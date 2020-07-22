Тихонов: «Урунов в „Спартаке“? Клуб хочет бороться за 5-6-е места?»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи, что ряды московского клуба может пополнить полузащитник «Уфы» .

Надо понять, куда «Спартак» хочет двигаться. Клуб хочет бороться за 5-6-е места или купить несколько хороших футболистов, чтобы бороться за хорошие места? Так было при Каррере. Есть игроки, которые могут хорошо провести часть сезона. Но нужны игроки, которые смогут хорошо играть сезон за сезоном. Федун в том году потратил 40 миллионов евро, но результата никакого. Захочет ли он сейчас совершить такие же траты? Но это нужно делать.

Сейчас в бой бросают молодых ребят, особенно против «Зенита», у которого классные игроки. Это может сработать в одном матче, но на длинной дистанции необходимы более опытные и сильные футболисты.