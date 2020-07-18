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Как поживает легенда «Зенита»? Молодая жена и трансферные игры

вчера, 12:33
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Бразилец под дождем из предложений, но «Соккер.ру» не уверен, что в списке претендентов бывший клуб.  

Семак сто раз повторил, что нужен немолодой Кокорин. И кто сказал, что владельцы «Зенита» не хотят увидеть в команде Халка? Бразильца уважают. Одновременно видим, как активно работают агенты Халка. Будущий свободный агент заявил, что у него «дождь из предложений», успели прочитать об интересе из Бразилии, Турции и России.  

Халк – крутой форвард, один из лучших легионеров в истории РПЛ. Но если Вагнер в условиях, когда Гинер еще не выбил у ВЭБ денег на Гаича, точно не стал бы лишним в ЦСКА, учитывая его опыт и запросы – Лав уехал в Казахстан, то о возвращении Живанилдо можно начинать дискуссию. Возможно, это не лучший вариант для «Зенита», чья задача – плей-офф Лиги чемпионов. Или как раз опытные люди сейчас остро нужны? Повод для дискуссии.  

За возвращение 

1. В «Зените» работает опыт 

Дзюбе скоро 32 года, Ивановичу — 35, Ракицкому будет 31, Жиркову – тысяча восемьсот шестнадцать. А если серьезно, то аргумент понятный. «Зениту» помогает опыт, будь это включение Михаила Кержакова на отрезке сезона, или же постоянное участие немолодого Дзюбы в голевых атаках. Молодые тоже есть, но не юные. «Зенит» — опытный, а РПЛ в целом чтит ветеранов – Нобоа, Еременко, Игнатьев, Иванович, Луценко, Чорлука, Беленов, Козлов или Ману Фернандеш не последние в лиге. Халк, пускай ему исполнилось 33 года, пригодился бы «Зениту». И статус легионера не будет помехой, если продать парочку аргентинцев, или отдать лишних иностранцев в аренду в «Сочи».  

2. Бразилец умеет «тащить» 

И научил этому Дзюбу. Вот только зависимость от Артема приобрела в последних сезонах болезненную форму. Представьте, что форвард по любой из причин выбывает из игры на пару месяцев. Кто будет лидером? Барриос и Дуглас – не Серхио Рамос. Малком – вряд ли, Дриусси – не лидер, как и Азмун. Как видите, есть дефицит тех, кто реально способен тащить и влиять комплексно (как Иванович, Ракицкий и Дзюба). Есть важные, но капитанов лишь двое – Бранислав и Артем. Появление третьего не будет лишним. Тем более, кто сказал, что Халк всегда будет в основе? Ветерана можно использовать точечно, а перевернуть игру умеет лучше любого Ригони и Дриусси.  

3. С Дзюбой сложно сыграться 

Вспомните, как Слуцкий назвал игру своей команды на Евро-2016, а там пытались создать трио с Дзюбой и еще двумя форвардами. Это за полем проблем нет, Кокорин – друг Артема, Азмун – друг Артема, да и Халк был другом Артема. Вот только на поле на каждого Живанилдо, что сочетался с Дзюбой идеально, приходился свой Заболотный, Полоз или Кокорин. Реально хорошо получалось в паре с Артемом только у Халка и Азмуна. А что, если селекционеры привезут молодого парня, но тот не заиграет? Логично иметь в запасе проверенный вариант. Ни Алексей Миранчук, ни Чалов в сборной с Дзюбой не спелись. А Халк научил Артема многому из того, что тот потом показал, отойдя в глубину поля. Непросто найти форварда, что подойдет для дуэта в атаке Семака после Азмуна за пару недель. Халк – вариант.   

Против возвращения 

1. Супергерой обойдется дорого 

Слишком дорого для 33-летнего. Не пойдет человек, которому платили 7 млн евро в «Зените», а в Китае – 20 млн евро без бонусов, на смешную зарплату, лишь бы порадовать публику из Санкт-Петербурга. У Халка отличные отношения с бывшим клубом, поздравляет с успехами, в ответ получает футболки, но на данный момент у бразильца контракт с китайцами. Соглашение до 1 января. «Зениту», чтобы получить Халка сейчас, надо заплатить его нынешнему клубу и перебить предложения других команд из Турции или Бразилии. Не логичнее потратить деньги на молодого форварда? Да и как Дзюба воспримет, что с ним ведут переговоры месяцами, жмут выложить 3-3.5 млн евро на стол, а старику Халку с порога вкатят 5-6 млн евро зарплаты? Денисов в свое время не понял похожий фортель руководства «Зенита». Был неправ, а коллектив изнутри подорвал.   

2. В Китае потерял мотивацию 

И форму Халк тоже потерял, если оценивать по лучшим годам. Китайцы говорят, что далеко не всегда играл круто. В «Зените» старался, уезжать не спешил – так сложились обстоятельства, что старшие коммерческие братья помогли младшим вписаться в правила УЕФА, а жена Халка выбрала зарплату, а не амбиции мужа. Кстати, уже бывшая супруга, и эту «Сант-Барбару» могли зацепить – Халк развелся и женился на племяннице бывшей. Если закрутил роман в пределах семьи, то понятно, что от футбола отвлекался. Хотя это и по результатам понятно – в слабом чемпионате Китая бразилец не повторил лучший показатель в РПЛ и скатился по голам и ассистам. Хорош, но уже не так, как раньше.  

3. Халк изменился тактически 

В «Зените» играл справа или глубоко в центре, когда команда требовала связывать линии. Но Халк не был центральным нападающим штрафной в России. И не был таким в Португалии. В Китае же делал, что душа желала, в «Шанхай СИПГ» есть плеймейкер Оскар, который выдавал голевые передачи, появился Арнаутович, нигде не пропадал Одил Ахмедов из «Краснодара», чтобы помогать в центре. Эта банда гастарбайтеров из европейских клубов не сделала китайский клуб чемпионом в прошлом сезоне. А коронавирус сорвал старт нового чемпионата. Халк без нормальной игровой практики получил в Азии тактическую свободу, что не сделало его форвардом штрафной, но позволило играть и там.  

Мнение читателей. Халк нужен «Зениту»? 

Не факт, что представители клуба из Санкт-Петербурга ведут переговоры – хотя были времена, когда идею вернуть бразильца рассматривали. Но это было пару лет назад, «Зенит» не был чемпионом. А сейчас возвращение Живанилдо не отменит задачу найти еще одного форварда, только в штрафную. Впрочем, если Семак слушает Дзюбу – а он слушает, то здесь может быть трансфер по запросу лидера. 

Если Артему перечислят форвардов, которых Рибалта может в ближайшие недели завербовать, то Халк на их фоне способен выгодно отличиться классом, опытом и пониманием нюансов в игре самого Дзюбы. Конечно, это временное решение, не новичок на перспективу. Но и задача у клуба конкретная — плей-офф Лиги чемпионов, и связана с идеальной заменой для Азмуна.  

Последний раз весной в главном турнире играли как раз под предводительством Халка, да и падение «Зенита» совпало во времени с уходом бразильца. Живанилдо оставил по себе хорошую память, это высококлассный мастер, а РПЛ жалует ветеранов. У петербуржцев такой огромный бюджет, что и возвращения Аршавина с Тимощуком финансовый хребет не сломали. И приезд Халка не уничтожит другие трансферные планы Семака. 

Вопрос скорее в том, насколько готов бразилец, и есть ли у него реальная мотивация? Не исключено, что слухи о «Зените» и Турции запускают, чтобы выбить больше денег с бразильской команды, что приютит Халка. Если новая молодая подруга хочет домой, то Санкт-Петербург упоминают в корыстных целях, а завершится все так, как в случае с Гараем – его жена Тамара потребовала переезд в Испанию, а муж не играл толком в конце карьеры в РПЛ.  

Впрочем, если трансфер Халка состоится, то фанаты «Зенита» протестовать не станут – речь о любимчике, которому одного удара хватит, чтобы перевернуть сложный матч в Лиге чемпионов. Ивановича тоже считали старым и списанным, когда заключали контракт, а получили капитана чемпионского состава. А вот если Бранислав уедет в ближайшее время, то Семаку точно нужны играющие тренеры с лидерскими качествами, Дзюбы мало.  

Халк не подойдет команде с бюджетом в 65 млн евро, как у ЦСКА, но для «Зенита» с 213 млн евро доходов контракт с бразильцем не будет обузой. Если в Китае Халк соскучился по Лиге чемпионов, то точно пригодится даже сильнее, чем Кокорин, у которого нет опыта стабильной игры за «Зенит» на протяжении нескольких сезонов. Если Азмун уедет, а вместо него возьмут молодого, что не заиграет, то Дзюба сам в плей-офф ЛЧ не вытащит.  

Иметь Халка на подстраховку – роскошь, но «Зенит» из тех, кто себе такое может позволить, как и печать тысяч значков победителя Кубка России за две игры до финала. Кстати, дон Живанилдо очевидно молодится ради молодой жены, на вид стройнее, чем был, сменил прическу и стиль одежды. Моложавый свободный агент точно не затеряется в РПЛ, а если китайцы отпустят его прямо сейчас за скромную компенсацию – покупатель не пожалеет.  

Халк добавляет интенсивности, а ее «Зениту» часто не хватает. Особенность команды Семака – отсутствие запасных вариантов ведения игры. Такие футболисты, как Живанилдо – команда в команде, поэтому вариант с ним держат в уме. Не первая опция, сначала надо оперативно попрощаться с Азмуном и купить молодого форварда штрафной, но руководители «Зенита» сентиментальные в вопросах любимцев, а зарплата свободного агента Халка их точно не разорит.    

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
вчера в 22:50
Я с Вами согласен!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:12
Что Данни, что Халк, легенды исключительно для круга болельщиков (именно болельщиков, не фанатов) Зенита и его руководства
Для фанатов настоящие легенды - Кержаков, Аршавин, Ломбертс (вот кто действительно умирал за Зенит), Тимощук, Попович, Бирюков (По мне, так легенда номер 1), Малафеев, Анюков и подобные. Те, кто не замарал свое имя клубами из Мск (Керж исключение, могу объяснить почему). Те, кто отдавали себя Зениту.

Как и у любого другого клуба, есть/были те, кого обожают болельщики, но призирают фанаты
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 21:43, ред.
ЦСКА Вагнера не взяли потому договорились с Халком! Вот так!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
вчера в 20:44
Я не стал в это углубляться и говорить что при Халке командной игры не было как таковой от слова вообще! Данни не смотря на кресты умирал за ваш клуб))
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 19:12
Ракицкий и Иванович одна из лучших защит в рпл..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:10
Согласен !
Данни -легенда!!!
Он реально рвал жилы за клуб,а Халк приехав развалил клуб (в прямом смысле)...
Когда он играл на команду (что было очень очень редко) то рвали всех,но в основном пер на толпу,терял мяч (и иногда и привозил этим) ,падал на задницу и просто сидел подняв руки вверх...
Удар конечно был шикарен...но 3 с возвращением..всё испортит..
только связки стали налаживаться...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 15:03
А с чего ты взял, что Кокорин бесплатно играть будет* Он потребует 5 не меньше контракта и года на 4. Покупать его трансфер не надо, согласен, но по контракту он будет требовать не менее 5.
STVA 1
STVA 1 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 14:57
Дык я про Зенит!Приехал , заработал и уехал!
Классный лег , не более! Лично для меня Данни более тянет на звание легенда!
Это моё мнение и я не навязываю его!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 14:43
Если летом Рибалта не сотворит чуда по типу трансферов Бариоса или Малкома, то зимой нужно брать Халка.
Да, возрастной игрок, но уровень нашего чемпионата просел сильно, поэтому Халк у нас будет смотреться на приличном уровне.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 14:27
Халк знатно рвал сетку ворот соперников, особенно Спартака. Гыгыгы
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:19, ред.
Надо не молодого форварда штрафной в первую очередь покупать, а сильного в расцвете сил центрального защитника, чтобы уровнем был не ниже Гарая времён игры за Зенит. А уход Азмуна спокойно и бесплатно закрывается Кокориным.

При всём уважении к Ракицкому и Ивановичу - это далеко не идеальная пара для ЛЧ. Оба возрастные, медленные... Вильяреал и группа ЛЧ показали их уровень...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:26
При всем уважении там написано «легенда Зенита», а не футбола в целом, не стоит путать.
112910415
112910415
вчера в 12:46
Прошлого не вернуть,
Не надо и пытаться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
При всем уважении ни легенда он!
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