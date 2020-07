Лучшее из соцсетей: Ещенко поругался с фанатом из-за автомобиля, Холанд отправился на перевоспитание

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Капитан «Реала» привел свою команду к триумфу в чемпионате Испании. Испанец находится в великолепной форме!

Сезон для «Барселоны» практически завершен, лидеру команды можно насладиться временем со своей семьей. Смогут ли каталонцы побороться за Лигу чемпионов?

У защитника «Спартака» всё отлично. 9-е место в РПЛ ? Это не так уж и важно, когда можно прокатиться на таком автомобиле:

Болельщики начали возмущаться поведением футболиста, посоветовав тому больше тренироваться. Игроку это не понравилось:

«Реал» — чемпион Испании!

Помните, как в детстве мы представляли себя игроками «Реала» или другого любимого клуба?

У форварда брестского «Динамо» до сих пор отличная фантазия.

Хавбек «Реала» Хамес в этом сезоне: 8 матчей в Примере, 1 гол и 1 голевая передача. Пора изучать другую профессию...

Только не показывайте это видео колумбийцу. В главной роли — голкипер мадридцев Тибо «Крутуа»!

Бывший форвард МЮ учит своего сына, у которого нет медали АПЛ , боксировать.

Соня Исаза, подруга хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.

Ориана Сабатини, подруга форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, не намерена пользоваться всевозможными фильтрами, она показала свою натуральную красоту. Респект!

Влада Седан, невеста игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Женский футбол — это всегда эмоции на поле!

«Уикомб» впервые за 133 года вышел в Чемпионшип! Фанаты клуба танцуют вместе с форвардом .

Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Скучаете по заполненным трибунам?

Нападающий «Боруссии» Д на отдыхе: утром — за дровами, вечером — в поле.

Вероятно, что работать молодого игрока заставил его отец, ведь недавно Холанда вытолкали из ночного клуба.

Альф-Инге Холанд опубликовал фото с топором, призвав сына взяться за работу.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh