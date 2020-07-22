«Локомотив» передумал подписывать Жиркова

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22 июля 2020, 02:55

СМИ вчера сообщили об интересе «Локомотива» к защитнику «Зенита» и сборной России , чей контракт с петербургским клубом истекает в конце сезона.

Согласно источнику, фамилия Жиркова фигурировала в разговорах между членами руководства «Локо». Однако московский клуб отказался от идеи с подписанием игрока из-за его возраста. В августе Жиркову исполнится 37 лет.

Отмечается, что «железнодорожники» продолжают вести переговоры о новом контракте с полузащитником . Польский футболист рассчитывает на более длительное соглашение, тогда как наставник команды Марко Николич рассчитывает на игрока пока только на один сезон.