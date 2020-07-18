MLS перенесла дебют трёх клубов на год из-за коронавируса

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18 июля 2020, 05:45

MLS объявила о том, что дебют трёх клубов будет перенесён в связи с пандемией коронавируса.

В ближайшие годы лига должна была пополниться четырьмя клубами. Однако теперь дебют «Шарлотт», «Сент-Луиса» и «Сакраменто» будет отложен на один сезон. «Шарлотт» дебютирует в 2022 году, а «Сент-Луис» и «Сакраменто» – в 2023.

Дебют «Остина», который должен был стартовать в MLS в 2021 году, перенесён не будет.