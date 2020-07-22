«Спартак» заплатит за Урунова 2 млн евро

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22 июля 2020, 09:59

«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Уфы» .

Как сообщается, московский клуб заплатит за трансфер 19-летнего хавбека 2 млн евро. Если игрок проведёт в «Спартаке» два года, то башкирский получит ещё 2 млн евро в качестве бонуса.

Кроме того, возможен ещё один вариант трансфера. «Уфа» получит за Урунова 2 млн евро, а также 50% от его последующей продажи.