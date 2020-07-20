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«Не нравится — смотрите другой чемпионат». Спонсор РПЛ ответил болельщику

20 июля 2020, 19:24

В твиттер-аккаунте банка «Тинькофф» жестко ответили на критику чемпионата России со стороны болельщика.

Российский футбольный союз в твиттере объявил о судейских назначениях на матчи 30-го тура РПЛ.

«Не стыдно ставить свой лого во главе этой позор-лиги?» — задал вопрос один из болельщиков.

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях.

Позже пост был удалён.

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Ruslan7797
Ruslan7797 ответ cska vperiod (раскрыть)
21 июля в 18:12
Не забудь про вашего босса у него кличка Женя Харьковский
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
21 июля в 14:06
правильно написал спонсор а я бы еще и в рожу дал!
Crooclin
Crooclin
21 июля в 06:05, ред.
Не нравится Россия - езжай своя гейропа!!
Пердив зовет
Пердив зовет ответ BDA8181 (раскрыть)
21 июля в 05:12
судя по уровню грамотности, уважаемый, вы чемпионат СССР в глаза не видели...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 03:49
Так ты же житель украины, так почему российский называешь "свой" и почему ты к примеру за тот же шахтёр не болеешь?
Brigar
Brigar ответ cska vperiod (раскрыть)
21 июля в 00:56
А ЦСКА у руля уголовник, дваждый судимый.
alexamit
alexamit ответ minai (раскрыть)
20 июля в 23:49
Что банки,что пиво.
bacek15
bacek15
20 июля в 23:38
Нормальный чемпионат, смотреть можно. И дальше будет только лучше. Но к руководству РПЛ есть вопросы.
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 23:32
Мафиозные структуры в том числе газпром и лукойл.
4RT
4RT
20 июля в 23:25
Как в сказке.К чему газпром не прикоснётся,всё превращается в 62о
Сп62
Сп62 ответ ZaZizu (раскрыть)
20 июля в 22:59
Правильно. Вечный вопрос: курица или яйцо.
ZaZizu
ZaZizu ответ killerman77 (раскрыть)
20 июля в 22:36
суть не меняется. ...мы друг друга поняли )
youtomee
youtomee
20 июля в 22:34
ну а что еще ответить на такие вопросы? какой-то болельщик лезет к спонсору с провокацией, "...ть не должно" - вот так было бы правильней сказать
killerman77
killerman77 ответ ZaZizu (раскрыть)
20 июля в 22:34
наоборот...
ZaZizu
ZaZizu
20 июля в 22:34
какой спонсор,такой и чемпионат!
мангo
мангo
20 июля в 22:25, ред.
Тинькофф этот чемп нафиг не нужен, ему отмыться надо было. Поэтому ему до болел до одного места Так что он ответил как есть ,.в напрочь коррумпированной стране -такой же чемпионат и его уровень виден по Европе.
Сп62
Сп62
20 июля в 22:23
А "тиньнофф" не мог бы спонсировать другой какой-нибудь чемпионат. Думаю, нашлись бы в России спонсоры, которые действительно переживают за наш футбол, а не ищут выгоды на футбольных рекламах.
minai
minai
20 июля в 21:52
Если честно, тиньков - отстойная контора. где барыга на барыге.
ошалевший
ошалевший
20 июля в 21:50
тинькофф видимо захотел снова обрезания карт,ему как бы сейчас лечиться надо,а не снова просить прощения,если развиваться будет тема,писака работу потеряет
ABir
ABir
20 июля в 21:41
Похоже на ответ: я вас туда не посылал
Kuvkil
Kuvkil
20 июля в 21:38
Тогда смотрим другие чемпионаты, спасибо за совет
spennu
spennu
20 июля в 21:35
так и делаем !!

.Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - любуемся обязательно _

.как вообще можно смотреть на любителей из Тинькофф-лиги ??

.давно расформировать пора !!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 21:30
Газпром -ЗенитПримьерЛига ! 3 участника - 1.Зенит ( Санкт-Петербург ) , 2 Сочи ( Сочи ) ,3. Оренбург . Все остальные во втором дивизионе ! )))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Заполярный (раскрыть)
20 июля в 20:51
В споносоры, батенька , не лезут. За спонсорами бегают и умоляют согласиться на спонсорство. Тинькофф больше дал. чем предыдущий ГоГАЗ
свинина
свинина ответ San Skra (раскрыть)
20 июля в 20:48
Что этот что тот чемпионат- базар лига, купи, порешай, проплати.
Agamaga
Agamaga
20 июля в 20:40
Унылое г....., а не чемпионат. Коррупция и сплошные скандалы!
San Skra
San Skra ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 20:35
Не смеши: украинский чемпионат унылое *амно. Более-менее смотрительным он был во времена Металлиста и Днепра.
За адекватность
За адекватность ответ LOpp (раскрыть)
20 июля в 20:33
Я даже больше скажу. Чемпионат Дании на голову сильнее голландского. От того "Копенгаген" еще борется, а все клубы Нидерландов уже повылетали.
Bom Bom
Bom Bom
20 июля в 20:31
Мне вспоминается история с 5-й частью Battlefield. Там тоже на критику игры издатель ответил в духе "не нравится - не покупайте". Самое интересное, что продукт оказался далеко не самым прибыльным, геймеры прислушались к совету)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 июля в 20:30
Какой банк такой и чемпионат.....))))))).
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