Селюк: «Смолов даже в такой беззубой „Сельте“ себя не проявил»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отказе «Сельты» выкупать права на форварда «Локомотива» .

Я вам больше скажу: Смолов вообще вряд ли сейчас кому-то нужен. Просто его агент Герман Ткаченко раздувал эту фигуру вбросами про «Реал» и прочие суперклубы. Закончилось все арендой в проблемную команду, которая боролась за выживание. Но даже в такой беззубой «Сельте» Федор себя не проявил.

Привет Илье Геркусу! Купить в «Локомотив» такого нападающего за 10 миллионов и положить зарплату 3 миллиона в год мог только ничего не понимающий в футболе человек. Или же коррупционер… Смолову когда-то повезло с «Краснодаром», где на него работала вся команда, а он стоял впереди и больше ничего не делал. Но так же могло продолжаться вечно. И вот итог: в «Локомотиве» Федор не прижился, в «Сельте» — тоже.

Смолов забил «Реалу» и «Барселоне»? Звучит красиво. Но вы вспомните, как он забил «Барсе». В пустые ворота, с метра. Там и моя покойная бабушка не промахнулась бы. И, кстати, после гола все партнеры Смолова бросились поздравлять не его, а футболиста, который отдал пас. Это тоже говорит об отношении к россиянину в коллективе. Гол «Реалу»? Там было сложнее, но все равно все сделал Яго Аспас. А в других матчах Смолов не забивал и передач не отдавал… Грустно, что наши футболисты только за российский паспорт получают огромные деньги. А сами часами играют в интернете вместо того, чтобы над собой работать. Чем Федя запомнится в «Сельте»? Научил трех игроков ругаться матом по-русски.

Продать его невозможно, потому что Ткаченко уже не работает в «Анжи». Думаю, «Локо» придется еще два года тащить на себе этот тяжелый груз.