«Спартак» заплатит за Урунова 2 млн евро

«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Как сообщается, московский клуб заплатит за трансфер 19-летнего хавбека 2 млн евро. Если игрок проведёт в «Спартаке» два года, то башкирский получит ещё 2 млн евро в качестве бонуса.
Кроме того, возможен ещё один вариант трансфера. «Уфа» получит за Урунова 2 млн евро, а также 50% от его последующей продажи.
Опять хрюши будут ниже ЦСКА в турнирной таблице.
Но для сохранения прописки в РПЛ
на следующий сезон на лавке сойдёт.
Опять хрюши будут ниже ЦСКА в турнирной таблице.
Но для сохранения прописки в РПЛ
на следующий сезон на лавке сойдёт.
Свинофермы. своих по арендам раздают бесплатно, а других покупают.. дорвался газизов до нефтяной соски..
Свинофермы. своих по арендам раздают бесплатно, а других покупают.. дорвался газизов до нефтяной соски..