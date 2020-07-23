Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче в 37-го тура АПЛ.
Во время поединка между наставниками команд случился конфликт. Рулевой лондонцев Фрэнк Лэмпард после одного из игровых моментов не согласился с мнением тренеров «Ливерпуля». «Красные» считали, что футболист «синих» совершил фол.
Кульминацией конфликта стала фраза Лэмпарда, которую он адресовал наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу:
Ты выиграл лишь один титул. Отвали!
Разумеется, что диалог сопровождался отборными ругательствами.
Love Frank Lampard passion!!! His first season he would of learnt a lot & with the right players & system he will be a winner. Here he is arguing with Klopp!! pic.twitter.com/6majJ5xjic— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 23, 2020
P.S А вообще чот Френк повел себя по хамски, уважал его как игрока, но как показывает практика, не стоит обожествлять ни кого, обычно бывает, что звезды с гнильцой. Видимо не дорос ещё до понимания, что и когда нужно делать и говорить.
P.S А вообще чот Френк повел себя по хамски, уважал его как игрока, но как показывает практика, не стоит обожествлять ни кого, обычно бывает, что звезды с гнильцой. Видимо не дорос ещё до понимания, что и когда нужно делать и говорить.
Хотя конечно на фоне Сарри,этот ноунейм смотрится разительно, учитывая что очень многие пророчили чуть ли не вылет Челси в пердив. Попадание в ЛЧ это программа Фантастика,при таком составе,где толком нет ни голкипера,ни защитников,ни нападающего,их место в зоне Арсенала,но они каким то чудом в четвёрке - это феномен.
Хотя конечно на фоне Сарри,этот ноунейм смотрится разительно, учитывая что очень многие пророчили чуть ли не вылет Челси в пердив. Попадание в ЛЧ это программа Фантастика,при таком составе,где толком нет ни голкипера,ни защитников,ни нападающего,их место в зоне Арсенала,но они каким то чудом в четвёрке - это феномен.
А это светская беседа.
А это светская беседа.
А так, напомню, что Клопп свой первый сезон в Ливерпуле закончил аж на 8!!! месте не попав даже в ЛЕ, о которой ты пишешь и пытаешься стебать)) а второй сезон на 4 месте оторвавшись от 5-ого места аж на 1 очко)...и следующий третий сезон на 4-ом месте, это к тому, что пр факту Клопп из 5 ти лет проведенных именно в Ливерпуле, стал успешен последние 2 сезона смог выстроить боевой коллектив. Лэмпард, несмотря на свою молодость и неопытность тренерскую, умудрился с Маунтама, Томори, Абрахамами и Джеймсами из Чемпионшипа бороться за 4-ку лучших АПЛ. Довольно таки неплохо, для "физрука" и первого сезона.
А так, напомню, что Клопп свой первый сезон в Ливерпуле закончил аж на 8!!! месте не попав даже в ЛЕ, о которой ты пишешь и пытаешься стебать)) а второй сезон на 4 месте оторвавшись от 5-ого места аж на 1 очко)...и следующий третий сезон на 4-ом месте, это к тому, что пр факту Клопп из 5 ти лет проведенных именно в Ливерпуле, стал успешен последние 2 сезона смог выстроить боевой коллектив. Лэмпард, несмотря на свою молодость и неопытность тренерскую, умудрился с Маунтама, Томори, Абрахамами и Джеймсами из Чемпионшипа бороться за 4-ку лучших АПЛ. Довольно таки неплохо, для "физрука" и первого сезона.
След.сезон будет куда интереснее с Зиешем, Вернером и возможно Хаверцем. Но, эти трансферы не дадут результата, если оборона останется таким же решетом, нужен как минимум 1 ЦЗ хорошего уровня, иии вратарь.
След.сезон будет куда интереснее с Зиешем, Вернером и возможно Хаверцем. Но, эти трансферы не дадут результата, если оборона останется таким же решетом, нужен как минимум 1 ЦЗ хорошего уровня, иии вратарь.