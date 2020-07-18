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MLS перенесла дебют трёх клубов на год из-за коронавируса

18 июля 2020, 05:45

MLS объявила о том, что дебют трёх клубов будет перенесён в связи с пандемией коронавируса.

В ближайшие годы лига должна была пополниться четырьмя клубами. Однако теперь дебют «Шарлотт», «Сент-Луиса» и «Сакраменто» будет отложен на один сезон. «Шарлотт» дебютирует в 2022 году, а «Сент-Луис» и «Сакраменто» – в 2023.

Дебют «Остина», который должен был стартовать в MLS в 2021 году, перенесён не будет.

Напомним, «Даллас» был снят с турнира «MLS is Back» в связи с заражением 10 игроков команды коронавирусом.

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Jantu
Jantu
18 июля в 07:14
Ситуация требует.
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 06:22
Клубы целый год зря будут деньги тратить.
ОПС
ОПС
18 июля в 05:47
А интересно было бы посмотреть.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 05:47
Значить так надо
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