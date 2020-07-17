Лучшее из соцсетей: Ещенко поругался с фанатом из-за автомобиля, Холанд отправился на перевоспитание

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Капитан «Реала» Серхио Рамос привел свою команду к триумфу в чемпионате Испании. Испанец находится в великолепной форме!
Сезон для «Барселоны» практически завершен, лидеру команды Лионелю Месси можно насладиться временем со своей семьей. Смогут ли каталонцы побороться за Лигу чемпионов?
У защитника «Спартака» Андрея Ещенко всё отлично. 9-е место в РПЛ? Это не так уж и важно, когда можно прокатиться на таком автомобиле:
Болельщики начали возмущаться поведением футболиста, посоветовав тому больше тренироваться. Игроку это не понравилось:
«Реал» — чемпион Испании!
Помните, как в детстве мы представляли себя игроками «Реала» или другого любимого клуба?
У форварда брестского «Динамо» Артема Милевского до сих пор отличная фантазия.
Хавбек «Реала» Хамес в этом сезоне: 8 матчей в Примере, 1 гол и 1 голевая передача. Пора изучать другую профессию...
Только не показывайте это видео колумбийцу. В главной роли — голкипер мадридцев Тибо «Крутуа»!
Бывший форвард МЮ Робин Ван Перси учит своего сына, у которого нет медали АПЛ, боксировать.
Девушки дня:
Соня Исаза, подруга хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
Ориана Сабатини, подруга форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, не намерена пользоваться всевозможными фильтрами, она показала свою натуральную красоту. Респект!
Влада Седан, невеста игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Женский футбол — это всегда эмоции на поле!
«Уикомб» впервые за 133 года вышел в Чемпионшип! Фанаты клуба танцуют вместе с форвардом Адебайо Акинфенвой.
Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Скучаете по заполненным трибунам?
Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд на отдыхе: утром — за дровами, вечером — в поле.
Вероятно, что работать молодого игрока заставил его отец, ведь недавно Холанда вытолкали из ночного клуба.
Se filtra un video sobre #Haaland siendo expulsado de un club nocturno 👀 pic.twitter.com/aq7An834LS— Noticias Borussia Dortmund (@BVB_1909w) July 12, 2020
Альф-Инге Холанд опубликовал фото с топором, призвав сына взяться за работу.
Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020
Милота дня:
Вот такая замечательная компания у легенды «Реала» Луиша Фигу!
Игрок «Урала» Юрий Бавин напоминает какого-то бразильца...
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес продолжает радовать болельщиков веселыми видео:
Защитник ПСЖ Тиаго Силвы в тайне от своей жены читает комментарии на «Соккер.ру»!
До новых встреч! Надеемся, что до конца пандемии осталось совсем немного...