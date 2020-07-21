Лэмпард заявил, что «Челси» организует для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Главный тренер «Челси» заявил, что его команда устроит чемпионский коридор «Ливерпулю» перед матчем 37-го тура АПЛ .

Мы сделаем это с огромным уважением. Нужно уважать команду, которая в таком хорошем стиле выиграла чемпионат.

«Ливерпуль» провел невероятный сезон. Нормально, что в их игре наметилось падение, когда завершаешь чемпионат с таким отрывом. Хотя я ожидаю сильного «Ливерпуля».