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Тихонов: «Многие в стране будут болеть за „Химки“ в матче за Кубок»

22 июля 2020, 13:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Это же всего одна игра. Но «Химкам» будет очень тяжело. Основные футболисты «Зенита» наверняка получат выходной и не сыграют в последнем туре РПЛ. Подмосковная команда показала, что может играть. «Зенит» настолько лучше, но это всего лишь один матч. Конечно, «Динамо» будет болеть за «Зенит». Но играет чемпион России против команды, которая выступает в ФНЛ. Многие в стране будут болеть за «Химки», потому что они слабее.

Хочется, чтобы «Химки» были в РПЛ. Юран уверенно об этом говорит. Значит, он что-то знает. Будет жаль, если «Крылья Советов» вылетят. При Талалаеве они показывали игру, которая достойна Премьер-Лиги. Но есть спортивный принцип. Желаю «Химкам» играть в РПЛ.

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Все комментарии
12й игрок
12й игрок ответ feris1 (раскрыть)
22 июля в 19:43
Еще кони. Они друзья, до очного матча))
12й игрок
12й игрок ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 июля в 19:42
Разматывай рукава, ща пожар будет)
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:53
возможно и так))))но итог известен всем))))
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 16:38
Все будут болеть против зенита, потому что зенит - зло.
я из Химок
я из Химок
22 июля в 16:38
Согласен! Болеть будут не за Химки(Химки практически все недолюбливают,мягко говоря)а против Зенита!!!! Ох и тяжко нашим будет!!!))) Но думаю что нервы Зениту потерпят!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 15:35
Я бы его поправил: не ЗА Химки, а ПРОТИВ Зенита. И то не все, а лишь Москва.
Местным командам давно костью в горле сильный Зенит. Они привыкли ,что все деньги оседают в столице, лучшие игроки рвутся туда же. Знай нашивай звёзды да пересчитывай титулы. И вот появился выскочка из Питера, с деньгами, толковыми футболистами, поставленной игрой. Посмел вмешаться во внутренние разборы медалей.
Как тут не возмутиться, не заговорить про админресурс и судейский произвол?
Зато раньше, когда даже при руководстве питерских Фурсенко и Мутко, Зенит оставался без золота (а иногда вообще без наград), всё было чинно и благородно.
Натхо исправно колотил пенальти, гинер ногой открывал двери в судейские комнаты и орал на заседаниях комитетов, Федун попивал кофеек или коньячок с Мутко в ВИП-ЛОЖЕ.
Вот это были времена! А сейчас остаётся болеть ПРОТИВ, даже в еврокубках. Радостно ведь, если Зенит занял 4-е место, такое привычное и обжитое московскими клубами с великой историей.
Только радоваться неудаче другого-это удел слабых. Зениту-золотого дубля!
feris1
feris1
22 июля в 15:13
Многие будут болеть за Химки.
А кто эти многие?
Конечно же спартачи и больше никто.
FROLL 001
FROLL 001
22 июля в 14:47
Хорошо что Спартак деклассировал в Питере в очередной раз. Гыгыгы
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
22 июля в 14:33
Вся страна это не Тарасовка и пара конских деревень. ))))))
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
22 июля в 14:27
Обиженный мальчик Тиша.
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 14:13
Обиженные Зенитом будут болеть за Химки. А настоящие ценители футбола будут за Зенит.
Lukajs
Lukajs
22 июля в 13:58
Болеть за какую-то команду никто не запретит, а не любить спартак стало уже нормой по всей стране.
Jantu
Jantu
22 июля в 13:57
Смешно говорит обиженный, мало кто захочет видеть Химки в еврокубках.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 13:54
Многие будут болеть за Химки.
Но все понимают что в год юбилее 95 лет зениту.
Судьи сделают все что бы не омрачить праздник.
Ждём пенальти в ворота Химок.
Или удаление игрока подмосковной команды.
galem72
galem72
22 июля в 13:33
Про принципу протестного голосования: хоть табуретка, лишь бы не с невы.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 13:29
Не многие а практически вся стране даже в Питере найдётся немало таких.
zeni
zeni
22 июля в 13:22, ред.
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