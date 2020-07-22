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Н'Жи: «Большинство команд РПЛ играет в атакующий футбол»

22 июля 2020, 13:20

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи поделился мнением о российском футболе.

Я не считаю, что российская лига довольно закрытая и оборонительная. Да, есть команды, которые действуют строго от обороны, но у меня сложилось впечатление, что большинство всё же играет в атаку. Многие фанаты хотят, чтобы их команда набирала очки, для них неважно, как победа будет добыта. Приятно, что болельщики «Динамо» довольно требовательные и желают нам атакующего футбола. То, что мы действуем от обороны, нам точно нельзя сказать. Мы ищем победу у чужих ворот с первых минут. 

Напомним, что Н'Жи защищает цвета «Динамо» с лета прошлого года.

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Арбалет
Арбалет
22 июля в 14:03
А есть одна, которая его не приемлет. Оттого и на 9-11 месте.
Cir Braun
Cir Braun
22 июля в 13:55
Ноющие только в такой и играют только защитниками.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 13:32
Как так, спартак играет в шесть защитников.
galem72
galem72
22 июля в 13:31
"...большинство команд РПЛ играет в атакующий футбол..."

На своей половине из припаркованного автобуса.
shlomo
shlomo
22 июля в 13:29
Да-а-а, как говоpится в одной известной наpодной поговоpке: "Сколько ты не атакуй-", а счет-то уже 0:2....а вообще то никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не умеем.....:))))
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