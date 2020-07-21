Сарри: «Если Роналду поставил себе цель, его очень трудно остановить»

Главный тренер «Ювентуса» после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А высказался о форварде своей команды , оформившем дубль.

Когда Криштиану чувствует запах крови... Он экстраординарный футболист, умеющий очень быстро восстанавливаться после матча. Дело не только в его физике, но и в психологии. В обоих аспектах это игрок мирового класса.

Сможет ли Роналду побить бомбардирский рекорд Игуаина? Если он поставил перед собой цель, то его очень сложно остановить. Посмотрим, дадим ли ему отдых в течение следующих раундов. Но если он по-прежнему будет в такой форме, возможно, ему это не понадобится.