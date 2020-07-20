Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

France Football принял решение, что «Золотой мяч», который получает лучший футболист Европы, не будет вручаться в 2020 году. Напомним, что France Football является организатором этой премии.
«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории из-за пандемии коронавируса. Церемония награждения проходила с 1956 года.
Какие у него были партнёры.
Не основной игрок Реала, забил под 40 голов! И это в самом тяжёлом чемпионате для нападающих))
На таких донных командах и делается статистика.
Роналду пачками забивал на пике карьеры в Испании, имея суперпартнеров в каждой линии. Тогда Барселона и Реал были слишком сильны для остальных. Но чуть позже подтянулись матрасники)
В Италии под 100 голов забила Аталанта, которая не имеет ни одного топ игрока в своём составе))
Неужели ты думаешь, что остальные люди слепые и ничего не видят?
Может когда то серия А и славилась супер обороной, но сейчас времена совсем другие. Сейчас там совсем другой футбол, даже более атакующий, чем Испании)
Какие у него были партнёры.
Не основной игрок Реала, забил под 40 голов! И это в самом тяжёлом чемпионате для нападающих))
На таких донных командах и делается статистика.
Роналду пачками забивал на пике карьеры в Испании, имея суперпартнеров в каждой линии. Тогда Барселона и Реал были слишком сильны для остальных. Но чуть позже подтянулись матрасники)
В Италии под 100 голов забила Аталанта, которая не имеет ни одного топ игрока в своём составе))
Неужели ты думаешь, что остальные люди слепые и ничего не видят?
Может когда то серия А и славилась супер обороной, но сейчас времена совсем другие. Сейчас там совсем другой футбол, даже более атакующий, чем Испании)
У Игуаина в Италии один сезон 36,обычно 18-20 так что и тут мимо
У Игуаина в Италии один сезон 36,обычно 18-20 так что и тут мимо