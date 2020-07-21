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Спортдир «Оренбурга»: «Продолжаем готовиться к ФНЛ, иллюзий не питаем»

21 июля 2020, 18:05

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию, согласно которой Российский футбольный союз не будет расширять чемпионат России в сезоне-2020/2021.

Чего расстраиваться по поводу того, что не будет расширения? На это всё и было рассчитано. Мы готовились к ФНЛ и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали.

Что касается инициативы члена Совета Федерации, мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас игра с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
21 июля в 20:38
"Правильным путём идёте товарищи." В.И.Ленин))
Cir Braun
Cir Braun
21 июля в 20:03
Спартак тоже стал готовиться, в этом году не получилось, судьи выручили.
kts
kts
21 июля в 19:40
Верной дорогой идете товарищи. Сочи бы ещё туда же
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 19:07
Там вам и место
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
21 июля в 19:06
На месте Оренбурга должен быть Спартак.
Footbolista
Footbolista
21 июля в 19:04
Оренбург весь сезон к ФНЛ готовился...
Abverin
Abverin
21 июля в 18:51
Удачи Оренбургу в ФНЛ, через год его спартак заменит.
kotmyshka
kotmyshka
21 июля в 18:46
Вероятность остаться в РПЛ, хоть и маленькая, но есть...
VAN ARM
VAN ARM ответ pomor 445 (раскрыть)
21 июля в 18:31
только буду рад
ДСА
ДСА
21 июля в 18:30, ред.
Расширят до 18 - никуда не денутся.
Николай 86
Николай 86
21 июля в 18:26
Приятного путешествия, надеюсь вам там понравится
pomor 445
pomor 445 ответ VAN ARM (раскрыть)
21 июля в 18:23
Уверен, что в ФНЛ не задержаться.
pomor 445
pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 июля в 18:22
После первого круга Оренбург был 8-м (Спартак 9-м), а Сочи 16-м. Так что зараза подвела и небрежное к ней отношение.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 18:13
Да ужжж, команде не позавидуешь. В начале сезона их судьи уничтожали, а в конце сезона коронованная зараза добила.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
21 июля в 18:09
А кто вместо вас будет очки зениту дарить, решили уже, не в курсе?
shlomo
shlomo
21 июля в 18:08
Все правильно...какие на....иллюзии...
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:07
ждём вас обратно))
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