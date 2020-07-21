Газизов: «Теперь „Спартак“ будет следить за последовательностью судейства»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал брифинг главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который разобрал судейские ошибки в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом».

Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все.