Экс-генсек РФС: «Замена Прядкина на Пупкина не изменит ситуацию»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о работе президента РПЛ Сергея Прядкина.

Хоть роль личности в истории и велика, но все зависит от контекста, от окружения. РПЛ — это лишь один из субъектов российского футбола. В Англии надо было доиграть намного больше матчей, но уже практически завершился чемпионшип, благодаря чему «Лидс» и, скорее всего, «Вест Бромвич» вернутся в АПЛ ; прошли матчи, причем, не где-нибудь, а на «Уэмбли», за попадание из первой лиги в чемпионшип, из второй лиги в первую. Никто не забыт, ничто не забыто. У нас же даже не смогли справедливо решить судьбу «Чертаново» и «Торпедо». И мы сейчас сталкиваемся с тем, что «Химки», оказывается, не хотят выходить в РПЛ . Начинается череда скандальных заявлений.

Российский футбол, как некая экосистема, куда входят и РФС , и РПЛ , и ФНЛ , и ПФЛ . Почему-то никто ничего не говорит о Детской футбольной лиге и Студенческой футбольной лиге. Они не играют, дети этим опечалены. У нас гипертрофированное внимание только к судьбам высших этажей этой пирамиды. Вот и получается, что футбол — Колосс на глиняных ногах. Мы только декламируем и ведем словесную мастурбацию по поводу того, что нужно развивать детский футбол, но реально там ничего не делаем. И даже «Краснодар», на который молились в течение десяти лет, тоже не может сделать какого-то шага вперед. Должна быть общая система подготовки футболистов. «Чертаново» только начало поднимать голову, — как сразу обрубили все крылья, не дают ставить большие цели.