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«Локомотив» передумал подписывать Жиркова

22 июля 2020, 02:55

СМИ вчера сообщили об интересе «Локомотива» к защитнику «Зенита» и сборной России Юрию Жиркову, чей контракт с петербургским клубом истекает в конце сезона.

Согласно источнику, фамилия Жиркова фигурировала в разговорах между членами руководства «Локо». Однако московский клуб отказался от идеи с подписанием игрока из-за его возраста. В августе Жиркову исполнится 37 лет.

Отмечается, что «железнодорожники» продолжают вести переговоры о новом контракте с полузащитником Мацеем Рыбусем. Польский футболист рассчитывает на более длительное соглашение, тогда как наставник команды Марко Николич рассчитывает на игрока пока только на один сезон.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
22 июля в 18:17, ред.
Жирков? Да куда угодно! Хоть в Сочи или в Казань, хоть в Тамбов или в Химки... Но для "Зенита" в ЛЧ Жирков уже староват.
Багров-брат
Багров-брат
22 июля в 12:52
Думал - передумал, хочу - не хочу... Интересно, а Юра в курсе?...)))
zeni
zeni
22 июля в 11:24
Кто же им ЕГО отдаст...ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!!
starche
starche
22 июля в 10:23
Все нормальные понимали, что это утяра.
Ix Ygrek
Ix Ygrek
22 июля в 10:22
не прошло и 12 часов, а уже передумали
denmig
denmig
22 июля в 09:25
Верните его коням , уже пора сделать из него колбасу!
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Caniggia (раскрыть)
22 июля в 08:17
Я думаю еще немного за Зенит проиграет.
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 07:33
Юра и не пошел бы. Ещё один чемпионский титул с Зенитом не помешает. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 06:21
И это хорошо
Caniggia
Caniggia
22 июля в 05:49
В родной Тамбов с местными волками заканчивать осталось только Юрцу.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 05:40
Кому-нибудь Юра ещё пригодится.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
22 июля в 05:06
Спартак уже против)
Mangur
Mangur
22 июля в 04:48, ред.
Староват для переходов
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
22 июля в 03:42
Попылит еще. Молодчик.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 03:22
Это правильное решение. Юре пора задуматься о молотке с гвоздями.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 03:07
То подписывают то передумувают.
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