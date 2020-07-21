Сарри: «Если Роналду поставил себе цель, его очень трудно остановить»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А высказался о форварде своей команды Криштиану Роналду, оформившем дубль.
Когда Криштиану чувствует запах крови... Он экстраординарный футболист, умеющий очень быстро восстанавливаться после матча. Дело не только в его физике, но и в психологии. В обоих аспектах это игрок мирового класса.
Сможет ли Роналду побить бомбардирский рекорд Игуаина? Если он поставил перед собой цель, то его очень сложно остановить. Посмотрим, дадим ли ему отдых в течение следующих раундов. Но если он по-прежнему будет в такой форме, возможно, ему это не понадобится.
В видио предельно все понятно
В видио предельно все понятно
Тебе нужны были аргументы? Я тебе предоставил. Не нужно переобуваться.
Тебе нужны были аргументы? Я тебе предоставил. Не нужно переобуваться.
https://youtu.be/YkN_KHS4RGk
Рон просто машина.
Думаю лет до 40 сможет забивать в топ чемпионатах!
Рон просто машина.
Думаю лет до 40 сможет забивать в топ чемпионатах!
Вот это форвард, вот это игрочище!!! Не то что всякие Левандовские, которые только 5 пенальти смогли заработать и всего 34 гола забить.
Вот это форвард, вот это игрочище!!! Не то что всякие Левандовские, которые только 5 пенальти смогли заработать и всего 34 гола забить.