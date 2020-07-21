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Газизов: «Теперь „Спартак“ будет следить за последовательностью судейства»

21 июля 2020, 15:53

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал брифинг главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который разобрал судейские ошибки в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом».

Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:48
К сожалению , а может и к счастью ,правила меняют редко и не по желаниям болельщиков. Аргументов и за и против множество.
Николай 86
Николай 86 ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:38
На мой взгляд, как раз в ситуации с рукой в штрафной все более-менее понятно: рука после рикошета - не пенальти, прижатая рука - не пенальти, опорная рука, если игрок на газоне - не пенальти. Поднятая рука - пенальти в любом случае, даже если игрок не хотел. Набабкин не лишил Локо гола, но сделал какую-то глупость, такое редко увидишь. Как будто блок в волейболе ставил. Так что тут все по делу.
Насчет давать пенальти за любую руку - я считаю это перебор. Защитники будут думать не об игре, а о том как спрятать руки.
Чтобы было нормальное судейство, нужен просто нормальный руководитель, а не такой как Кашшаи, который задачу под ответ подгоняет. Надо собрать арбитров, рассматривать прецеденты и говорить-так можно делать, а так нельзя. И озвучивать потом в прессе ошибки, наказывать арбитров. Я уверен, что тогда все очень быстро придут к единой трактовке правил, и "усмотрения арбитра" будут у всех судей совпадать.
cska1948
cska1948 ответ Николай 86 (раскрыть)
21 июля в 21:04
Скажите, мяч попавший в руку Набабкина лишил гоа или голевой передачи Локо? А сколько случаев, когда мяч летит мимо ворот , но попав в руку приводит к пенальти? А вчера, вы видели реакцию Буффона на то, что судья поставил пенальти? А сколько случаев, когда мяч попадает в руку игрока стоящего в стенке! Считаю неправильным, когда мяч попадает в руку и решение ставить пенальти или нет остаётся за арбитром. Арбитр может посчитать это как умышленную игру рукой и как случайное попадание и с лёгкостью Вам объяснит любое свое решение. Вот чтобы не было двух мнений и надо в правилах прописать, что любое касание мяча в своей штрафной, это пенальти!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 20:52
Вы считаете, что Вы сами лишь необоснованно предполагаете, что в бытность Егорова у руля ДСИ, в начале сезона, судьи подсвистывали СпаМу? Иначе, Вы фантазируете, говоря об этом?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 20:35
Ну чего следить-то ? Какой в этом смысл ? Атакуй не атакуй ,всё равно получишь ....ВАР ( МИЛЛЕРОВСКИЙ ) Для того ,чтобы что-то изменить ,нужны мощные рычаги ,а их ни у кого нет ,кроме Зенита ! Поздравляем Зенит и со следующим чемпионством ,и ещё со следующим ,и так до бесконечности !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 20:15
Это не более чем предположение, не основанное на доказательства. Иначе фантазия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 19:55
Представьте картину маслом: начало сезона, первый тур.
Условный матч Сочи-Спартак судит условный Москалев.
И чисто по недосмотру или по неопытности допускает ошибку в пользу народных.
А Газизов такой: -"Судья не справился со своей работой, его надо отстранить от работы или отправить в ФНЛ. Нам не нужны дареные очки, мы за честный футбол". Предсьавили? Вот и я не смог.
Зато в противном случае рев будет поднят на всю Россию. И вот вопрос, нужны ли нам такие контролеры?
Cir Braun
Cir Braun
21 июля в 19:02
Неужели больше ныть не будет?
Николай 86
Николай 86 ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 18:54
Понятно, что руки при прыжке поднимаются "автоматически".
Но, во первых, это не проблема атакующей команды, у которой таким образом отнимают гол или голевую передачу.
Во-вторых, если совершен такой безрассудный прыжок вслепую (вспоминая матч Краснодар - Ростов), значит защитник уже проиграл свою позицию. И это тоже не проблема атакующей команды
И, в-третьих, если за это не давать пенальти, в следующий раз защитники при первой возможности будут поднимать руки, зная, что был прецедент, и их простят.
p.s. кстати в том году видел в Европе один в один такой же пенальти (в Испании, кажется)
cska1948
cska1948 ответ Николай 86 (раскрыть)
21 июля в 18:41
Вы пробовали прыгать вверх с руками по швам? Если нет, то попробуйте и поделитесь впечатлением. При прыжке руки ВСЕГДА расходятся в стороны, это биомеханика, а не сознательное желание футболиста сыграть в мяч. Видимо надо вообще запретить защитникам прыгать в своей штрафной, либо набирать безруких.
serh62
serh62
21 июля в 18:30
еще один вперед смотрящий.... больше в спартаке заняться нечем. как же бесит то , что у нас в футболе есть такое сообщество, как спартак.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:27
посмотрим))как бы по итогам следующего сезон опять не встал вопрос о расширении лиги)))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 18:09
Друзья, в начале сезона уже не помню до какого тура в нашем чемпионате а конкретно в судействе действовала ОПГ федун-егоров-безбородов, тогда кукуяны и безбородовы даже без надобности свистели в пользу спартака, как бы у хрющек вопросов к судейству не возникало потому, что все понимали, что всё куплено, но проблемы у спартака были в этот момент возникает скандал глушаков, каррера, ещенко, камбаров, дальше снимают тренера, убирают глушакова, назначают цорна и тут убирают егорова чего не ожидал федун, приходит мадьяр кашшаи и больше не свистят в пользу спартака, федун приходит в ярость начинает провоцировать и поджигать своих болельщиков мол видите, что творят и пошло и поехало, то есть фактически федун списывает свои ошибки на чужие плечи, возможно какие то отдедьные эпизоды неправильного судейства по отношению к спартаку и было, кстати они были и по отношению к нашему клубу, вспомните скандалы Ганчаренко и трёхматчевую дискву и Гинера с полугодовой дисквой но спартаку то никто не мешал набирать очки с другими клубами а у них 14 поражений, кстати, часть из них до кашшаи, так, что даже егоров не смог помочь. Газизову не нужно идти на поводу у федуна, пото у что как только всё не так срастётся федун его вышвырнет а потом Газизову будет стыдно за всё.
Смольчик
Смольчик
21 июля в 17:55
У спартака только одна проблема - судейство, а не Тедеско и пять защитников в игре.
Николай 86
Николай 86 ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 17:51
В этих матчах разница как раз есть. У игрока Оренбурга рука прижата, так называемое "естественное положение". А у игрока Лацио рука отставлена в сторону. Дело не в том, что в обоих случаях был локоть, а в разных положениях рук.
Как я понимаю, в современных правилах говорить об умышленности руки уже нет смысла - в ворота Краснодара в матче с Ростовом был поставлен пенальти, когда защитник вообще был спиной к мячу, но руки поднял высоко. Умысла не было явно - он не мог видеть мяч, но за поднятые руки был наказан. В целом такой подход правильный, мне кажется
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 17:49
А почему спартак берёт на себя такую миссию, пусть отвечают за себя и также выходят на петиции когда подсуживают спартачам, духа то не хватает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 июля в 17:44
Теоретически это да, а практически все люди разные. Давай простой пример. ПДД РФ для всех одинаковы, а ездят все по разному. Так и в судейство. Всё люди индивидуальные и принять за доли секунды правильное и объективное решение не получается. Возрастает роль вар, но там профессионалов мало, если нет вообще
311
311
21 июля в 17:38
Будет бегать с лупой по полю!)
kastites
kastites
21 июля в 17:35
Больной человек за хрюкал
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 17:15
Кто-нибудь у мяса собирается смотреть за их игрой, футболистами, тренерами, трансферами))..., Зачем, проще смотреть за карманными судьями отбившимися от федунских рук
Wolf77785
Wolf77785 ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 17:07
Ювентусу весной, за любое касание пенку дают, они не показатель!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
21 июля в 17:04
Судьи устали тянуть cпapтак и решили от него избавиться, но федун подстраховался и отменил переходные матчи
мангo
мангo ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 17:01
Рекомендации Сухины)) Пять пеналей и дву красные в пользу паровозов затри недели вот тебе и рекомендации
cska1948
cska1948 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 17:00
Это Вы про руку "Бога", Набабкина? Несчастный случай, конечно , Набабкин не собирался играть рукой, это мяч нашёл руку. Мяч даже траекторию не изменил. Но правила есть правила. На мой взгляд, чтобы не было путаницы, надо ставить пенальти за ЛЮБОЕ касание мяча рукой в своей штрафной. А эти разборки была или не была игра рукой только вносят неразбериху.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 16:57
100% согласен! Дающий работу может ненавязчиво подсказать в какую сторону надо свистеть в том или ином матче!
pomor 445
pomor 445
21 июля в 16:54
Эдак ВАР дополнят судом присяжных болельщиков.
pomor 445
pomor 445
21 июля в 16:51
Напрасный труд. Он тебе любую последовательность разъяснит. Лучше займись делом, командой.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 16:51
На этот счёт есть целая куча рекомендаций.Что скажете на счёт второго пенальти в матче с Локомотивом?
cska1948
cska1948 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 16:48
Защитник в прыжке разворачивается СПИНОЙ к бьющему и не видит полёт мяча. Здесь об умышленной игре рукой, на мой взгляд, говорить нельзя.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 16:46
Именно потому, что судьи имеют неплохой заработок они ( не все) и будут убивать, если им прикажет тот, кто этот заработок обеспечивает. Просто факты Вначале сезона судьи свистели за СпаМ. Главой судейского корпуса был Егоров. Сейчас стоит вой и небеспочвенный,что СпаМ засудили. Глава судейского корпуса Кашшаи. Может совпадение а может и нет...
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