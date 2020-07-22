Н'Жи: «Большинство команд РПЛ играет в атакующий футбол»

Нападающий московского «Динамо» поделился мнением о российском футболе.

Я не считаю, что российская лига довольно закрытая и оборонительная. Да, есть команды, которые действуют строго от обороны, но у меня сложилось впечатление, что большинство всё же играет в атаку. Многие фанаты хотят, чтобы их команда набирала очки, для них неважно, как победа будет добыта. Приятно, что болельщики «Динамо» довольно требовательные и желают нам атакующего футбола. То, что мы действуем от обороны, нам точно нельзя сказать. Мы ищем победу у чужих ворот с первых минут.