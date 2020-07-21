ГлавнаяНовости

Лэмпард заявил, что «Челси» организует для «Ливерпуля» чемпионский коридор

21 июля 2020, 19:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда устроит чемпионский коридор «Ливерпулю» перед матчем 37-го тура АПЛ.

Мы сделаем это с огромным уважением. Нужно уважать команду, которая в таком хорошем стиле выиграла чемпионат.

«Ливерпуль» провел невероятный сезон. Нормально, что в их игре наметилось падение, когда завершаешь чемпионат с таким отрывом. Хотя я ожидаю сильного «Ливерпуля».

Отметим, что «Ливерпуль» получит чемпионский кубок после игры с «Челси».

Недавно Лэмпард прокомментировал выход «Челси» в финал Кубка Англии.

Все новости
Официально«Кротоне» вернулся в Серию А
25 июля Комментарии6
Официально«Бирмингем» вывел из обращения номер в честь 17-летнего игрока
24 июля Комментарии7
«Брешиа» вылетела в Серию B
23 июля Комментарии4
Экс-наставник «Локомотива» вывел «Вест Бромвич» в АПЛ
23 июля Комментарии5
«Халл», «Уиган» и «Чарльтон» вылетели в третий дивизион Англии
23 июля Комментарии6
Игроки «Барселоны» получили неделю выходных перед матчем ЛЧ
22 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ заDOOMчивый (раскрыть)
22 июля в 18:36
И с ливерпулем их засудили из-за ныряльщика Мане. Мане-чернокожий Роналду.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ ЮHBА (раскрыть)
22 июля в 18:35
Только вот на Этихаде коридор позора вышел)
Без Оливера слабоваты скаузеры
DXTK
DXTK
22 июля в 14:51
А какой смысл от этого коридора? МС как чемпион понятно отдал честь, передал корону, а Челси то за чем это надо. если только потому что после этой игры они получат титул. Тем более игра на энфилде, как бы синих не откоридорили и не выбили из зоны ЛЧ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
22 июля в 07:56
всем понравилось организовывать Чемпионский коридор - есть шанс выиграть у Чемпиона. Ну игроки Ливерпуля,должны быть настроенны максимально на этот матч,устроив публичную порку пенсионерам,таким образом сохранив интригу за бигфо... Хочу,что бы Лисы попали в ЛЧ,в концовке им явно не повезло,потеряв ряд ключевых футболистов.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 июля в 02:03
Фрэнку респект, всё верно сказал. Я понимаю, что красным после чемпионства не особо играется, Но на Энфилде на последней домашней игре сезона нужно побеждать!
Brigar
Brigar
22 июля в 00:47
Очень благородно.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 21:56
Вполне достойная встреча
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 311 (раскрыть)
21 июля в 21:45, ред.
Представляю в коридоре Винни Джонс будет стоять, позовёт Рой Кина
-Алё Рой! Привет!
- Кто Это?!
-Чувак из Евротура, завтра Ливерпуль откоридорят хотят, ты будешь?
-Конечно,я детства мечтал откарридорить Ливерпуль, а коридора не было, вот не дождавшись Холанду завершил карьеру,не стерпел
Звонит Кантона
-Эрик Привет, я Винни чувак с Евротура
-Откуда?
-Карты,Деньги, два ствола
-Сразу бы так сказал
-Завтра Ливерпуль хотят откоридорить,я Кин подтянется, ты как
-Я этого коридора так долго ждал,не удержался к фанатам полез
Звонит Полу Скоулзу
-Привет,Это Эрик завтра хотим с Роям Кином,и Эриком Кантона откаридорить Ливерпуль, ты с нами?
-А Джеррард коридоре будет?
- Нет,завтра без него
- Завтра не получиться
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 20:27
Так и должно быть. Молодцы!!!
311
311
21 июля в 20:25
Сити уже откоридорил Ливерпуль!)
BARRRS
BARRRS
21 июля в 20:13
Сити удалась организовать))))))))))))))))), ЧЕЛСИ не смогет))))
Lazurny
Lazurny
21 июля в 20:07
Умеют уважать соперника.
STVA 1
STVA 1
21 июля в 20:05
Опять 4-0))))
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 20:01
лучше 3-4 гола организуйте))))
dimagas2
dimagas2
21 июля в 19:59
Главное взять 3 очка,а пусть ливерные по коридорах и кухнях бегают))
drug01
drug01
21 июля в 19:56
Это хорошо будем смотреть
ЮHBА
ЮHBА
21 июля в 19:46
Рекорд по прохождению по коридорам в одном сезоне -от Ливерпуля.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
21 июля в 19:45
Мужик Фрэнк
ФорвардЪ
ФорвардЪ
21 июля в 19:44
Проиграете достой чемпиону?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100