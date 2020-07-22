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Тихонов: «Урунов в „Спартаке“? Клуб хочет бороться за 5-6-е места?»

22 июля 2020, 12:22

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слухи, что ряды московского клуба может пополнить полузащитник «Уфы» Остон Урунов.

Надо понять, куда «Спартак» хочет двигаться. Клуб хочет бороться за 5-6-е места или купить несколько хороших футболистов, чтобы бороться за хорошие места? Так было при Каррере. Есть игроки, которые могут хорошо провести часть сезона. Но нужны игроки, которые смогут хорошо играть сезон за сезоном. Федун в том году потратил 40 миллионов евро, но результата никакого. Захочет ли он сейчас совершить такие же траты? Но это нужно делать. 

Сейчас в бой бросают молодых ребят, особенно против «Зенита», у которого классные игроки. Это может сработать в одном матче, но на длинной дистанции необходимы более опытные и сильные футболисты.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 13:48
Если уж обляковы борются за ЛЧ то уруновы не испортят каши. Чемпионат ослаб сильно
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
22 июля в 13:34
Урунов так то помастеровитее всех игроков в cпартаке, так что даже недосягаемое 6-е место для них вполне возможно
КАМЮ
КАМЮ
22 июля в 13:06
Будет сложно, но с Урумовым по-силам.
Дерзай Спартак, соскучились мы по вашим эпическим вылетам из квалификации
ДСА
ДСА
22 июля в 12:43
Что же делать, если лучших себе Зенит захапал.
Boxert
Boxert
22 июля в 12:39
Тихонов живет в другом мире, о каком 5-6 месте он говорит, это еще раньше было реально, но не сейчас.
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 12:30
Пердивному пердивное, природу не обманешь!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 12:26
Не клуб хочет а тедеска считает, что 5-6-ые места лучше чем 11-ое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 12:25, ред.
Тиша намекает, что в этом году потратил Федун 40 млн, значит в след нужно 80. Такое уже было. Валера 250 потратил за два года, а результат известен. Как говорил Винокур "этому пациенту уже ничего не поможет"
iri13
iri13
22 июля в 12:25
..а что?..место в зоне Лиги Европы большое достижение для к-б!
Romkurch
Romkurch
22 июля в 12:25
Пятое-шестое уже сейчас не по силам свиньям, пердив - цель Тедеско.
Abverin
Abverin
22 июля в 12:23
Фердуна нужно вернуть украине.
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