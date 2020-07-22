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Червиченко: «Всё, что ниже зоны еврокубков, — это позор для „Спартака“»

22 июля 2020, 13:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ красно-белых с «Рубином».

Честно говоря, у меня нет никаких ожиданий от матча «Рубин» — «Спартак». Никому ничего не нужно, разве что закрепить судейскую истерику. Других интересных моментов в этой встрече я не вижу.

«Рубин» может завершить сезон выше «Спартака»? На мой взгляд, нет никакой разницы — что 9-е место, что 7-е, что 12-е… Не вылетели — и хорошо. Всё, что ниже зоны еврокубков, — это позор для «Спартака». А насколько больше или меньше эмоций у этого позора особо роли не играет.

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Wolf77785
Wolf77785
22 июля в 15:29
Всё по делу, только скажу, что выше зоны вылета, уже достижение для спартака!! Не зря в кабинетах убрали зону стыков! Знали, что могли вылететь
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
22 июля в 14:58
10 место это позор!
Давайте думать
Давайте думать ответ For56tas (раскрыть)
22 июля в 14:15
Откуда такая цифра 40 ?
Не болельщик Спартака , но в 90-х в Европе не дурно выглядели!!!
Что уж там бери все , скажем 80 лет . лол
For56tas
For56tas
22 июля в 13:46
Попадут чудом в еврокубки, там уже 40 лет кроме позора ничего нет.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
22 июля в 13:38
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    22 июля в 13:35
    Спартак должен играть на победу с Рубином хотя бы ради своих болельщиков
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 июля в 13:33
    Хорошо хоть прописку сохранили и то хлеб.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    22 июля в 13:28
    "Не вылетели и хорошо" - это про cпаpтак
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    22 июля в 13:19
    Так везде позор, ниже Еврокубков - позор, в Еврокубках, так там позор.
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