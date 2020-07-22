Ганчаренко: «„Тамбов“ умеет играть против сильных команд»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

У команды хорошее настроение и эмоциональное состояние. «Тамбов», несмотря на положение внизу таблицы, проиграл свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч. Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на выезде. Это сыгранная команда, они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как нужно обороняться. «Тамбов» умеет играть против сильных команд. Мы не ждём легкого матча.

Мы не будем анализировать первый наш матч с «Тамбовом», потому что это было уже очень давно, кажется, что в прошлом веке, учитывая эту паузу. Так что мы отталкиваемся только от последних игр.