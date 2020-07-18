Старая школа возвращается! Бьелса вернул «Лидс» в элиту Англии

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вчера, 10:00

Милнера сватают в родной клуб, фанатам МЮ пригодятся их кричалки, а «Соккер.ру» рад за «Эль Локо» Бьелсу.

Ланнистеры всегда отдают долги, а фанаты «Лидса» отдают Бьелсе свою любовь, ведь прервал шестнадцатилетнее унылое ожидание. Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов», без ума от радости, записал трогательное послание главному тренеру любимого клуба – отчаянно болеет за проклятый «Юнайтед», разбирается в предмете и безумно рад возвращению в АПЛ .

А нам пора вспомнить молодость, юность или детство – зависит от вашего возраста. Время летит быстро, но растянулось в вечность для тех, кто ждал возвращения трехкратных чемпионов в АПЛ . Когда «Лидс» покинул высшую лигу, дочери Николая было три года, датчанин и другие фанаты увидели 20 отставок главных тренеров за это время, а сейчас дочурка сама за рулем ездит на работу, да и мир футбола с 2004 года сильно изменился. Давайте вспомним те времена и поговорим о «Лидсе» в 2020-м.

«Арсенал» являлся непобедимым. С мая 2003 года по октябрь 2004 «канониры» Арсена Венгера не проиграли ни одного матча в АПЛ . 49 поединков всего, целый чемпионат без единой крупной осечки, хотя с охотными ничьими, чтобы сохранить серию. Рекорд Венгера не побит до сих пор, ни Гвардиола, ни Клопп не сумели настроить свои команды на повторение того достижения – чемпионат без поражений. Анри, Бергкамп, Пирес, Вийера, Жилберто Силва и Кэмпбелл были великой, хитрой и коварной командой с ярким футболом.

Родился Особенный Моуриньо. Именно в 2004 году Жозе назвал себя «TheSpecialOne» — к слову, в ответ на провокацию, ведь британский журналист спросил у него, готов ли португалец к АПЛ . Моуриньо насмешило, что человека с победой в ЛЧ такое спрашивают, ведь в 2004-м «Порту» был хорош. Молодой тренер, дерзкая команда, перевернутая игра с «Манчестер Юнайтед», уверенная победа в финале над «Монако» Дешама – перед глазами те самые празднования Жозе. Дальше будет «Челси» и покорение АПЛ . Победа в Кубке УЕФА не сделала Моуриньо великим, успех в ЛЧ – точно сделал, особенно в связке с тем, что было дальше.

В 2004 году Греция выиграла Евро. Никогда не забуду, что в день старта турнира перечислил маме названия всех участников финальной части и предложил выбрать чемпионов. Указала на Грецию, сразу улыбнулся и усомнился в провидческих способностях матери, но Рехагель согласился, что это удачная ставка – случилась сенсация, португальцы с Фигу и Роналду проиграли и первый матч, и финал Загоракису с Харистеасом. Пока «Лидс» умирал в Англии, в Греции была самая крутая вечеринка в 21 веке – праздновала целая страна.

В составе «Реала» были «Галактикос». Вот это не изменилось – и сейчас Рамос с чемпионской компанией в числе играющих легенд футбола, но в 2004-м на поле у «Мадрида» были Роналдо, Зидан, Бекхэм, Фигу и Роберто Карлос. Сейчас Зубастик и Дэвид – совладельцы футбольных клубов, Луиш – футбольный функционер, а Роберто успел стать дедушкой. Ну, а где Зидан – знаете, его подбрасывали в воздух на днях. Зинедин не обязательно является тренером, что улучшит любую команду, но вот что это идеальный тренер для «Реала» — абсолютно точно. «Благословение с небес», как сказал сентиментальный на старости Перес.

Месси дебютировал за «Барселону». Первый официальный матч случился 16 октября 2004 года. В каталонском дерби Деку уступил место на поле некоему Лионелю Месси c 30 номером на спине. Парень с итальянской фамилией и аргентинским паспортом из «Ла Масии» дебютировал в возрасте 17 лет, 3 месяца и 22 дня. Наиграться ему не дали, но Роналдиньо на тренировках убедился, что мальчишка талантливый и его стали чаще подпускать к основе. Спустя семь месяцев Месси забьет первый гол за «Барселону» и начнется история успеха, которую все знают.

«Манчестер Сити» пришел 16-м в АПЛ . Набрали 41 балл, а все вылетевшие с «Лидсом» включительно получили по 33 очка. Но «Арсенал» собрал тогда 90 пунктов, то есть разрыв между нынешними клубами Гвардиолы и Артеты был колоссальным. И как все изменилось! Сегодня полуфинал Кубка Англии между учителем и учеником, и в 2020-м все понимают, что «канониры» — аутсайдер, а многократные чемпионы Англии – фаворит поединка. К слову, о переменах. «Чарльтон», «Болтон», «Фулхэм» и «Бирмингем» были в первой десятке АПЛ шестнадцать лет назад – все сейчас в низших лигах.

Марсело Бьелса выиграл Олимпиаду. Пока 17-летняя Маша Шарапова первой из россиян выигрывала «Уимблдон», а Лэнс Армстронг в шестой раз покорял «Тур-де-Франс» еще до того, как сознался в обмане, Марсело выиграл летнюю Олимпиаду для сборной Аргентины. Как и Бразилия, «альбиселесте» не выигрывали на Играх десятилетиями. Но собрали в составе Кабальеро, Айалу, Бурдиссо, Маскерано, Хайнце, Савиолу, Тевеса и Леандро Фернандеса и победили всех, забив 17 мячей и не пропустив ни разу. Кто бы мог подумать, что в 2004-м перспективный тренер Бьелса выиграет последний свой турнир до победы в Чемпионшипе? Марсело тоже 16 лет ждал первого места.

У «Лидса» есть шансы задержаться в АПЛ ?

Надеемся. Конкуренция большая, но ведь если сейчас искать лучшего тренера сезона, кроме Клоппа, то это Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед» — и этот новичок высшего дивизиона не затерялся. Тренеры очень важны. Как и крепкие составы. Если смогут подписать и Милнера – Джеймс родился в Лидсе и вылетал с командой в 2004-м, и еще парочку бойцов, а Бьелса будет в порядке в моральном плане, что в его случае всегда важнее всего остального, то новичок задержится в элите.

Врать не стоит – у «Лидса» не очень крутой состав и не самый качественный футбол. Хоть и тактически симпатичные ребята, пока далеки от мирового класса. Впрочем, в прошлом сезоне были хуже, а сейчас выиграли Чемпионшип, проиграли лишь в 9 играх из 44, забили 70 мячей, пропустили меньше всех – 34, так что у Марсело точно получилось улучшить «Лидс». Есть вторая молодость испанца Пабло Эрнандеса (его многие помнят по «Валенсии»). Есть грамотно построенная защита – у Кико Касильи всего по 2 сэйва за матч, в АПЛ , если испанец будет в воротах «Лидса», придется работать чаще.

Состав требует грамотного усиления, но сейчас финансовые дела у клуба идут намного лучше, деньги будут. Это легче всего проследить даже по спонсорским контрактам с изготовителями формы. В 2004-м клуб покинули американцы из известной фирмы – поняли, что времена О’Лири и его «Лидса» прошли, а в 2020 году контракт с командой заключили немцы из конкурирующей корпорации, а они ставят на победителей. Кубок победителей Чемпионшипа достается боевитой банде с тренером, которого коллеги сто раз справедливо называли гением.

Фанаты «Лидса» скрещивают пальцы, чтобы за следующие недели ничего не случилось – с Бьелсой нельзя делать прогнозы, «Сумасшедший» покидал клубы без видимой извне причины не раз. Но уже по тому, как часто Марсело слышит на улицах Лидса от прохожих, что его ценят, понятно – гений нашел свое место. В топовых клубах его сжигало внимание, не любит давление и обожает свободу действий. И хотя на «Лидс» в АПЛ будет смотреть весь мир, весь мир также сможет насладиться его тактическими идеями. Для всех тренеров высшей лиги поединки против Бьелсы станут честью.

Осталось лишь дождаться грамотных трансферов – сейчас команда из арендованных игроков, чтобы Марсело смог наслаждаться тем, что давно заслужил, а получил лишь в сложном 2020 году. Мир футбола в 2004-м был другим, ожидание фанатов затянулось, хотя и этот год – необычный. Забавно совпало, что «Ливерпуль» прервал серию без «золота» впервые с 1990 года, а «Лидс» впервые с того же года поднялся из второй лиги в первую. Тогда Кенни Далглиш и Говард Уилкинсон были в центре внимания, сейчас – Клопп и Бьелса. И снова, как тридцать лет назад, все по делу.

А впереди ждет жара. Футболистам «Лидса» предстоит услышать о себе много неприятного на стадионах клубов АПЛ – клуб до сих пор ненавидят из-за фанатов, это одна из особенностей фанатской культуры в Англии, только «Милуолл» может составить им конкуренцию. Но вторые вне АПЛ , а «Юнайтед» вернулся. Поклонники «Лидса» разделены по отношению к тому, что их ненавидят. Одни троллят конкурентов в ответ, ведь Йоркшир давно враждует с другими футбольными регионами. Другим не нравится, что их до сих пор ассоциируют с фанатами времен перевернутых машин и жестких драк, хотя большинство признает – у «Лидса» есть меньшинство жестких ребят, которые зададут жару в АПЛ .

Но у Бьелсы есть шанс добавить элегантности к дикости. Странный и стеснительный гений сохранил опасные для клубов АПЛ идеи. Старая школа вернулась в АПЛ ! Тридцать лет назад после подъема наверх они быстро стали сенсацией, ведь хватило двух лет для чемпионства в 1992 году с Кантона на поле. Сейчас о таком не заикаются, но вспомните «Лестер» — чудеса в английском футболе бывают. И кто, если не Бьелса, заслужил быть частью великой сказки? Футбольный мир сегодня симпатизирует Марсело и рад его успехам, ведь аргентинец заслужил сыграть в АПЛ , поделившись великими идеями, что вдохновили десятки наставников по всему миру. Учитель сразится с учениками – будет весело!

А само возвращение «Лидса» напоминает о еще одной магической способности футбола – возвращать светлое прошлое. Как правильно сказал Костер-Вальдау в послании Бьелсе: