«Кайрат» заявил Вагнера Лава для участия в чемпионате Казахстана

«Кайрат» заявил нападающего Вагнера Лава для участия в матчах чемпионата Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Знаменитый бразильский форвард вошел в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах чемпионата Казахстана.
Профессиональная футбольная лига Казахстана открыла второй регистрационный трансферный период, после чего ФК «Кайрат» отправил всю необходимую заявочную документацию, а форвард получил официальное разрешение на выступление в турнире.
Таким образом, Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвертого тура.