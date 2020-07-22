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5 игроков основы «Зенита» не сыграют с «Ростовом» и получат отдых

22 июля 2020, 15:15
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Источник сообщает, что тренерский штаб «Зенита» принял решение предоставить дополнительный отдых пяти игрокам основного состава. 

Уточняется, что в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» не сыграют защитники Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович и Юрий Жирков. Также в игре не примет участие и нападающий Малком.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 16:07
Для Зенита матч с Ростовом уже не важен. Им главное быть в хорошей форме в финале кубка. Поэтому решение сыграть без 5 игроков основы вполне обоснованно. В последних матчах чемпионата Ростов тоже так и играл. Без 5-6 основных игроков
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
22 июля в 15:57, ред.
2 For56tas
При полностью ангажированном судействе вам в РПЛ никто не соперник. Зато в еврокубках непреодолимые преграды у вас сразу появляются, уже начиная с уровня Базеля, Вильяреала и Динамо Минска
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 15:33
То-то Ростов фаворитом идет в матче.
shlomo
shlomo
22 июля в 15:27
Это было ожидаемо...я был даже уверен, что вся основа будет отдыхать...хотя Сергей запросто остальных может оставить на скамейке, так сказать на всякий случай....этот матч Зениту точно ничего не дает, даже в качестве престижа и выигрыша.....Ну все держитесь Химки двумя руками за.....вас будут рвать, как Тузик грелку...Юран вас научил правилам футбола, которые чрезвычайно просты..... Если мяч движется, пни его..... Если не движется, пни, чтоб двигался.... а все остальное это уже высший пилотаж....
For56tas
For56tas
22 июля в 15:23
    mihaluch
    mihaluch
    22 июля в 15:21
    Дают ветеранам оттохнуть.
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