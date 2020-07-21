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Себальос: «Я счастлив в „Арсенале“, но моё будущее зависит от „Реала“»

21 июля 2020, 05:26

Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», высказался о своём будущем.

Я счастлив в «Арсенале».  Я целый год выступал за этот клуб, так что мне не составит труда вернуться сюда. Мне не придётся адаптироваться к новому клубу и чемпионату. Думаю, это был бы хороший шаг для меня, но моё будущее зависит от «Реала», и я всё ещё не знаю, каким будет их решение.

Я должен буду вернуться в «Реал», потому что у меня есть три года контракта. Как только я узнаю их решение, то сяду вместе с семьёй, и вместе мы постараемся выбрать, какой вариант продолжения карьеры в следующем сезоне будет лучшим для меня.

Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов отпустить 23-летнего хавбека за 25 млн евро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
21 июля в 07:29
25 млн. для Арсенала не так много.
shlomo
shlomo
21 июля в 06:47
Все не так просто, как хотелось бы...
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 06:11
Помнится, что Себальос хотел играть только в Реале и нигде больше теперь он счастлив в Арсенале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 05:54
Подневольный штоле?
mihaluch
mihaluch
21 июля в 05:32
Оставайся в Арсенале
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