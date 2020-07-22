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Балахнин: «Не разделяю мнение, что судьи помогают „Зениту“»

22 июля 2020, 09:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

Не думаю, что «Зенит» — самый главный раздражитель для «Ростова». «Спартак» — тоже сильный раздражитель.

Не разделяю мнение, что судьи помогают «Зениту», как сильному и богатому. «Зенит» заслуженно выиграл в чемпионате России, они на голову сильнее всех. Все остальные разговоры мне не нравятся. Хотелось бы только поздравить «Зенит» с заслуженным первым местом.

Конечно, любой тренер хочет побеждать. Тем более «Зенит». Но если говорить объективно, «Ростов» сейчас не очень хорошо выглядит, а даже неосновной состав «Зенита» будет сильным.

Я считаю, что 5-е место «Ростова» — не провальное. «Ростов» можно похвалить. Если будет усиление состава, то есть перспектива борьбы за медали.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:48
скорее, другим мешают
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
22 июля в 22:14
А кому интересно его мнение.
iri13
iri13 ответ порт (раскрыть)
22 июля в 12:59
..угу..а что им остается?
Имея в главных болельщиках алкаша-уголовника-актера и алкаша-актера-стихоплета, рассматривая ржавые кубки и смахивая пыль со знамен,
имея в сухом остатке минус 33 ..только искать очередной заговор, писать письма в инстанции.и ждать юбилея очередной легенды..так повезет!
oFANATo
oFANATo
22 июля в 12:38
Гендиректор "Зенита" выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба
"Зенит" отмечает 95-летний юбилей 25 мая

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20

95 лет - это очень серьезная дата! Судьи взяли под козырек и все сделали для выполнения этой задачи!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 12:22
Балахнин смотрит другой чемпионат или телевизор у него по другому показывает.
порт
порт
22 июля в 11:56, ред.
Так только "народные" и плачут, жалобы строчат, пузыри пускают.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 11:46
    Литейный 4
    Литейный 4
    22 июля в 11:24
    Зенит на голову всех сильнее. Этим всё сказано. Гыгыгы
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Sergoural (раскрыть)
    22 июля в 10:55
    Не, не забыл, матч конечно важен, тут вы наверное немного напутали
    "почему эпизоды в штрафной Зенита просматривались все на ВАР, а в Спартаке нет?" - ибо пенальти заработанный Азмуном это эпизод в штрафной Спартака,
    а вот в штрафной Зенита как раз и происходили спорные решения
    в любом случае - 10 человек смотрят эпизод Барриос-Соболев,
    5 из них говорят, что пенальти был, 5 говорят, что не был
    denmig
    denmig
    22 июля в 10:32
    С такими речами Балахнина - срочно в помощники к Семаку!
    Lazurny
    Lazurny
    22 июля в 10:23
    Как только судьи начинают судить честно, то возмущению тарасовских нет предела.
    starche
    starche
    22 июля в 10:16
    Нытики,отстаньте от судей! Учитесь играть в футбол! Не забывайте про 38-е место!
    Sergoural
    Sergoural ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    22 июля в 10:08
    Кроме этого Вы забываете о статусе матча. Полуфинал кубка на кону которого финал и обычный матч турнира.
    mihaluch
    mihaluch
    22 июля в 10:03
    Вся беда в том что судьи перестали быть спартаковскими.
    311
    311
    22 июля в 09:55
    Разговоры о судьях мешают прогрессировать футболистам, так как любые неудачи всегда можно списать на них!)
    Sergoural
    Sergoural ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    22 июля в 09:53
    Открою Вам секрет ВАР находится не на стадионах. По матчу с Сочи согласен, а вот в остальном чем прибыло меньше чем убыло. Уже есть разборы всех матчей Спартака где нам плюсанули, а где отняли.
    Sergoural
    Sergoural ответ Bikcon (раскрыть)
    22 июля в 09:48
    Матч надо было смотреть. Даже на это обратили внимание комментаторы.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ Sergoural (раскрыть)
    22 июля в 09:40
    У Спартака на стадионе ВАР вообще есть?
    Кстати вы не злитесь, может это и к лучшему - вон, в первом матче с Сочи ВАРа не было и спартачам 3 очка подарили, а был бы - Сочи выиграл) Так что им даже лучше)
    Bikcon
    Bikcon ответ Sergoural (раскрыть)
    22 июля в 09:35
    Откуда Вы можете знать что просматривалось, а что нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 июля в 09:31
    Вот и наши подтянулись!
    Cir Braun
    Cir Braun
    22 июля в 09:24
    Балахнин совершенно объективно все объяснил.
    Sergoural
    Sergoural ответ For56tas (раскрыть)
    22 июля в 09:20
    Ну если Вы такой просветленный тогда объясните почему эпизоды в штрафной Зенита просматривались все на ВАР, а в Спартаке нет?
    For56tas
    For56tas
    22 июля в 09:13
    Так думают только в тарасовке.
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