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Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

20 июля 2020, 15:43

France Football принял решение, что «Золотой мяч», который получает лучший футболист Европы, не будет вручаться в 2020 году. Напомним, что France Football является организатором этой премии.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории из-за пандемии коронавируса. Церемония награждения проходила с 1956 года.

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Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 06:19
Уже по 12)
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 01:48
Несправедливо по отношению к Левандовски, Бензема и Роналду!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
21 июля в 01:16
А ты сравни составы Реала и Наполи))
Какие у него были партнёры.
Не основной игрок Реала, забил под 40 голов! И это в самом тяжёлом чемпионате для нападающих))
На таких донных командах и делается статистика.
Роналду пачками забивал на пике карьеры в Испании, имея суперпартнеров в каждой линии. Тогда Барселона и Реал были слишком сильны для остальных. Но чуть позже подтянулись матрасники)
В Италии под 100 голов забила Аталанта, которая не имеет ни одного топ игрока в своём составе))
Неужели ты думаешь, что остальные люди слепые и ничего не видят?
Может когда то серия А и славилась супер обороной, но сейчас времена совсем другие. Сейчас там совсем другой футбол, даже более атакующий, чем Испании)
rolling_nickels
rolling_nickels ответ RomzesRZN (раскрыть)
21 июля в 01:09
объяснять не надо, очевидно же что Алиссон
juvenale
juvenale ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 22:28
чемпион мира среди молодежи хахахах даже чемпион лиги наций перекрывает все награды молодежные гнома.А по факту слил три финала со сборной и два против середняка Чили,и финал с Германией на ЧМ,где не забил выход 1-1,с Чили так вообще его не было,еще и пеналь не забил
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
20 июля в 22:27
кто такой оналду
Legend 6
Legend 6 ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
20 июля в 22:20
И Иммобиле и туринский пенсионер по 11 пенальти забили в слабой пенсионерской лиге😂 не удивительно.
Ruslik1982
Ruslik1982
20 июля в 22:16
очередной год на небе сверкала только одна звезда Месси, но решение отменить - правильное, чтобы не дизмаралить других игроков, которым даже в период пандемии не удалось стать лучше Леонеля, лучшего игрока всех времен
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 22:14
В сериале любой старик забивает больше оналду ахахах
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 21:58
Цифры одинаковые , только он старше стал . Суть в том у вас никогда сложнее не было забивать , просто после того что сделал Интер итальянский футбол был в кризисе , атакующих игроков по сути толком не было кроме Юве , и то твой клуб больше в оборону чем в атаку . Сейчас уже кондиции возвращаете , и игра более зрелищная становится и голов куча , больше чем в Испании
juvenale
juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
20 июля в 21:55
11 с пенальти
juvenale
juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
20 июля в 21:54
в последнем сезоне в Испании он забил 26 в 27 матчах,а в следующем сезоне в Италии 21 в 31 матче...так что не нужно про легче писать
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 21:53
28
juvenale
juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
20 июля в 21:52
это он доказал забив 21 гол за сезон?или может быть у тебя какие-нибудь факты есть
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 21:52
И как ты можешь утверждать , что в Италии сложнее забивать , если по голам вы на две головы вперёд не только Испании но и АПЛ . Среди топ 4 по моему в Серии А больше всех забивают , возможно немцам уступаете но не сильно
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 21:49
А ты возраст учитываешь , сколько ему было когда он 45-35 забивал . По факту Роналду доказал что в Италии ещё легче забивать
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
20 июля в 20:58, ред.
я уже написал про Игуаина читай ниже
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
20 июля в 20:52, ред.
Это объяснимо. В France Football прекрасно понимают, что притянуть марокканского пенальтиста даже на тройку у них не получится. Поэтому, на фоне всех скандалов с расизмом и ЛГБТ, они решили отменить церемонию.
BESTJuventus21
BESTJuventus21 ответ Agamaga (раскрыть)
20 июля в 20:43
И сидит без трофеев в сборной. Гномоклоун меська)
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 20:36
Не факт, что в Италии сложнее. Там Игуаин клепал будь здоров. А в Испании португалец лучший сезон провел немного хуже Месси по забитым. Его потолок был ниже пешехода Месси. И за календарный год только Месси забил 91 гол - это рекорд.
Agamaga
Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
20 июля в 20:34
В сериале оторвался от Месси? Ахах. Пусть догоняет Иммобиле. Месси 6 ЗМ, 6 золотых бутс! Никогда не догонит! Лео пешком делает намного больше, чем португалка. И ещё посмотри сколько они сыграли матчей и сколько забили. И тут Месси впереди!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 20:30
Конечно дурацкое решение, кинули Левандовского , он первый претендовал
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 июля в 20:30
В Италии просто есть две донные команды это лечче и брешиа,а остальные примерно такие же,как и в Испании по пропущенным мячам.В Испании тоже есть Мальорка
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 июля в 20:28
Роналду в Испании 48 и 35 забивал в Италии 21 и 28 ,все остальное просто смех вызывает
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 июля в 20:26, ред.
У Игуаина в Испании 190 матчей 107 мячей...и в одном сезоне в 32 матчах забил 27 и это при том,что частенько на лавке сидел
У Игуаина в Италии один сезон 36,обычно 18-20 так что и тут мимо
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 июля в 20:24
Игуаина он привел)))чел просто нашел свою команду и выдал лучший сезон в карьере+под него вся игра была заточена
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
20 июля в 20:23
Роналду в испании по 50 мячей забивал....в Италии сложнее забивать,это факт
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga (раскрыть)
20 июля в 20:17, ред.
Роналду лучший! ждем сегодня от него очередного гола. Уходив в отрыв от гнома!!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
20 июля в 19:41
Раньше Тьери Анри не проходил в основу Юве,но перешел в Арсенал и стал легендой АПЛ,значит ли что АПЛ слабее Серии А?твой пример необъективный,если Гонсало стал забивать чаще то он нашел свою команду,в Юве у него такое не получилось,так что детские мысли
ХУБУЛ
ХУБУЛ
20 июля в 19:26
Вахахахаха ну это уже не в какие ворота не лезет. Ну да ну да кто нибудь мог подумать другое, стоило кому другому быть главным претендентом на эту клоунскую награду то УЕФА сразу начинает, что то выдумывать, что бы защитить своих двух 31ек. Тфу мерзость.
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