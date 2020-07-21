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Сарри: «Если Роналду поставил себе цель, его очень трудно остановить»

21 июля 2020, 04:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А высказался о форварде своей команды Криштиану Роналду, оформившем дубль.

Когда Криштиану чувствует запах крови... Он экстраординарный футболист, умеющий очень быстро восстанавливаться после матча. Дело не только в его физике, но и в психологии. В обоих аспектах это игрок мирового класса.

Сможет ли Роналду побить бомбардирский рекорд Игуаина? Если он поставил перед собой цель, то его очень сложно остановить. Посмотрим, дадим ли ему отдых в течение следующих раундов. Но если он по-прежнему будет в такой форме, возможно, ему это не понадобится.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Project Pandora (раскрыть)
21 июля в 16:45
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 июля в 16:40
    Это был аргумент? Очень информативно, развернуто и обоснованно.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Project Pandora (раскрыть)
    21 июля в 16:39
    Причем тут Барселона?
    Тебе нужны были аргументы? Я тебе предоставил. Не нужно переобуваться.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 июля в 14:48
    С барселонскими нырками не сравнить. Погугли, там вообще море такого, ещё и похлеще
    Legend 6
    Legend 6 ответ Project Pandora (раскрыть)
    21 июля в 11:45
    Вот тебе аргумент
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 июля в 11:28
    Смелое заявление. К нему бы добавить ещё аргументов.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Project Pandora (раскрыть)
    21 июля в 10:54
    Роналду в Германии бы затоптали.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 июля в 10:13
    На 4 мяча больше, не сильно большая разница. В Италии в оборонительном плане более хорошие команды, так что не факт, что в сериале Левандовски забил столько. Не корректное сравнение от слова "совсем". Можно сравнивать игроков из одного чемпионата, но не иначе.
    Top_gun_
    Top_gun_
    21 июля в 09:41
    Мосся лучшая по нытью и по проигранным финалам со сборной(4)))))))))
    feris1
    feris1
    21 июля в 09:12
    В 35 гному такого даже не приснится во сне.
    Рон просто машина.
    Думаю лет до 40 сможет забивать в топ чемпионатах!
    Legend 6
    Legend 6
    21 июля в 08:00
    В этом году цель 20 пенальти?
    Вот это форвард, вот это игрочище!!! Не то что всякие Левандовские, которые только 5 пенальти смогли заработать и всего 34 гола забить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 07:44
    пусть продолжает))) хотя он уже не тот то был))))
    ДАША Д
    ДАША Д
    21 июля в 07:31
    Выиграли решающий матч чемпионата.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    21 июля в 07:22
    Нормально так клепает голы
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 июля в 07:07
    Рон лучший в мире на сегодняшний день сколько не превзносили гнома.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 июля в 06:56
    Заставит нырять всю команду...
    93h33evsxbnu
    93h33evsxbnu
    21 июля в 05:01
    Так оно и есть
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