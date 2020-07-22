5 игроков основы «Зенита» не сыграют с «Ростовом» и получат отдых

Источник сообщает, что тренерский штаб «Зенита» принял решение предоставить дополнительный отдых пяти игрокам основного состава.
Уточняется, что в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» не сыграют защитники Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Юрий Жирков. Также в игре не примет участие и нападающий Малком.
При полностью ангажированном судействе вам в РПЛ никто не соперник. Зато в еврокубках непреодолимые преграды у вас сразу появляются, уже начиная с уровня Базеля, Вильяреала и Динамо Минска
При полностью ангажированном судействе вам в РПЛ никто не соперник. Зато в еврокубках непреодолимые преграды у вас сразу появляются, уже начиная с уровня Базеля, Вильяреала и Динамо Минска