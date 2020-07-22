Балахнин: «Не разделяю мнение, что судьи помогают „Зениту“»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

Не думаю, что «Зенит» — самый главный раздражитель для «Ростова». «Спартак» — тоже сильный раздражитель.

Не разделяю мнение, что судьи помогают «Зениту», как сильному и богатому. «Зенит» заслуженно выиграл в чемпионате России, они на голову сильнее всех. Все остальные разговоры мне не нравятся. Хотелось бы только поздравить «Зенит» с заслуженным первым местом.

Конечно, любой тренер хочет побеждать. Тем более «Зенит». Но если говорить объективно, «Ростов» сейчас не очень хорошо выглядит, а даже неосновной состав «Зенита» будет сильным.

Я считаю, что 5-е место «Ростова» — не провальное. «Ростов» можно похвалить. Если будет усиление состава, то есть перспектива борьбы за медали.