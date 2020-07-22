ГлавнаяНовости

«Кайрат» заявил Вагнера Лава для участия в чемпионате Казахстана

22 июля 2020, 12:24

«Кайрат» заявил нападающего Вагнера Лава для участия в матчах чемпионата Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Знаменитый бразильский форвард вошел в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах чемпионата Казахстана.

Профессиональная футбольная лига Казахстана открыла второй регистрационный трансферный период, после чего ФК «Кайрат» отправил всю необходимую заявочную документацию, а форвард получил официальное разрешение на выступление в турнире.

Таким образом, Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвертого тура.

Все новости
Лэмпард объяснил, почему Кепа остался в запасе на матч против «Вулвс»
Вчера, 18:23 Комментарии7
Слухи5 игроков основы «Зенита» не сыграют с «Ростовом» и получат отдых
22 июля Комментарии6
РФС разрешит «Тамбову» дозаявить Калмыкова
06 июля Комментарии4
РФС не разрешил «Динамо» дозаявить Кардозу
03 июля Комментарии2
Чалов отправился с ЦСКА на матч против «Ахмата»
03 июля ФотоКомментарии16
Зидан объяснил отсутствие Азара в заявке «Реала» на игру с «Хетафе»
02 июля Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
22 июля в 12:51
Удачи Ване в Кайрате и без травм!!!
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 12:45
Будет хоть на кого там посмотреть.
МиХаХа
МиХаХа
22 июля в 12:40
Надежда коней пролетела мимо.
shlomo
shlomo
22 июля в 12:33
Вагнер - это футболист в переходном возрасте..... переходил из команды в команду....:)))
Valeleo
Valeleo
22 июля в 12:28
Там ему будет куда лучше, чем в бывшем любимом цска, который он поcлал при первом же случае.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 12:25
Удачи Ванюше!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100