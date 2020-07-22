Тихонов: «Многие в стране будут болеть за „Химки“ в матче за Кубок»

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Это же всего одна игра. Но «Химкам» будет очень тяжело. Основные футболисты «Зенита» наверняка получат выходной и не сыграют в последнем туре РПЛ. Подмосковная команда показала, что может играть. «Зенит» настолько лучше, но это всего лишь один матч. Конечно, «Динамо» будет болеть за «Зенит». Но играет чемпион России против команды, которая выступает в ФНЛ. Многие в стране будут болеть за «Химки», потому что они слабее.
Хочется, чтобы «Химки» были в РПЛ. Юран уверенно об этом говорит. Значит, он что-то знает. Будет жаль, если «Крылья Советов» вылетят. При Талалаеве они показывали игру, которая достойна Премьер-Лиги. Но есть спортивный принцип. Желаю «Химкам» играть в РПЛ.
Местным командам давно костью в горле сильный Зенит. Они привыкли ,что все деньги оседают в столице, лучшие игроки рвутся туда же. Знай нашивай звёзды да пересчитывай титулы. И вот появился выскочка из Питера, с деньгами, толковыми футболистами, поставленной игрой. Посмел вмешаться во внутренние разборы медалей.
Как тут не возмутиться, не заговорить про админресурс и судейский произвол?
Зато раньше, когда даже при руководстве питерских Фурсенко и Мутко, Зенит оставался без золота (а иногда вообще без наград), всё было чинно и благородно.
Натхо исправно колотил пенальти, гинер ногой открывал двери в судейские комнаты и орал на заседаниях комитетов, Федун попивал кофеек или коньячок с Мутко в ВИП-ЛОЖЕ.
Вот это были времена! А сейчас остаётся болеть ПРОТИВ, даже в еврокубках. Радостно ведь, если Зенит занял 4-е место, такое привычное и обжитое московскими клубами с великой историей.
Только радоваться неудаче другого-это удел слабых. Зениту-золотого дубля!
Местным командам давно костью в горле сильный Зенит. Они привыкли ,что все деньги оседают в столице, лучшие игроки рвутся туда же. Знай нашивай звёзды да пересчитывай титулы. И вот появился выскочка из Питера, с деньгами, толковыми футболистами, поставленной игрой. Посмел вмешаться во внутренние разборы медалей.
Как тут не возмутиться, не заговорить про админресурс и судейский произвол?
Зато раньше, когда даже при руководстве питерских Фурсенко и Мутко, Зенит оставался без золота (а иногда вообще без наград), всё было чинно и благородно.
Натхо исправно колотил пенальти, гинер ногой открывал двери в судейские комнаты и орал на заседаниях комитетов, Федун попивал кофеек или коньячок с Мутко в ВИП-ЛОЖЕ.
Вот это были времена! А сейчас остаётся болеть ПРОТИВ, даже в еврокубках. Радостно ведь, если Зенит занял 4-е место, такое привычное и обжитое московскими клубами с великой историей.
Только радоваться неудаче другого-это удел слабых. Зениту-золотого дубля!
А кто эти многие?
Конечно же спартачи и больше никто.
А кто эти многие?
Конечно же спартачи и больше никто.
Но все понимают что в год юбилее 95 лет зениту.
Судьи сделают все что бы не омрачить праздник.
Ждём пенальти в ворота Химок.
Или удаление игрока подмосковной команды.
Но все понимают что в год юбилее 95 лет зениту.
Судьи сделают все что бы не омрачить праздник.
Ждём пенальти в ворота Химок.
Или удаление игрока подмосковной команды.