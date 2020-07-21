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Селюк: «Смолов даже в такой беззубой „Сельте“ себя не проявил»

21 июля 2020, 17:46

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отказе «Сельты» выкупать права на форварда «Локомотива» Федора Смолова.

Я вам больше скажу: Смолов вообще вряд ли сейчас кому-то нужен. Просто его агент Герман Ткаченко раздувал эту фигуру вбросами про «Реал» и прочие суперклубы. Закончилось все арендой в проблемную команду, которая боролась за выживание. Но даже в такой беззубой «Сельте» Федор себя не проявил.

Привет Илье Геркусу! Купить в «Локомотив» такого нападающего за 10 миллионов и положить зарплату 3 миллиона в год мог только ничего не понимающий в футболе человек. Или же коррупционер… Смолову когда-то повезло с «Краснодаром», где на него работала вся команда, а он стоял впереди и больше ничего не делал. Но так же могло продолжаться вечно. И вот итог: в «Локомотиве» Федор не прижился, в «Сельте» — тоже.

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне»? Звучит красиво. Но вы вспомните, как он забил «Барсе». В пустые ворота, с метра. Там и моя покойная бабушка не промахнулась бы. И, кстати, после гола все партнеры Смолова бросились поздравлять не его, а футболиста, который отдал пас. Это тоже говорит об отношении к россиянину в коллективе. Гол «Реалу»? Там было сложнее, но все равно все сделал Яго Аспас. А в других матчах Смолов не забивал и передач не отдавал… Грустно, что наши футболисты только за российский паспорт получают огромные деньги. А сами часами играют в интернете вместо того, чтобы над собой работать. Чем Федя запомнится в «Сельте»? Научил трех игроков ругаться матом по-русски.

Продать его невозможно, потому что Ткаченко уже не работает в «Анжи». Думаю, «Локо» придется еще два года тащить на себе этот тяжелый груз.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 20:48, ред.
Беззубая "Сельта" ? Любой клуб Испании, даже аутсайдер вроде этой команды, будет играть на равных с нашими лидерами, в чём я нисколько не сомневаюсь.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 20:26
И там деревьев не любят
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 20:24
Можно подумать ,что в этом кто-то сомневался ! Бездарный игрок ,который не умеет ничего !!!!!!!!!!
112910415
112910415
21 июля в 19:18
ну ... верю я в Федю :
возможно, женится удачно !
Арбалет
Арбалет
21 июля в 19:08
Как его сразу не погнали?
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
21 июля в 19:03
Да ну на. Развели Сельту на бездаря.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 19:03
Барсе и Реалу забил - уже не зря съездил
janka bulka
janka bulka
21 июля в 19:01
Когда российские клубы вылетают на ранних стадиях из кубков это не случайность, просто уровень такой игроков, лимит конечно - это их счастливый билет по жизни.
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 18:33
Теперь ему прямая дорога в Чертаново.
Garrincha58
Garrincha58
21 июля в 18:16
эй Селюкевич а эта беззубая Сельта может по круче Локо будет и как тогда ему там себя проявить, Смолов был крутой в Урале вот его уровень
mihaluch
mihaluch
21 июля в 18:14
Игроков Сельты по-русски матом научил разговаривать это уже большое дело.
VAN ARM
VAN ARM ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 18:13
и не говори ))совсем страх потеряли)))
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 18:12
Для селюка кроме его негров остпльные все туфта.
Legend 6
Legend 6 ответ VAN ARM (раскрыть)
21 июля в 18:10
Его негров не берут даже в аренду в Европу. Это расизм.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 18:10
Российский паспорт в купе с лимитом делают свое черное дело. Человек еще ничего не добился , а требует повышенную зарплату. Пример Игнатьва у всех перед глазами. Краснодар его лелеял, воспитал, парень поначалу прогрессировал , а потом начались обиды, непонимания и в итоге парень оказался в Рубине. Но т в Рубине пока не блещет, хотя Слуцкий ему доверяет, но и у него терпение может лопнуть. На данный момент парень просто гробит идеальные моменты.
Вот и Смолов так же . Сначала много лет ходил в перспективных , потом в аренде вроде как за ум взялся, а сейчас - футболист ниже среднего уровня. Но за три ляма он и в запасе Локо с удовольствием посидит.
Legend 6
Legend 6
21 июля в 18:09
Зато Смолов рекламирует Фонбет, а Селюк - нет!
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:04
да не хуже твоих негров))) и барсе и реалу забил можно и на покой а бутсы на гвоздь)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
21 июля в 18:04
Если Сельта беззубая)) как же он себя проявит?))) что смог то сделал
Lazurny
Lazurny
21 июля в 17:58
В Локомотиве еще себя проявит.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 17:58
А вот тут я Селюком соглашусь. Много у нас таких распиаренных с российским паспортом по футбольным полям бегают.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
21 июля в 17:55
Смолов сбитый лётчик уже в Локо был. Как его в Сельту взяли, ума не преложу?
Вася Васин 6
Вася Васин 6
21 июля в 17:49
Жирного походу жаба душит, что не смог на Феде лапы свои загребущие нагреть. Ты много понимаешь со своими яяями туре)))
Romkurch
Romkurch
21 июля в 17:49
Когда футболиста много пиарят, он всегда становится таким.
For56tas
For56tas
21 июля в 17:47
А чего он себя проявит?
shlomo
shlomo
21 июля в 17:47
Локомотиву пригодится.....;))))
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