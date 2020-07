Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче в 37-го тура АПЛ .

Во время поединка между наставниками команд случился конфликт. Рулевой лондонцев после одного из игровых моментов не согласился с мнением тренеров «Ливерпуля». «Красные» считали, что футболист «синих» совершил фол.

Кульминацией конфликта стала фраза Лэмпарда, которую он адресовал наставнику «Ливерпуля» :

Разумеется, что диалог сопровождался отборными ругательствами.

Love Frank Lampard passion!!! His first season he would of learnt a lot & with the right players & system he will be a winner. Here he is arguing with Klopp!! pic.twitter.com/6majJ5xjic