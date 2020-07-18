«Спартак» отправился в Петербург на матч Кубка России с «Зенитом»

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля.
Вместе с командой отправились полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе. Оба в завтрашнем матче из-за дисквалификации не сыграют.
🛫 Летим в Питер на полуфинал Кубка России pic.twitter.com/XLbrMDOoFL— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
скорее всего судейки с их никчомной квалификацией будут перестрахововаться и свистеть где и где не надо..сорвут классный матч..
скорее всего судейки с их никчомной квалификацией будут перестрахововаться и свистеть где и где не надо..сорвут классный матч..
"больно мне больно..."
"больно мне больно..."
динамо 6 очков,спартак 6 очков...
Дзюба с Азмуном на пару забили 33 гола....как и весь спартак....
динамо 6 очков,спартак 6 очков...
Дзюба с Азмуном на пару забили 33 гола....как и весь спартак....
В питере пять..
В Питере опять пять...
В питере пять..
В Питере опять пять...