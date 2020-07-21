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Газизов: «„Рубин“ — сильная команда, должна получиться хорошая игра»

21 июля 2020, 15:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ с «Рубином».

Нас ждет заключительный матч. В любом случае, надо стараться подняться как можно выше в таблице. «Рубин» — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.

Какая психологическая ситуация в команде после поражения от «Зенита»? Все профессионалы, это игра. Понятно, что положительных эмоций это не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше. Повреждений у ребят после игры не было, все нормально.

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Все комментарии
denmig
denmig ответ Valeleo (раскрыть)
21 июля в 20:22
Пока не спрашивали!
Aчиститель
Aчиститель
21 июля в 17:56
У Рубина не будет особых проблем.
Valeleo
Valeleo ответ denmig (раскрыть)
21 июля в 17:51
Читайте тему обсуждения, а про Химки будет потом, не спешите.
denmig
denmig ответ Glyba (раскрыть)
21 июля в 17:12
Вот Что однозначно так это - вся страна за Химки!
pomor 445
pomor 445
21 июля в 17:06
Значит Спартак опять проиграет.
Glyba
Glyba
21 июля в 16:47
Вся страна за Рубин однозначно.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 15:43
всё от лёни зависит)))
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 15:36
Будет просто товарищеский матч без задач.
Valeleo
Valeleo
21 июля в 15:36
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