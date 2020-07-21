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Индзаги: «Начинаю злиться, когда люди критикуют эту команду „Лацио“»

21 июля 2020, 02:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 34-го тура Серии А.

Я похвалил ребят после матча, потому что, несмотря на все проблемы, которые преследуют нас после перерыва, мы очень здорово сыграли сегодня. Мы показали сильный характер.

Нам определенно не везёт, Чиро Иммобиле попал во внутреннюю часть штанги, а потом мы пропустили со штрафного после игры рукой.

Что касается пенальти, это сложный эпизод. Можно довериться судьям. С некоторых углов обзора кажется, что это была, скорее, подмышка, а не рука. Оба арбитра посмотрели этот момент и приняли соответствующее решение, поэтому никаких жалоб не будет. Да, со временем инцидента нам не повезло, это случилось сразу после возобновления игры. Не самый лучший момент, чтобы пропустить.

На тренировке занималось всего 12 человек, но мы были организованы и заряжены. Мы всё равно смогли доставить «Ювентусу» огромные проблемы, несмотря на то, что они могли себе позволить заменить травмированного Гонсало Игуаина Пауло Дибалой.

Я начинаю злиться, когда люди критикуют эту команду [«Лацио»], потому что мы набрали на 14 очков больше, чем в прошлом сезоне, выиграли Суперкубок и не выходили в Лигу чемпионов более 10 лет.

Лукас Лейва и Сенад Лулич перенесли операции, должны были восстановиться через шесть недель, но прошло уже четыре месяца без них. Хоакин Корреа получил тяжёлую травму. Нам приходилось постоянно использовать одних и тех же игроков, что неизбежно приводило к мышечным проблемам.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 06:38
Не любит критику
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 06:19
На финише чемпионата Лацио явно сдал.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 04:25
Лацио невозможно у знать после рестарта.
Ozabot
Ozabot
21 июля в 02:58
Да норм. «Лацио» и Индзаги выполнили задачи, поставленные на сезон. На скудетто они и не претендовали. Это люди что-то напридумывали себе завышенные ожидания, а всякие СМИ только раздули свои сенсации.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 02:53
Нервы ни к черту...
wr5f5644hmbe
wr5f5644hmbe
21 июля в 02:48
Ничего тут удивительного
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 02:48
Сдали позиции однако.
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