайшее время, то Семаку точно нужны играющие тренеры с лидерскими качествами, Дзюбы мало.

Халк не подойдет команде с бюджетом в 65 млн евро, как у ЦСКА , но для «Зенита» с 213 млн евро доходов контракт с бразильцем не будет обузой. Если в Китае Халк соскучился по Лиге чемпионов, то точно пригодится даже сильнее, чем Кокорин, у которого нет опыта стабильной игры за «Зенит» на протяжении нескольких сезонов. Если Азмун уедет, а вместо него возьмут молодого, что не заиграет, то Дзюба сам в плей-офф ЛЧ не вытащит.

Иметь Халка на подстраховку – роскошь, но «Зенит» из тех, кто себе такое может позволить, как и печать тысяч значков победителя Кубка России за две игры до финала. Кстати, дон Живанилдо очевидно молодится ради молодой жены, на вид стройнее, чем был, сменил прическу и стиль одежды. Моложавый свободный агент точно не затеряется в РПЛ , а если китайцы отпустят его прямо сейчас за скромную компенсацию – покупатель не пожалеет.

Халк добавляет интенсивности, а ее «Зениту» часто не хватает. Особенность команды Семака – отсутствие запасных вариантов ведения игры. Такие футболисты, как Живанилдо – команда в команде, поэтому вариант с ним держат в уме. Не первая опция, сначала надо оперативно попрощаться с Азмуном и купить молодого форварда штрафной, но руководители «Зенита» сентиментальные в вопросах любимцев, а зарплата свободного агента Халка их точно не разорит.