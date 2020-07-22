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«Спартак» заплатит за Урунова 2 млн евро

22 июля 2020, 09:59

«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Как сообщается, московский клуб заплатит за трансфер 19-летнего хавбека 2 млн евро. Если игрок проведёт в «Спартаке» два года, то башкирский получит ещё 2 млн евро в качестве бонуса.

Кроме того, возможен ещё один вариант трансфера. «Уфа» получит за Урунова 2 млн евро, а также 50% от его последующей продажи.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 13:10
Крыша поехала ? Кого вы берёте ? Газизов ,а ты не засиделся в Спартаке ? Пора назад , верблюдов пасти и мёд продавать ! Блин ,пипец !!!!!
oFANATo
oFANATo
22 июля в 12:23, ред.
Это не усиление.....
Опять хрюши будут ниже ЦСКА в турнирной таблице.
Но для сохранения прописки в РПЛ
на следующий сезон на лавке сойдёт.
For56tas
For56tas
22 июля в 12:22
Столько ноют, а играют бревнами уцененными.
RUONE
RUONE
22 июля в 12:22
дорогой узбек, можно несколько тысяч обычных было купить
Ravshan878
Ravshan878 ответ ULTRASteam (раскрыть)
22 июля в 12:09
Ну ты прораб. Индийский провинций есть кирпичный завод. В этом заводе объявили конкурс. Месячные зарплаты около 15 тысяча 💸. Если хочешь помогу. Директором примут.Да пардон главное забил, кирпичи делаются из навоза салонов. 🤣🤣🤣. Только не говори ты выше плинтуса.)))
спартак 1987
спартак 1987
22 июля в 11:57, ред.
Надо ещё понять сколько команд будет в рпл в новом чемпионате. если 16, то у Урунова будет просто мало игровой практики, Спартак пролетел мимо лиги европы, а в рпл слишком мало туров, чтобы дать парню раскрыться ( с первого тура начнётся эта возня, нагнетание обстановки вокруг Спартака, возможное увольнение Тедеско после любого поражения команды...) вобщем сейчас закрепиться в Спартаке очень сложно, предлагаю заключить контракт с Уруновым на 5 - 6 лет и на первый сезон отдать его в аренду в крылья советов, если Самара останется в рпл, обратно проследует Глушенков. Урунову 19 лет, ему ещё поводиться надо, под давлением в Спартаке парень может не выдержать просто
ULTRASteam
ULTRASteam
22 июля в 11:40
Очередной шлакоблок в бесконечную стройку н
Свинофермы. своих по арендам раздают бесплатно, а других покупают.. дорвался газизов до нефтяной соски..
Арбалет
Арбалет
22 июля в 11:39
Уфа посильней спартака будет, зачем ему это?
Yurza
Yurza
22 июля в 11:31
Жаль парня, сколько потом таких по пердивам слоняются.
zeni
zeni
22 июля в 11:26
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    22 июля в 11:20, ред.
    На понижение пойдёт Урунов. А оно ему надо?
    mat73
    mat73
    22 июля в 11:10
    А то говорили 3,5-4..
    mihaluch
    mihaluch
    22 июля в 11:04
    Жаль парня,не окреп а продали.
    makkie
    makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
    22 июля в 10:59
    Садись, двойка по математике!!!
    spartach091
    spartach091 ответ Михаил Славнов (раскрыть)
    22 июля в 10:36
      ДАША Д
      ДАША Д
      22 июля в 10:29
      Это похоже премия Газизову за переход.
      Lukajs
      Lukajs
      22 июля в 10:28
      С бюджетом спартака в нем должны играть одни Месси и Роналду. Разворовывается все до основания.
      beefs
      beefs
      22 июля в 10:24
      а потом удивляемся что нет конкуренции...
      cska vperiod
      cska vperiod
      22 июля в 10:23
      Значит шесть это для нас два.
      denmig
      denmig
      22 июля в 10:23
      Да перестаньте уже с этими цифрами - а то селюка сейчас разорвёт!
      Abverin
      Abverin
      22 июля в 10:17
      Мало им Тилей-Кралей что ли?
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
      22 июля в 10:01
      Деньги шальные, что не платить.
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