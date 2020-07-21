Газизов: «Теперь „Спартак“ будет следить за последовательностью судейства»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал брифинг главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который разобрал судейские ошибки в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом».
Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все.
Насчет давать пенальти за любую руку - я считаю это перебор. Защитники будут думать не об игре, а о том как спрятать руки.
Чтобы было нормальное судейство, нужен просто нормальный руководитель, а не такой как Кашшаи, который задачу под ответ подгоняет. Надо собрать арбитров, рассматривать прецеденты и говорить-так можно делать, а так нельзя. И озвучивать потом в прессе ошибки, наказывать арбитров. Я уверен, что тогда все очень быстро придут к единой трактовке правил, и "усмотрения арбитра" будут у всех судей совпадать.
Насчет давать пенальти за любую руку - я считаю это перебор. Защитники будут думать не об игре, а о том как спрятать руки.
Чтобы было нормальное судейство, нужен просто нормальный руководитель, а не такой как Кашшаи, который задачу под ответ подгоняет. Надо собрать арбитров, рассматривать прецеденты и говорить-так можно делать, а так нельзя. И озвучивать потом в прессе ошибки, наказывать арбитров. Я уверен, что тогда все очень быстро придут к единой трактовке правил, и "усмотрения арбитра" будут у всех судей совпадать.
Условный матч Сочи-Спартак судит условный Москалев.
И чисто по недосмотру или по неопытности допускает ошибку в пользу народных.
А Газизов такой: -"Судья не справился со своей работой, его надо отстранить от работы или отправить в ФНЛ. Нам не нужны дареные очки, мы за честный футбол". Предсьавили? Вот и я не смог.
Зато в противном случае рев будет поднят на всю Россию. И вот вопрос, нужны ли нам такие контролеры?
Условный матч Сочи-Спартак судит условный Москалев.
И чисто по недосмотру или по неопытности допускает ошибку в пользу народных.
А Газизов такой: -"Судья не справился со своей работой, его надо отстранить от работы или отправить в ФНЛ. Нам не нужны дареные очки, мы за честный футбол". Предсьавили? Вот и я не смог.
Зато в противном случае рев будет поднят на всю Россию. И вот вопрос, нужны ли нам такие контролеры?
Но, во первых, это не проблема атакующей команды, у которой таким образом отнимают гол или голевую передачу.
Во-вторых, если совершен такой безрассудный прыжок вслепую (вспоминая матч Краснодар - Ростов), значит защитник уже проиграл свою позицию. И это тоже не проблема атакующей команды
И, в-третьих, если за это не давать пенальти, в следующий раз защитники при первой возможности будут поднимать руки, зная, что был прецедент, и их простят.
p.s. кстати в том году видел в Европе один в один такой же пенальти (в Испании, кажется)
Но, во первых, это не проблема атакующей команды, у которой таким образом отнимают гол или голевую передачу.
Во-вторых, если совершен такой безрассудный прыжок вслепую (вспоминая матч Краснодар - Ростов), значит защитник уже проиграл свою позицию. И это тоже не проблема атакующей команды
И, в-третьих, если за это не давать пенальти, в следующий раз защитники при первой возможности будут поднимать руки, зная, что был прецедент, и их простят.
p.s. кстати в том году видел в Европе один в один такой же пенальти (в Испании, кажется)
Как я понимаю, в современных правилах говорить об умышленности руки уже нет смысла - в ворота Краснодара в матче с Ростовом был поставлен пенальти, когда защитник вообще был спиной к мячу, но руки поднял высоко. Умысла не было явно - он не мог видеть мяч, но за поднятые руки был наказан. В целом такой подход правильный, мне кажется
Как я понимаю, в современных правилах говорить об умышленности руки уже нет смысла - в ворота Краснодара в матче с Ростовом был поставлен пенальти, когда защитник вообще был спиной к мячу, но руки поднял высоко. Умысла не было явно - он не мог видеть мяч, но за поднятые руки был наказан. В целом такой подход правильный, мне кажется