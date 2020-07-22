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Ганчаренко: «„Тамбов“ умеет играть против сильных команд»

22 июля 2020, 12:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

У команды хорошее настроение и эмоциональное состояние. «Тамбов», несмотря на положение внизу таблицы, проиграл свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч. Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на выезде. Это сыгранная команда, они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как нужно обороняться. «Тамбов» умеет играть против сильных команд. Мы не ждём легкого матча.

Мы не будем анализировать первый наш матч с «Тамбовом», потому что это было уже очень давно, кажется, что в прошлом веке, учитывая эту паузу. Так что мы отталкиваемся только от последних игр.

Ранее полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча против «Тамбова».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 13:01
Соломку стелет на фсякий случай...
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 12:58
Если Михайлыч имеет ввиду игру тамбова с спартаком то спартак не относится к сильным команда они как раз одного уровня.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 12:44
Пусть ЦСКА понапрягается.
Вова Туземец
Вова Туземец
22 июля в 12:39
Тамбов коням нервишки попортит.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 12:37
При чем тут сильные команды?! Тамбов же с цска играет.
blasgovest
blasgovest
22 июля в 12:37
А ЦСКА разве сильная? После Лудогоца, Ференцвароша и Зенита язык не повернется такое сказать. Тамбову победы!
shlomo
shlomo
22 июля в 12:37, ред.
Это что подстраховка такая?....Самая большая проблема в футболе — это игроки.... если избавиться от этой проблемы — и все будет хорошо......
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 12:35
Посмотрим , чем Витюня нас порадует???
oFANATo
oFANATo
22 июля в 12:34
Нужна только победа!
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