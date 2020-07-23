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Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ

23 июля 2020, 19:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче в 37-го тура АПЛ.

Во время поединка между наставниками команд случился конфликт. Рулевой лондонцев Фрэнк Лэмпард после одного из игровых моментов не согласился с мнением тренеров «Ливерпуля». «Красные» считали, что футболист «синих» совершил фол.

Кульминацией конфликта стала фраза Лэмпарда, которую он адресовал наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу:

Ты выиграл лишь один титул. Отвали!

Разумеется, что диалог сопровождался отборными ругательствами.

 

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Triem
Triem
24 июля в 22:51
Выиграл лишь один титул?? Хм... Всегда уважал Лэмпса но тут он явно что то попутал.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
24 июля в 11:05
Ну и толку то от всех твоих титулов, если в очной встрече ты оказался слабее? Может быть вообще играть не нужно было? Вынес все свои медальки, в камеру показал и сказал "а у него всего 1 титул, значит я лучше" и всё, можно было бы не играть)
Romeo 777
Romeo 777 ответ Olimpiada_Arkadievna (раскрыть)
24 июля в 09:38
Да ладно тебе) Многие мужики такие, на эмоциях много дров можно наломать, самое главное - осознать это, что в каких то моментах возможно был не прав и горяч, как это и произошло после свистка игры Ливерпуль - Челси
Romeo 777
Romeo 777 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
24 июля в 09:34
Зачем мне качать что-то) Я помню прекрасно тот Ливерпуль, и это было стеной по сравнению с тем, что сейчас у Челси. Я про нынешнее время, к тому, что какой бы сильной не была атака Ливерпуля, они бы сколько забивали, столько бы и пропускали, оборона очень важный винтик в механизме, возможно даже самый важный, Ван Дейк, как живой пример, с его приходом очень многое поменялось.
Медив
Медив ответ заDOOMчивый (раскрыть)
24 июля в 09:08
Ну во-первых, медали за чемпионство одинаковы у тренеров и игроков, так что Фрэнк их не разделяет. Чемпион значит чемпион. Во-вторых, Лэмпард может и не самый дипломатичный в мире тренер, но он не ищет конфликты, как Мавр. На эмоциях - да, высказал что думал Клоппу. Что, он должен был при своих игроках у Клоппа взять автограф? Для футболистов не должно быть авторитетов и излишнего уважения к сопернику. Но после игры у него не упала корона зайти в раздевалку Ливерпуля и поздравить с чемпионством.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответ Romeo 777 (раскрыть)
24 июля в 08:51, ред.
Ну как бы Юрген из сильно отстающего клуба, сделал лучший клуб в мире на данный момент. Сможет интересно такое сделать хоть один тренер Челси за всю историю мы посмотрим.
P.S А вообще чот Френк повел себя по хамски, уважал его как игрока, но как показывает практика, не стоит обожествлять ни кого, обычно бывает, что звезды с гнильцой. Видимо не дорос ещё до понимания, что и когда нужно делать и говорить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Медив (раскрыть)
24 июля в 07:46
речь шла не о командах,а о личностях, Френк сказал не про Ливерпуль,а что у Клопа один титул, ЛАДНО БЫ ЖОЗЕ(ТАМ БЫ И ПАЛЬЦЫ ЗАГИНАЛ НА НОГАХ),но Френк для таких разговоров,ещё зелёный.А так - да, титулов как ИГРОКА,у него больше,чем у Ливерпуля,но речь то была о другом.Возможно,что эта новая тренерская звезда,потенциал есть,не хуже Зидана - это точно.Пожелаю ему удачи в бою и не скатываться до уровня Жозе,потому что тот Единственный и неповторимый.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
24 июля в 07:40
ну так возьми и посмотри на косепорный Ливерпуль 4 летней давности,можешь матчи с торрента качнуть.Там и Кариус и Ловрен и ещё примерно полкоманды.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Медив (раскрыть)
24 июля в 07:37
о каких чемпионствах идёт речь? Он даже из ЧЕМПИОНшипа не вылез....
Хотя конечно на фоне Сарри,этот ноунейм смотрится разительно, учитывая что очень многие пророчили чуть ли не вылет Челси в пердив. Попадание в ЛЧ это программа Фантастика,при таком составе,где толком нет ни голкипера,ни защитников,ни нападающего,их место в зоне Арсенала,но они каким то чудом в четвёрке - это феномен.
anfield1984
anfield1984 ответ Медив (раскрыть)
24 июля в 06:19
Я прочитал ветку и не увидел, чтоб его поливали прям. Когда Френки ехал на помощника с Юргеном, в нем говорил игрок, а не тренер, и вот пока это будет повторятся, его команда будет глотать после этих эпизодов мячи аки бегемот. На игроков на поле это плохо действует, когда коуч так себя ведёт. А пропущенный гол и следом через пять минут ещё один, возводят агрессора в ранг посмешища.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
24 июля в 00:43
Видел как два бомжа стеклотару не поделили,вот это был конфликт.
А это светская беседа.
blasgovest
blasgovest
24 июля в 00:37
Главное Ливерпуль выиграл, физрук из Челси пусть отдыхает.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Медив (раскрыть)
23 июля в 23:12
Это он выиграл, как игрок, как тренер, Лэмпс пока ничего не выиграл,поэтому такие заключения Френки по крайней мере странные, хотя понимаю, он был на эмоциях, так как Челси нужны были эти 3 очка сильнее чем Ливерпулю.
Hoyar
Hoyar
23 июля в 22:59
Джеррард бы по ребке надовал бы, на старика наезжать смелости не надо, но после гола Трента сразу успокоился.)
311
311
23 июля в 22:40
Фрэнк молодчага, разделал Клоппа. Не на поле, так хотя бы на словах!)
25процентный клоун
25процентный клоун
23 июля в 22:17
Похоже на дзюбу и азмуна после развода
Медив
Медив
23 июля в 22:13
А вообще, как бы не поливали тут Фрэнка и не называли физруком, но он принял дровяную команду, которая продала летом единственную звезду, без трансферов, с кучей травм по ходу сезона, вчерашними юниорами, в первый сезон он обыгрывал всех топов Англии. В кубке или в чемпионате... Но он побеждал всех. МанСи, Ливерпуль, Тоттенхэм, МЮ, Арсенал. Со всеми их миллионными тратами. В следующем сезоне, когда Челси будет на равных, посмотрим как тут запоют про физрука
Медив
Медив ответ заDOOMчивый (раскрыть)
23 июля в 22:00
У Лэмпса больше чемпионств, чем у Ливерпуля за последние тридцать и следующие сорок лет
Медив
Медив ответ dzvinka (раскрыть)
23 июля в 21:59
Что за xpень? Лэмпард выбил его Лидс в плей-офф. Можно сколько угодно говнить Лэмпса, что он фиговый тренер, но уровень того Дерби показал сезон без Фрэнка. По сути он командой уровня Норвича выкатал МанСи, с поправкой на реалии Чемпионшипа
Romeo 777
Romeo 777 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
23 июля в 21:57
С удовольствием посмотрел бы на Ливерпуль с косепорами защитниками и вратарем нынешнего Челси пропускающие 54 гола))
А так, напомню, что Клопп свой первый сезон в Ливерпуле закончил аж на 8!!! месте не попав даже в ЛЕ, о которой ты пишешь и пытаешься стебать)) а второй сезон на 4 месте оторвавшись от 5-ого места аж на 1 очко)...и следующий третий сезон на 4-ом месте, это к тому, что пр факту Клопп из 5 ти лет проведенных именно в Ливерпуле, стал успешен последние 2 сезона смог выстроить боевой коллектив. Лэмпард, несмотря на свою молодость и неопытность тренерскую, умудрился с Маунтама, Томори, Абрахамами и Джеймсами из Чемпионшипа бороться за 4-ку лучших АПЛ. Довольно таки неплохо, для "физрука" и первого сезона.
minai
minai
23 июля в 21:52, ред.
Клопп: Зато мой дедушка наводил Фау-2 на Лондон.
ЮHBА
ЮHBА ответ dzvinka (раскрыть)
23 июля в 21:48
Бомбануло у Фрэнка, недостойно себя повел, но потом зашел в раздевалку - поздравил красных, в общем эмоции - бывает. Ну и Клопп молодчага, мудро себя повел.
Project Pandora
Project Pandora
23 июля в 21:43
Лэмпард как тренер ноль без палки, а орёт как большой.
волгодон 2
волгодон 2
23 июля в 21:21
у чукотского физрука немного подгорело,бывает
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 июля в 21:17, ред.
Клопп вообще без эмоций,а чего тут нервничать,когда чемпионство в кармане и ЛЧ, а кроме этого финалы в ЛЧ и Ле. Лэмпу о такой стате и мечтать не приходится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jantu (раскрыть)
23 июля в 21:13
синий физрук. Он даже не в курсе,что Юрка выиграл не один титул, ведь в прошлом сезоне ЛЧ,хотя Лэмпс тренировал дерби,там о таком розыгрыше и не слышали. Ну а чемпионат Германии - это примерно,для Франка как РПЛ, он не слышал о таком, ведь он играл за пенсов. Только вот от Баварии отгрёб по полной. Школота пока на тренерском небосводе, ниЧЁ, ЛЕ слегка остудит пыл этой легенде.
Jantu
Jantu
23 июля в 20:54
Лэмпард кто такой?
Romeo 777
Romeo 777
23 июля в 20:52, ред.
Событие века прям...ну поговорили немного, поспорили, и что с того. Это даже конфликтом то не назвать. К тому же замяли всё после свистка и далее в своих вью.
След.сезон будет куда интереснее с Зиешем, Вернером и возможно Хаверцем. Но, эти трансферы не дадут результата, если оборона останется таким же решетом, нужен как минимум 1 ЦЗ хорошего уровня, иии вратарь.
dzvinka
dzvinka ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 20:48
чушня, Юра бодался как бычара в низах и 77х германских низших дивизионов, и туша у него будь здоров, боюсь Англия бы не устояла в этом столкновении с Германией)))
abramjan
abramjan
23 июля в 20:46
Хотел и послал...правильно неправильно какие тут эстеты и джентльмены собрались)
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