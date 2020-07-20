Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

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20 июля 2020, 15:43

France Football принял решение, что «Золотой мяч», который получает лучший футболист Европы, не будет вручаться в 2020 году. Напомним, что France Football является организатором этой премии.

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории из-за пандемии коронавируса. Церемония награждения проходила с 1956 года.