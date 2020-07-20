«Не нравится — смотрите другой чемпионат». Спонсор РПЛ ответил болельщику

В твиттер-аккаунте банка «Тинькофф» жестко ответили на критику чемпионата России со стороны болельщика.
Российский футбольный союз в твиттере объявил о судейских назначениях на матчи 30-го тура РПЛ.
«Не стыдно ставить свой лого во главе этой позор-лиги?» — задал вопрос один из болельщиков.
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях.
Позже пост был удалён.
.Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - любуемся обязательно _
.как вообще можно смотреть на любителей из Тинькофф-лиги ??
.давно расформировать пора !!
.Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - любуемся обязательно _
.как вообще можно смотреть на любителей из Тинькофф-лиги ??
.давно расформировать пора !!