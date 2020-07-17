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Лучшее из соцсетей: Ещенко поругался с фанатом из-за автомобиля, Холанд отправился на перевоспитание

вчера, 16:49
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Родригес Хамес
Родригес Хамес
Полузащитник
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Капитан «Реала» Серхио Рамос привел свою команду к триумфу в чемпионате Испании. Испанец находится в великолепной форме!

Сезон для «Барселоны» практически завершен, лидеру команды Лионелю Месси можно насладиться временем со своей семьей. Смогут ли каталонцы побороться за Лигу чемпионов?

У защитника «Спартака» Андрея Ещенко всё отлично. 9-е место в РПЛ? Это не так уж и важно, когда можно прокатиться на таком автомобиле:

Болельщики начали возмущаться поведением футболиста, посоветовав тому больше тренироваться. Игроку это не понравилось:

Лучшее из соцсетей: Ещенко поругался с фанатом из-за автомобиля, Холанд отправился на перевоспитание Лучшее из соцсетей: Ещенко поругался с фанатом из-за автомобиля, Холанд отправился на перевоспитание

«Реал» — чемпион Испании!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Помните, как в детстве мы представляли себя игроками «Реала» или другого любимого клуба?

У форварда брестского «Динамо» Артема Милевского до сих пор отличная фантазия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Хавбек «Реала» Хамес в этом сезоне: 8 матчей в Примере, 1 гол и 1 голевая передача. Пора изучать другую профессию...

Только не показывайте это видео колумбийцу. В главной роли — голкипер мадридцев Тибо «Крутуа»!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Бывший форвард МЮ Робин Ван Перси учит своего сына, у которого нет медали АПЛ, боксировать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433NL (@433nl)

Девушки дня:

Соня Исаза, подруга хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.

Ориана Сабатини, подруга форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, не намерена пользоваться всевозможными фильтрами, она показала свою натуральную красоту. Респект!

Влада Седан, невеста игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Женский футбол — это всегда эмоции на поле!

«Уикомб» впервые за 133 года вышел в Чемпионшип! Фанаты клуба танцуют вместе с форвардом Адебайо Акинфенвой.

Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Скучаете по заполненным трибунам?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд на отдыхе: утром — за дровами, вечером — в поле.

Вероятно, что работать молодого игрока заставил его отец, ведь недавно Холанда вытолкали из ночного клуба.

Альф-Инге Холанд опубликовал фото с топором, призвав сына взяться за работу.

Милота дня:

Вот такая замечательная компания у легенды «Реала» Луиша Фигу!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Luís Figo (@luis__figo)

Игрок «Урала» Юрий Бавин напоминает какого-то бразильца... 

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес продолжает радовать болельщиков веселыми видео:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dani Alves (@danialves)  

Защитник ПСЖ Тиаго Силвы в тайне от своей жены читает комментарии на «Соккер.ру»!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Thiago Silva (@thiagosilva)  

До новых встреч! Надеемся, что до конца пандемии осталось совсем немного...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dream Team (@dreamteamfc)

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:40
А где жена Дзюбы Азмун?
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:30
Интересный подбор материала.
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