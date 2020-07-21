Лэмпард заявил, что «Челси» организует для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда устроит чемпионский коридор «Ливерпулю» перед матчем 37-го тура АПЛ.
Мы сделаем это с огромным уважением. Нужно уважать команду, которая в таком хорошем стиле выиграла чемпионат.
«Ливерпуль» провел невероятный сезон. Нормально, что в их игре наметилось падение, когда завершаешь чемпионат с таким отрывом. Хотя я ожидаю сильного «Ливерпуля».
Отметим, что «Ливерпуль» получит чемпионский кубок после игры с «Челси».
Недавно Лэмпард прокомментировал выход «Челси» в финал Кубка Англии.
Без Оливера слабоваты скаузеры
Без Оливера слабоваты скаузеры
-Алё Рой! Привет!
- Кто Это?!
-Чувак из Евротура, завтра Ливерпуль откоридорят хотят, ты будешь?
-Конечно,я детства мечтал откарридорить Ливерпуль, а коридора не было, вот не дождавшись Холанду завершил карьеру,не стерпел
Звонит Кантона
-Эрик Привет, я Винни чувак с Евротура
-Откуда?
-Карты,Деньги, два ствола
-Сразу бы так сказал
-Завтра Ливерпуль хотят откоридорить,я Кин подтянется, ты как
-Я этого коридора так долго ждал,не удержался к фанатам полез
Звонит Полу Скоулзу
-Привет,Это Эрик завтра хотим с Роям Кином,и Эриком Кантона откаридорить Ливерпуль, ты с нами?
-А Джеррард коридоре будет?
- Нет,завтра без него
- Завтра не получиться
-Алё Рой! Привет!
- Кто Это?!
-Чувак из Евротура, завтра Ливерпуль откоридорят хотят, ты будешь?
-Конечно,я детства мечтал откарридорить Ливерпуль, а коридора не было, вот не дождавшись Холанду завершил карьеру,не стерпел
Звонит Кантона
-Эрик Привет, я Винни чувак с Евротура
-Откуда?
-Карты,Деньги, два ствола
-Сразу бы так сказал
-Завтра Ливерпуль хотят откоридорить,я Кин подтянется, ты как
-Я этого коридора так долго ждал,не удержался к фанатам полез
Звонит Полу Скоулзу
-Привет,Это Эрик завтра хотим с Роям Кином,и Эриком Кантона откаридорить Ливерпуль, ты с нами?
-А Джеррард коридоре будет?
- Нет,завтра без него
- Завтра не получиться