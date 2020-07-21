Себальос: «Я счастлив в „Арсенале“, но моё будущее зависит от „Реала“»

Полузащитник «Арсенала» , права на которого принадлежат «Реалу», высказался о своём будущем.

Я счастлив в «Арсенале». Я целый год выступал за этот клуб, так что мне не составит труда вернуться сюда. Мне не придётся адаптироваться к новому клубу и чемпионату. Думаю, это был бы хороший шаг для меня, но моё будущее зависит от «Реала», и я всё ещё не знаю, каким будет их решение.

Я должен буду вернуться в «Реал», потому что у меня есть три года контракта. Как только я узнаю их решение, то сяду вместе с семьёй, и вместе мы постараемся выбрать, какой вариант продолжения карьеры в следующем сезоне будет лучшим для меня.