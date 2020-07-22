Тихонов: «Многие в стране будут болеть за „Химки“ в матче за Кубок»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Это же всего одна игра. Но «Химкам» будет очень тяжело. Основные футболисты «Зенита» наверняка получат выходной и не сыграют в последнем туре РПЛ . Подмосковная команда показала, что может играть. «Зенит» настолько лучше, но это всего лишь один матч. Конечно, «Динамо» будет болеть за «Зенит». Но играет чемпион России против команды, которая выступает в ФНЛ . Многие в стране будут болеть за «Химки», потому что они слабее.