Экс-генсек РФС: «Замена Прядкина на Пупкина не изменит ситуацию»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о работе президента РПЛ Сергея Прядкина.
Хоть роль личности в истории и велика, но все зависит от контекста, от окружения. РПЛ — это лишь один из субъектов российского футбола. В Англии надо было доиграть намного больше матчей, но уже практически завершился чемпионшип, благодаря чему «Лидс» и, скорее всего, «Вест Бромвич» вернутся в АПЛ; прошли матчи, причем, не где-нибудь, а на «Уэмбли», за попадание из первой лиги в чемпионшип, из второй лиги в первую. Никто не забыт, ничто не забыто. У нас же даже не смогли справедливо решить судьбу «Чертаново» и «Торпедо». И мы сейчас сталкиваемся с тем, что «Химки», оказывается, не хотят выходить в РПЛ. Начинается череда скандальных заявлений.
Российский футбол, как некая экосистема, куда входят и РФС, и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ. Почему-то никто ничего не говорит о Детской футбольной лиге и Студенческой футбольной лиге. Они не играют, дети этим опечалены. У нас гипертрофированное внимание только к судьбам высших этажей этой пирамиды. Вот и получается, что футбол — Колосс на глиняных ногах. Мы только декламируем и ведем словесную мастурбацию по поводу того, что нужно развивать детский футбол, но реально там ничего не делаем. И даже «Краснодар», на который молились в течение десяти лет, тоже не может сделать какого-то шага вперед. Должна быть общая система подготовки футболистов. «Чертаново» только начало поднимать голову, — как сразу обрубили все крылья, не дают ставить большие цели.
Замена Прядкина на Пупкина или на еще кого-то совершенно не изменит ситуацию. РФС должен взять на себя роль главного футбольного субъекта, а он до сих пор действует в рамках каких-то компромиссов. Замена одного человека на другого — паллиативная мера. Слишком глубоко метастаза, хирургическое вмешательство, и серьезная химия нужны во многих частях этого организма.
Ранее появилась информация, что в уставе РПЛ незаметно убрали пункт о смене президента по инициативе клубов.
23 спонсора, да, какие!! обзавидуешься!
23 спонсора, да, какие!! обзавидуешься!
Первый/ вернуть народное достояние ГАЗПРОМ в государство, перестав тем самым спонсировать бомжей! Миллера и Дюкова в отставку, запретив им совать свой нос в наш футбол! Одиозных судей подвергнуть обструкции и с позором отправить куда нибудь! ВАР должны обслуживать технари, решение должен принимать главный судья!
Второй/ оставить всё как есть и ждать когда это всё прогниёт и самоликвидируются!
Первый/ вернуть народное достояние ГАЗПРОМ в государство, перестав тем самым спонсировать бомжей! Миллера и Дюкова в отставку, запретив им совать свой нос в наш футбол! Одиозных судей подвергнуть обструкции и с позором отправить куда нибудь! ВАР должны обслуживать технари, решение должен принимать главный судья!
Второй/ оставить всё как есть и ждать когда это всё прогниёт и самоликвидируются!
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Это спасает и это топит футбол...
Предложение про метастазы - как руководство к действию... Но где он этот бескомпромиссный вершитель судьбы отечественного футбола?!...
Это спасает и это топит футбол...
Предложение про метастазы - как руководство к действию... Но где он этот бескомпромиссный вершитель судьбы отечественного футбола?!...
Из таких соображений.
Из таких соображений.