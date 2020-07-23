Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ

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23 июля 2020, 19:58

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче в 37-го тура АПЛ .

Во время поединка между наставниками команд случился конфликт. Рулевой лондонцев после одного из игровых моментов не согласился с мнением тренеров «Ливерпуля». «Красные» считали, что футболист «синих» совершил фол.

Кульминацией конфликта стала фраза Лэмпарда, которую он адресовал наставнику «Ливерпуля» :

Ты выиграл лишь один титул. Отвали!

Разумеется, что диалог сопровождался отборными ругательствами.