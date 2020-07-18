«Спартак» отправился в Петербург на матч Кубка России с «Зенитом»

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18 июля 2020, 16:09

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля.

Вместе с командой отправились полузащитник и нападающий . Оба в завтрашнем матче из-за дисквалификации не сыграют.