«Не нравится — смотрите другой чемпионат». Спонсор РПЛ ответил болельщику

1595262293

20 июля 2020, 19:24

В твиттер-аккаунте банка «Тинькофф» жестко ответили на критику чемпионата России со стороны болельщика.

Российский футбольный союз в твиттере объявил о судейских назначениях на матчи 30-го тура РПЛ .

«Не стыдно ставить свой лого во главе этой позор-лиги?» — задал вопрос один из болельщиков.

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях.

Позже пост был удалён.