Балахнин: «Не разделяю мнение, что судьи помогают „Зениту“»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».
Не думаю, что «Зенит» — самый главный раздражитель для «Ростова». «Спартак» — тоже сильный раздражитель.
Не разделяю мнение, что судьи помогают «Зениту», как сильному и богатому. «Зенит» заслуженно выиграл в чемпионате России, они на голову сильнее всех. Все остальные разговоры мне не нравятся. Хотелось бы только поздравить «Зенит» с заслуженным первым местом.
Конечно, любой тренер хочет побеждать. Тем более «Зенит». Но если говорить объективно, «Ростов» сейчас не очень хорошо выглядит, а даже неосновной состав «Зенита» будет сильным.
Я считаю, что 5-е место «Ростова» — не провальное. «Ростов» можно похвалить. Если будет усиление состава, то есть перспектива борьбы за медали.
Имея в главных болельщиках алкаша-уголовника-актера и алкаша-актера-стихоплета, рассматривая ржавые кубки и смахивая пыль со знамен,
имея в сухом остатке минус 33 ..только искать очередной заговор, писать письма в инстанции.и ждать юбилея очередной легенды..так повезет!
Имея в главных болельщиках алкаша-уголовника-актера и алкаша-актера-стихоплета, рассматривая ржавые кубки и смахивая пыль со знамен,
имея в сухом остатке минус 33 ..только искать очередной заговор, писать письма в инстанции.и ждать юбилея очередной легенды..так повезет!
"Зенит" отмечает 95-летний юбилей 25 мая
Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20
95 лет - это очень серьезная дата! Судьи взяли под козырек и все сделали для выполнения этой задачи!
"Зенит" отмечает 95-летний юбилей 25 мая
Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20
95 лет - это очень серьезная дата! Судьи взяли под козырек и все сделали для выполнения этой задачи!
"почему эпизоды в штрафной Зенита просматривались все на ВАР, а в Спартаке нет?" - ибо пенальти заработанный Азмуном это эпизод в штрафной Спартака,
а вот в штрафной Зенита как раз и происходили спорные решения
в любом случае - 10 человек смотрят эпизод Барриос-Соболев,
5 из них говорят, что пенальти был, 5 говорят, что не был
"почему эпизоды в штрафной Зенита просматривались все на ВАР, а в Спартаке нет?" - ибо пенальти заработанный Азмуном это эпизод в штрафной Спартака,
а вот в штрафной Зенита как раз и происходили спорные решения
в любом случае - 10 человек смотрят эпизод Барриос-Соболев,
5 из них говорят, что пенальти был, 5 говорят, что не был
Кстати вы не злитесь, может это и к лучшему - вон, в первом матче с Сочи ВАРа не было и спартачам 3 очка подарили, а был бы - Сочи выиграл) Так что им даже лучше)
Кстати вы не злитесь, может это и к лучшему - вон, в первом матче с Сочи ВАРа не было и спартачам 3 очка подарили, а был бы - Сочи выиграл) Так что им даже лучше)