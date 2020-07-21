Спортдир «Оренбурга»: «Продолжаем готовиться к ФНЛ, иллюзий не питаем»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию, согласно которой Российский футбольный союз не будет расширять чемпионат России в сезоне-2020/2021.

Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения? На это всё и было рассчитано. Мы готовились к ФНЛ и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали.