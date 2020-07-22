Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ красно-белых с «Рубином».

Честно говоря, у меня нет никаких ожиданий от матча «Рубин» — «Спартак». Никому ничего не нужно, разве что закрепить судейскую истерику. Других интересных моментов в этой встрече я не вижу.

«Рубин» может завершить сезон выше «Спартака»? На мой взгляд, нет никакой разницы — что 9-е место, что 7-е, что 12-е… Не вылетели — и хорошо. Всё, что ниже зоны еврокубков, — это позор для «Спартака». А насколько больше или меньше эмоций у этого позора особо роли не играет.