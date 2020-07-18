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«Спартак» отправился в Петербург на матч Кубка России с «Зенитом»

18 июля 2020, 16:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля. 

Вместе с командой отправились полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе. Оба в завтрашнем матче из-за дисквалификации не сыграют.

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Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
18 июля в 19:38
мало вероятно..
скорее всего судейки с их никчомной квалификацией будут перестрахововаться и свистеть где и где не надо..сорвут классный матч..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 июля в 19:08
Мясорубка классная должна получиться!
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 18:58
как бы вам не запеть :
"больно мне больно..."
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ cska vperiod (раскрыть)
18 июля в 18:44
Мы потеряли главного воротчика..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 18:43
Поставщики очков Зенита:
динамо 6 очков,спартак 6 очков...
Дзюба с Азмуном на пару забили 33 гола....как и весь спартак....
RIR68
RIR68 ответ Супервайзер (раскрыть)
18 июля в 18:37
психопата Зобнина нужно вообще отстранить от футбола!
Columb
Columb
18 июля в 17:58
И не боятся же опять опозориться, нужно было заболеть.
Abverin
Abverin ответ Александр Нeвский (раскрыть)
18 июля в 17:48, ред.
Шесть очков подарил в этом сезоне.Нужно переименовать в Зенит-7.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
18 июля в 17:46
Спартак - фарм клуб Зенита. Это не честно!
Супервайзер
Супервайзер
18 июля в 17:44
    Юрниекс
    Юрниекс
    18 июля в 17:44
    Надеюсь..будет интересно..
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 июля в 17:37
    Зобнин серьёзная потеря для хрющек особенно сейчас когда Роман набрал очень хорошую форму.
    ДСА
    ДСА
    18 июля в 17:33
    Новостью было, если бы не отправился, а так просто констатация факта.
    МиХаХа
    МиХаХа
    18 июля в 17:12
    Как всегда Зенит встретит с распростёртыми объятиями поставщиков для Питера очков.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    18 июля в 17:12
    В Питере пять..
    В питере пять..
    В Питере опять пять...
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    18 июля в 17:10
    Победы Зениту
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    18 июля в 17:07
    Зенит настроение завтра им изрядно попортит.
    Литейный 4
    Литейный 4
    18 июля в 17:05
    Добро пожаловать. Зенит по традиции сильно огорчит свиней. Гыгыгы
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    18 июля в 17:00
    Отдельно вылетает борт с чемоданами и заряженным варом, гыгы.
    kastites
    kastites
    18 июля в 16:38
    ЗЕНИТ победит 7-0
    mihaluch
    mihaluch
    18 июля в 16:32
    Если только Зенит купить у Федуна денег хватит.
    drug01
    drug01
    18 июля в 16:28
    Счастливого полёта......
    112910415
    112910415
    18 июля в 16:21
    Надо готовиться к послематчевым пенальти ... чую,пригодится !
    Lukajs
    Lukajs
    18 июля в 16:19
    Ничего хорошего его там не ждет.
    Columb
    Columb
    18 июля в 16:11
    Их напутствовали без позора не возвращаться.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    18 июля в 16:10
    Победы Спартаку жлем
    Jantu
    Jantu
    18 июля в 16:10
    Там и проиграет 7-0.
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