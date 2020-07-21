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Экс-генсек РФС: «Замена Прядкина на Пупкина не изменит ситуацию»

21 июля 2020, 19:08

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о работе президента РПЛ Сергея Прядкина.

Хоть роль личности в истории и велика, но все зависит от контекста, от окружения. РПЛ — это лишь один из субъектов российского футбола. В Англии надо было доиграть намного больше матчей, но уже практически завершился чемпионшип, благодаря чему «Лидс» и, скорее всего, «Вест Бромвич» вернутся в АПЛ; прошли матчи, причем, не где-нибудь, а на «Уэмбли», за попадание из первой лиги в чемпионшип, из второй лиги в первую. Никто не забыт, ничто не забыто. У нас же даже не смогли справедливо решить судьбу «Чертаново» и «Торпедо». И мы сейчас сталкиваемся с тем, что «Химки», оказывается, не хотят выходить в РПЛ. Начинается череда скандальных заявлений.

Российский футбол, как некая экосистема, куда входят и РФС, и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ. Почему-то никто ничего не говорит о Детской футбольной лиге и Студенческой футбольной лиге. Они не играют, дети этим опечалены. У нас гипертрофированное внимание только к судьбам высших этажей этой пирамиды. Вот и получается, что футбол — Колосс на глиняных ногах. Мы только декламируем и ведем словесную мастурбацию по поводу того, что нужно развивать детский футбол, но реально там ничего не делаем. И даже «Краснодар», на который молились в течение десяти лет, тоже не может сделать какого-то шага вперед. Должна быть общая система подготовки футболистов. «Чертаново» только начало поднимать голову, — как сразу обрубили все крылья, не дают ставить большие цели.

Замена Прядкина на Пупкина или на еще кого-то совершенно не изменит ситуацию. РФС должен взять на себя роль главного футбольного субъекта, а он до сих пор действует в рамках каких-то компромиссов. Замена одного человека на другого — паллиативная мера. Слишком глубоко метастаза, хирургическое вмешательство, и серьезная химия нужны во многих частях этого организма.

Ранее появилась информация, что в уставе РПЛ незаметно убрали пункт о смене президента по инициативе клубов.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:20, ред.
Если автор статьи бывший "Генсек" РФС, какого же черта он ничего не менял, когда был у власти??? А сейчас играет на нервах простых болельщиков - "смотрите, что творится, не те люди у власти в РФС" - ну и кто он после этого???
Знатог
Знатог ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
22 июля в 08:42
Лучше на Пукина.
Abordage
Abordage
22 июля в 00:52
Нужно поставить еврея Фердуна, он еще РФС не разворовал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 22:59
А замена Прядкина на Путина изменит ???? )))))))))))))))
berda2003
berda2003
21 июля в 21:53
зато какие должности: в т.н. исполком (правильно - бестолком) входит 20 президентов, генеральный секретарь, 4 вице-президента, куча всяких ген. директоров, председателей и т.д., 15 комитетов и комиссий, и у каждого свой председатель с заместителями и пешками... а вы говорите бардак - всё чётко!
23 спонсора, да, какие!! обзавидуешься!
ermak6848
ermak6848
21 июля в 20:37
Правильно Толян Воробьёв "прочирикал "..
морозз
морозз
21 июля в 20:33
РФС - бомж, РПЛ - бомж, ВАР- бомж...есть два варианта развития:
Первый/ вернуть народное достояние ГАЗПРОМ в государство, перестав тем самым спонсировать бомжей! Миллера и Дюкова в отставку, запретив им совать свой нос в наш футбол! Одиозных судей подвергнуть обструкции и с позором отправить куда нибудь! ВАР должны обслуживать технари, решение должен принимать главный судья!
Второй/ оставить всё как есть и ждать когда это всё прогниёт и самоликвидируются!
denmig
denmig
21 июля в 20:30
Хорошая политика - раз ничего не изменится, значит пусть сидит пожизненно! Молодцы! Бессрочный ему контракт и неограниченная власть !
mihaluch
mihaluch
21 июля в 20:25
Конечно можно поменять на Путина но тот в футболе разбирается как в экономике.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 20:14
А я считаю, что изменит. Достаточно послушать, ЧТО и КАК говорит г-н Прядкин, его какой-то вечно извиняющийся вид, - чтобы понять, что это флюгер, которым в РФС вертят все, кому не лень. На пост Главы необходима харизматичная личность, которая как Ленин, Гитлер и Жириновский поведёт всех за собой, несмотря на все преграды и препятствия в лице других сторон. Увы,таковых в РФС нет.
МиХаХа
МиХаХа
21 июля в 20:07
Щупальца спартаковские пронзили всю РФС
Jantu
Jantu
21 июля в 20:05
Прядкин отец Цорна, а у Пупкина не понятно что за сын.
ДСА
ДСА
21 июля в 20:04
Пургу нести может каждый.
Gahi
Gahi
21 июля в 19:58
Осталось пропукать всё то что было выстроена старшим поколением. Какая была замечательная система подготовки юных футболистов от дворового кожаного мяча до подготовки сборных всех возрастов. Республиканские и Всесоюзные первенства среди ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР,ФШМ, и.т.д. Нужно сделать всё чтобы достойно воспитывать своих отечественных юных футболистов а таланты они везде есть.
Смольчик
Смольчик
21 июля в 19:58
Фердун таких пупкиных может хоть каждый день менять.
Twisted
Twisted
21 июля в 19:56
Да тут итак куда ни глянь одни Пупкины заседают
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответ cska vperiod (раскрыть)
21 июля в 19:55
Вот как, лицемерите не стесняясь? Ещё расскажите о чистоте Гинера в предыдущие года, когда карман у него был полон.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 19:53
А может не Пупкина а Путина поменяет ?
nubom
nubom ответ Mario84 (раскрыть)
21 июля в 19:52
Изменит. ФИФА сразу против нас санкции введет...
Аксинья
Аксинья
21 июля в 19:47
Валеру Карпина хотя бы на месяц - он бы разогнал эту ущербную контору))
Mario84
Mario84
21 июля в 19:45
Тут «Замена Прядкина, Даже на ПуТкина не изменит ситуацию»)))
Zenit_84
Zenit_84
21 июля в 19:45
Этот знает
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 19:44
Пока есть газпром и лукойл у них всегда будут подручные прядкины, дюковы, егоровы, безбородовы и наконец пупкины тоже.
nubom
nubom
21 июля в 19:40
Очень хотелось бы заслушать отчет Анатолия Воробьева, о качественном подъеме в развитии детского футбола, произошедшем за время его деятельности в должности генерального секретаря РФС.



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Аксинья
Аксинья
21 июля в 19:33
Пупкина на трон)))
Добряк
Добряк ответ Footbolista (раскрыть)
21 июля в 19:31
Правильно! Или Сиськина...
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 19:21
в топку вас всех))))
Footbolista
Footbolista
21 июля в 19:18
Не надо Пупкина...давайте Грядкина...
particular
particular
21 июля в 19:17, ред.
РФС и РПЛ без компромисса с футбольно-финансовыми воротилами, пока не в состоянии наладить самостоятельное, самодостаточное функционирование...
Это спасает и это топит футбол...
Предложение про метастазы - как руководство к действию... Но где он этот бескомпромиссный вершитель судьбы отечественного футбола?!...
волгодон 2
волгодон 2
21 июля в 19:12
Прядкин уже хорошо заработал,дай другим,тем более Пупкин первое время будет честным.
Из таких соображений.
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