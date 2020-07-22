«Кайрат» заявил Вагнера Лава для участия в чемпионате Казахстана

«Кайрат» заявил нападающего для участия в матчах чемпионата Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Знаменитый бразильский форвард вошел в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах чемпионата Казахстана.

Профессиональная футбольная лига Казахстана открыла второй регистрационный трансферный период, после чего ФК «Кайрат» отправил всю необходимую заявочную документацию, а форвард получил официальное разрешение на выступление в турнире.

Таким образом, Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвертого тура.